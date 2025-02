Rafael Nadal, la trei luni de la retragerea din tenis: „Nu am mai pus mâna pe o rachetă”. Cum arată acum viaţa spaniolului - Antena Sport

Rafael Nadal, la Cupa Davis 2024 - Profimedia Rafael Nadal a dezvăluit cum arată viața sa după trei luni de la retragerea din tenis. Spaniolul în vârstă de 38 de ani a mărturisit că din noiembrie 2024 nu a mai pus mâna pe o rachetă de tenis. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Fostul tenismen a făcut dezvăluirile în fața presei iberice după ce a participat la gala organizată de „Mundo Deportivo”. Acolo, Nadal a primit premiul pentru întreaga sa carieră. Rafael Nadal a povestit cum arată viața sa după ce s-a retras din tenis Rafael Nadal a precizat că momentan încă se adaptează noului său stil de viață, departe de sportul care l-a consacrat. Mai mult, câștigătorul a 22 de trofee de Grand Slam a mărturisi că momentan nu îi lipsește tenisul. „Mă adaptez la o nouă latură a vieții mele. Ultimii ani ai carierei mele au fost dificili și asta mă ajută să nu-mi fie atât de dor de ea. M-am retras abia acum trei luni, nu acum un an, și nu pot spune nici asta cu claritate, dar sunt bine pentru moment. Toate schimbările necesită timp, dar personal totul este bine. Nu-mi lipsește viața de zi cu zi pe care o avea ca jucător profesionist de tenis”, a declarat Rafael Nadal, pentru La Vanguardia. De asemenea, spaniolul în vârstă de 38 de ani că nu s-a mai atins de o rachetă de tenis de trei luni. Reclamă

„O voi face la un moment dar de la Malaga nu am mai atins vreo rachetă. Am jucat doar o vreme cu fiul meu acasă. Încerc doar să mă organizez în afara sportului. Fără să vreau, am deja o mulțime de lucruri de făcut pe care nu le pot evita, dar am nevoie de ceva timp pentru a decide ce vreau să fac, dincolo de ceea ce trebuie să fac pentru că este inevitabil”, a mai explicat el.

De asemenea, fostul tenismen a precizat care este cel mai bun lucru care i s-a întâmplat de când s-a retras din sport. Ibericul susține că își trăiește viața cu mai puțină durere fizică decât în vremea în care activa ca jucător. Cariera lui Nadal a fost fragmentată de multe accidentări.

„Că trăiesc cu foarte puțină durere. Mă simt bine. Acum pot coborî scările fără nicio durere, iar asta este un lucru foarte important pentru mine”, a mai spus Nadal.

