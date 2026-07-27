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Jurnal Antena Sport | Nu ne mai trageţi pe dreapta

Campionul României, Simone Tempestini, a pățit-o în Polonia la raliu. A fost oprit de poliție, a ratat startul și a fost penalizat.

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