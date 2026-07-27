FC Botoșani – Rapid (LIVE TEXT, 21:30). Giuleștenii vor să egaleze liderul FCSB. Echipele probabile

FC Botoșani și Rapid se întâlnesc în această seară pe Stadionul Municipal în meciul care închide etapa a doua din Liga 1. Cu o victorie, elevii lui Daniel Pancu urcă pe locul 2 și egalează liderul FCSB, în timp ce moldovenii vor să obțină prima victorie din acest sezon.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Partida dintre FC Botoșani și Rapid va avea loc de la ora 21:30 și va fi transmisă în format LIVE TEXT pe as.ro și în aplicația AntenaSport.

FC Botoșani – Rapid (LIVE TEXT, 21:30)

În prima etapă, FC Botoșani a obținut doar un egal pe terenul nou-promovatei FC Voluntari, scor 2-2. Moldovenii au condus cu 2-1, însă au primit gol în minutul 88 de la George Merloi.

De cealaltă parte, Rapid a obținut toate cele trei puncte în runda inaugurală cu o reușită venită în minutul 88. La meciul cu Sepsi, Alex Pașcanu le-a adus victoria giuleștenilor după un corner. Dacă se impune pe Stadionul Municipal, echipa lui Daniel Pancu va deveni doar a doua formație din acest sezon cu maximum de puncte, după FCSB, care în prezent ocupă poziția de lider în ierarhia Ligii 1.

Sezonul trecut, cele două echipe s-au întâlnit de două ori în sezonul regulat. În Giulești, Rapid a câștigat cu 2-1, în timp ce confruntarea din Moldova s-a încheiat cu o remiză „albă”.