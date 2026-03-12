David Villa revine în fotbal! Funcția pe care o va ocupa cel mai bun marcator din istoria naționalei Spaniei

Fostul atacant David Villa, cel mai bun marcator din istoria naţionalei Spaniei, a devenit oficial consilier al lui Atletico Madrid şi va face parte din Consiliul de Administraţie, a anunţat joi gruparea madrilenă.
David Villa a jucat un singur sezon la Atletico Madrid, în 2013/14, când a şi câştigat titlul cu “plăpumarii”, ajungând în finala Ligii Campionilor.
Declarația oferită de David Villa la revenirea la Atletico Madrid
Acum, David Villa a revenit la Atletico, în postul de consilier, şi urmează să fie membru în Consiliul de Administraţie al clubului.
“Sunt foarte fericit să mă întorc la club cu noi responsabilităţi, dar cu aceeaşi dorinţă de a continua să contribui la progresul lui Atletico Madrid sezon după sezon.
Clubul a cunoscut o creştere semnificativă în ultimii ani şi sper să fac parte din succesul nostru continuu. Sunt foarte recunoscător că m-au luat în considerare pentru această poziţie”, a concluzionat David Villa, care s-a retras în 2020.
