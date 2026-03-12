Jurnal Antena Sport | Toate drumurile duc spre titlu
Un oltean a pus însemnele şi trofeele Craiovei pe tirurile lui şi străbate toată Europa cu ele. Fanul înfocat le pune la bătaie şi la mult aşteptata petrecere de titlu
