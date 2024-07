Anca Todoni, eliminată în turul 2 de la Wimbledon! Românca părăseşte All England Club cu capul sus după meciul cu Coco Gauff - Antena Sport

Anca Todoni, eliminată în turul 2 de la Wimbledon! Românca părăseşte All England Club cu capul sus după meciul cu Coco Gauff

Anca Todoni, eliminată în turul 2 de la Wimbledon! Românca părăseşte All England Club cu capul sus, după meciul cu Coco Gauff Coco Gauff şi Anca Todoni, după meciul din turul 2 de la Wimbledon 2024 / Profimedia Anca Todoni a fost eliminată în turul 2 de la Wimbledon, după confruntarea cu Coco Gauff de pe terenul cu numărul 1. Jucătoarea din Statele Unite ale Americii, a doua favorită la turneul de al All England Club, s-a impus cu 6-2, 6-1, după 67 de minute de joc. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ În ciuda scorului de pe tabelă, Anca Todoni a făcut o partidă bună, în al doilea meci pe tabloul principal al unui turneu de Grand Slam. Anca Todoni, eliminată în turul 2 de la Wimbledon! Românca părăseşte All England Club cu capul sus după meciul cu Coco Gauff Românca de 19 ani şi-a trecut în cont mai multe puncte frumoase, iar în prima parte a primului set, a disputat mai multe game-uri echilibrate cu a doua jucătoare a lumii, care a reprezentat şi primul duel al carierei cu o jucătoare din Top 5 WTA. Din nefericire, eliminarea Ancăi Todoni lasă România fără reprezentante pe tabloul principal feminin încă din a treia zi de concurs de la Wimbledon. Pentru că a ajuns în turul secund de la Wimbledon, Anca Todoni, jucătoare de pe locul 142 WTA, va primi 70 de puncte WTA şi un cec în valoare de 93.000 de lire sterline (110.405 euro).

Sorana Cîrstea, după eliminarea severă de la Wimbledon

Sorana Cîrstea a avut o primă reacţie după eliminarea severă de la Wimbledon. Sori a fost învinsă de Sonay Kartal. Românca a condus cu 6-3, 2-2, dar a cedat apoi 10 game-uri consecutiv în faţa ocupantei locului 298 WTA.

„Am început meciul bine, apoi nu pot să îmi explic ce s-a întâmplat. 3-2 în setul 2, totul ok. Mi-a făcut break şi apoi jocul meu a colapsat total, am simţit că nu mai găsesc soluţii. Am intrat în panică, nici eu nu pot să îmi explic ce s-a întâmplat la finalul setului 2 şi în setul 3. Cu experienţa mea, este inacceptabil aşa ceva.

Problema fizică e acolo, motivul pentru care am putut să joc şi am decis să joc mai devreme au fost nişte injecţii cu cortizon, care îţi iau din durere. M-au ajutat semnificativ. Accidentarea este acolo, dar nu are nicio treabă cu înfrângerea de azi. Nu m-a afectat în niciun fel. Puteam să câştig acest meci lejer.

Planul iniţial era să am după Wimbledon două săptămâni de pregătire pe hard şi după aceea să joc la turneele americane, Washington, Toronto, Cincinnati şi US Open. Acum, sunt extrem de dezamăgită de mine şi de supărată. Voi sta cu echipa şi voi vedea ce voi decide pentru viitor”, a spus Sorana, citată de eurosport.ro.