Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

S-a supărat şi a plecat de la FCSB! Mihai Stoica a confirmat: "Am semnat încetarea contractului" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | S-a supărat şi a plecat de la FCSB! Mihai Stoica a confirmat: “Am semnat încetarea contractului”

S-a supărat şi a plecat de la FCSB! Mihai Stoica a confirmat: “Am semnat încetarea contractului”

Radu Constantin Publicat: 11 martie 2026, 19:23

Comentarii
S-a supărat şi a plecat de la FCSB! Mihai Stoica a confirmat: Am semnat încetarea contractului

Antena Sport a anunţat de ieri că Thomas Neubert nu mai vrea la FCSB şi şi-a dat demisia, acum este oficial! Preparatorul fizic nu a suportat decizia lui Mirel Rădoi, care nu l-a mai dorit la prima echipă, şi a părăsit de tot FCSB.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

UPDATE: Meme Stoica a confirmat plecarea lui Thomas Neubert: “(n.r. – Neubert a plecat definitiv?) Da. Am semnat încetarea contractului”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport.

………………

Thomas Neubert avea posibilitatea să mai activeze în cadrul clubului, dar preparatorul fizic a decis să întrerupă orice colaborare cu clubul patronat de Gigi Becali.

Cei care l-a “lucrat” pe Neubert a fost chiar Mihai Pintilii, care la plecare a ţinut să-i spună lui Mirel Rădoi că acesta nici nu venea la antrenamente! Cel care a povestit tot, cu lux de amănunte, a fost chiar Gigi Becali.

Reclamă
Reclamă

“A zis ‘Vreau să mă întâlnesc cu Mirel să îi spun mai multe lucruri’. ‘De ce nu îmi spui mie?’ ‘Sunt lucruri mici, de indisciplină, mici, dar care nu te interesează. Mici, detalii mici, dar care contează’. De exemplu, ăla, Neubert, are nu știu ce clinică de recuperare. Și cică ‘Domne, stai puțin, că nu am om aici și o să mai întârzii’. Doctorul nu vine în cantonament, nu stă cu echipa și alte chestii d-astea. Și a zis că i le spune lui Mirel, să le rezolve. Sunt chestii de indisciplină. Și de jucători, dar lucruri mici. A zis că nu avea rost să mai stea. Se enervase prea tare. El știa lucrurile, știa că nu mai merge”, a dezvăluit Gigi Becali, la Fanatik.

Neubert a lucrat pentru formația lui Gigi Becali în trei rânduri: 2012-2014, 2015-2016 și 2020-2026.

Filmul tragediei de la baza Borcea. Octavian a murit salvând un maidanez. Se căsătorise anul trecutFilmul tragediei de la baza Borcea. Octavian a murit salvând un maidanez. Se căsătorise anul trecut
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

O va duce Mirel Rădoi pe FCSB în Conference League?
Loading ... Loading ...
Citește și:
6 români, în topul celor mai bogați oameni ai lumii potrivit Forbes
Observator
6 români, în topul celor mai bogați oameni ai lumii potrivit Forbes
Ia CFR Cluj licenţa?! Iuliu Mureşan a dat ultimele detalii despre situaţia financiară: „Suntem monitorizaţi de UEFA!” 
Fanatik.ro
Ia CFR Cluj licenţa?! Iuliu Mureşan a dat ultimele detalii despre situaţia financiară: „Suntem monitorizaţi de UEFA!” 
19:19
“Am aflat niște lucruri…” Gabi Balint, dezvăluire despre Mirel Rădoi. Ce s-a întâmplat la Craiova
18:29
Mircea Lucescu a decis! Echipa de play-off de la care nu va convoca jucători pentru barajul Turcia – România: “Nu ne supărăm”
18:28
Rapid vrea să transfere atacantul momentului din Liga 1! Şi FCSB s-a interesat de el
18:22
VideoGrand Prix, ediţia 39 | Antal Putinică şi Cătălin Ghigea au analizat prima cursă de Formula 1 a sezonului
18:22
Gică Popescu ştie cine îl poate învinge pe Răzvan Burleanu în lupta pentru şefia FRF: “Unul singur”
18:03
Apelul lui Iuliu Mureşan către cei la U Cluj, după scandalul uriaş de la ultimul meci dintre cele două rivale!
Vezi toate știrile
1 UPDATEÎncă o plecare de la FCSB, după venirea lui Mirel Rădoi. Thomas Neubert şi-a reziliat contractul 2 Cutremur la Dinamo. Zeljko Kopic ar fi anunţat jucătorii că pleacă 3 Surpriză uriaşă! S-a aflat numele echipei cu care Mirel Rădoi ar fi bătut palma 4 Ce fost jucător de la Rapid a adus Mirel Rădoi la FCSB. A dat echipa în judecată, după şapte sezoane bifate în Giuleşti 5 Primul nume care sare din schemă la FCSB după venirea lui Mirel Rădoi. Anunţul făcut de Mihai Stoica 6 VIDEO & FOTOMirel Rădoi, discurs în faţa fanilor FCSB. Primire emoţionantă cu torţe şi cântece la baza FCSB
Citește și
Cele mai citite
Primul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenorPrimul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenor
Prima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzisPrima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzis
Marea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSBMarea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSB
Fiul lui Ion Ţiriac s-a întors din Dubai, dar nu singur. Lângă cine a fost surprins în avionFiul lui Ion Ţiriac s-a întors din Dubai, dar nu singur. Lângă cine a fost surprins în avion