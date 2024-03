"7 sau 8?" Simona Halep i-a dat replica Serenei Williams! Răspuns de mare campioană dat de româncă - Antena Sport

Simona Halep a dezvăluit că îşi doreşte să meargă la turneul din Florida, dar are nevoie de câteva zile pentru a lua o decizie şi pentru a se pregăti mental pentru revenirea în circuit. Aceasta a dezvăluit că va fi dificil, după mai bine de un an şi jumătate fără meci oficial, dar este optimistă şi spune că are tot timpul din lume pentru a lua lucrurile pas cu pas şi pentru a reveni la forma cea mai bună:

„Am primit vestea foarte bine. A fost o veste minunată, așa cum visam. Așa a trebuit să fie. Adevărul a ieșit la suprafață. În sinea mea, mereu am știut că nu am făcut nimic și că nu am luat nicio substanță interzisă niciodată și nici nu am avut această intenție. Mă bucur că s-a judecat corect. M-am bucurat foarte tare, pentru că am așteptat foarte mult acest verdict și îmi doream tare mult să fie așa.

(n.r. să participe la turneul de la Miami, programat la jumătatea lui martie) Așa îmi doresc. Dar acum doar ce am ajuns și 2-3 zile am nevoie să mă pregătesc mental. Am făcut o pregătire bună, dar ținând cont că nu am jucat un an și aproape șapte luni un meci oficial, o să fie destul de dificil să reîncep, dar am tot timpul din lume și o să o iau pas cu pas.

O să o iau de la zero, pentru că nu mai am niciun punct în clasament. Ceea ce este foarte trist, pentru că așa cum știm cu toții, decizia a fost până în iulie anul trecut. O să văd ce pot să fac să recuperez clasamentul, dacă se va putea”, a declarat Simona Halep, la revenirea în ţară.