Nuno Campos a decis! Cine este primul nume care o va părăsi pe Dinamo: „Nu face parte din proiectul lui”

Nunos Campos este înlocuitorul lui Zeljko Kopic pe banca celor de la Dinamo, iar tehnicianul portughez are deja în plan anumite schimbări la nivelul lotului.

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Andrei Nicolescu a dezvăluit care este obiectivul pe care noul antrenor îl va avea în sezonul următor, dar și care este primul nume care nu intră în planurile acestuia.

Costin Amzăr, OUT de la Dinamo

Costin Amzăr a fost împrumutat de Dinamo și în sezonul recent încheiat la arabii de la Al-Nasr, însă clubul nu a activat clauza de cumpărare definitivă, motiv pentru care acesta va reveni la formația alb-roșie.

Cu toate acestea, jucătorul nu va avea un viitor la echipa alb-roșie, fiind unul dintre cei pe care Nuno Campos nu îi va lua în calcul pentru viitorul sezon.

„Amzăr a revenit din împrumut, dar, din primele estimări, se pare că nu face parte din proiectul lui Nuno Campos”, a declarat Andrei Nicolescu, potrivit digisport.ro.