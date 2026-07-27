Jurnal Antena Sport | Nu ne mai trageţi pe dreapta

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Universitatea Craiova pregătește două transferuri: „I-am ales din 1.500 de jucători”

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Halucinant: ce a spus Gigi Becali după ce Dennis Politic a fost decisiv în Csikszereda – FCSB 0-2

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Andrei Cordea a depus memoriu la FRF. „Asta este între mine și club”

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Decizia luată de Al-Hamlawi înainte de Levski Sofia. Cu ofertă pe masă, atacantul surprinde fanii Craiovei

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Decizia luată de Antonio Folha după ce jucătorii au depus memorii și CFR Cluj e în colaps financiar

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S-a aflat ce bani are de primit Andrei Cordea de la CFR Cluj. A depus memoriu la FRF