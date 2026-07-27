Jurnal Antena Sport | Nu ne mai trageţi pe dreapta
Campionul României, Simone Tempestini, a pățit-o în Polonia la raliu. A fost oprit de poliție, a ratat startul și a fost penalizat.
Campionul României, Simone Tempestini, a pățit-o în Polonia la raliu. A fost oprit de poliție, a ratat startul și a fost penalizat.
Jurnal Antena Sport | Nu ne mai trageţi pe dreaptaJurnal Antena Sport | Nu ne mai trageţi pe dreapta
Jurnal Antena Sport | Ţin steagul sus pentru RomâniaJurnal Antena Sport | Ţin steagul sus pentru România
Jurnal Antena Sport | Un român e deasupra tuturorJurnal Antena Sport | Un român e deasupra tuturor
Jurnal Antena Sport | Toţi pentru calificareJurnal Antena Sport | Toţi pentru calificare
Jurnal Antena Sport | Comunicarea a lăsat de doritJurnal Antena Sport | Comunicarea a lăsat de dorit