Liber la FCSB! Ce anunţ face Iuliu Mureșan despre transferul lui Matei Ilie - Antena Sport

Într-o discuţie cu Mitică Dragomir, Gigi Becali a recunoscut că Matei Ilie (CFR Cluj) este pe lista de transferuri a FCSB pentru la vară. Şi Mario Tudose (FC Argeş) este dorit de latifundiar.

“Acum nu putem să-l luăm (n.r. Despre Tudose), Mitică. La vară. Dacă îi iau pe aștia amândoi, om m-am făcut”, i-a spus Gigi Becali fostului şef de la LPF.

Cum CFR Cluj vrea să se autofinanţeze în viitor, preşedintele Iuliu Mureşan a recunoscut că din vară Matei Ilie este de vânzare. Pentru preţul corect Matei Ilie poate ajunge chiar şi la FCSB.

“Cum să facem, dacă e o ofertă bună, dar adevărată, o să mai dăm jucători. La vară va fi situația asta. Așa cum l-am dat și pe Louis, pe Emerllahu, dar și pe Hindrich, suntem bine acum. Vedem la vară ce va fi.”, a spus Iuliu Mureșan, la Digi Sport.

S-a refuzat o ofertă de 900.000 de euro pentru Matei Ilie

Patronul Ioan Varga ţine la preţ în cazul lui Matei Ilie. El a refuzat recent o ofertă de 900.000 de euro din Rusia.