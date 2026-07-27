FC Botoșani – Rapid (LIVE TEXT, 21:30). Giuleștenii vor să egaleze liderul FCSB. Echipele probabile

FC Botoșani și Rapid se întâlnesc în această seară pe Stadionul Municipal în meciul care închide etapa a doua din Liga 1. Cu o victorie, elevii lui Daniel Pancu urcă pe locul 2 și egalează liderul FCSB, în timp ce moldovenii vor să obțină prima victorie din acest sezon.
Partida dintre FC Botoșani și Rapid va avea loc de la ora 21:30 și va fi transmisă în format LIVE TEXT pe as.ro și în aplicația AntenaSport.
FC Botoșani – Rapid (LIVE TEXT, 21:30)
În prima etapă, FC Botoșani a obținut doar un egal pe terenul nou-promovatei FC Voluntari, scor 2-2. Moldovenii au condus cu 2-1, însă au primit gol în minutul 88 de la George Merloi.
De cealaltă parte, Rapid a obținut toate cele trei puncte în runda inaugurală cu o reușită venită în minutul 88. La meciul cu Sepsi, Alex Pașcanu le-a adus victoria giuleștenilor după un corner. Dacă se impune pe Stadionul Municipal, echipa lui Daniel Pancu va deveni doar a doua formație din acest sezon cu maximum de puncte, după FCSB, care în prezent ocupă poziția de lider în ierarhia Ligii 1.
Sezonul trecut, cele două echipe s-au întâlnit de două ori în sezonul regulat. În Giulești, Rapid a câștigat cu 2-1, în timp ce confruntarea din Moldova s-a încheiat cu o remiză „albă”.
Echipele probabile la FC Botoșani – Rapid
FC Botoșani: Anestis – Ilaș, Miron, M. Diarra, Creț – Papa, Bordeianu, Ongenda – Mitrov, Dumiter, Mailat;
Antrenor: Marius Croitoru;
Rapid: Aioani – Onea, Pașcanu, Kramer, Sălceanu – Grameni, Vulturar, Bubanja – Dobre, Burmaz, M. Kamara;
Antrenor: Daniel Pancu;
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