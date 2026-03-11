S-a supărat şi a plecat de la FCSB! Mihai Stoica a confirmat: "Am semnat încetarea contractului" - Antena Sport

Antena Sport a anunţat de ieri că Thomas Neubert nu mai vrea la FCSB şi şi-a dat demisia, acum este oficial! Preparatorul fizic nu a suportat decizia lui Mirel Rădoi, care nu l-a mai dorit la prima echipă, şi a părăsit de tot FCSB.
UPDATE: Meme Stoica a confirmat plecarea lui Thomas Neubert: “(n.r. – Neubert a plecat definitiv?) Da. Am semnat încetarea contractului”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport.
………………
Thomas Neubert avea posibilitatea să mai activeze în cadrul clubului, dar preparatorul fizic a decis să întrerupă orice colaborare cu clubul patronat de Gigi Becali.
Cei care l-a “lucrat” pe Neubert a fost chiar Mihai Pintilii, care la plecare a ţinut să-i spună lui Mirel Rădoi că acesta nici nu venea la antrenamente! Cel care a povestit tot, cu lux de amănunte, a fost chiar Gigi Becali.
“A zis ‘Vreau să mă întâlnesc cu Mirel să îi spun mai multe lucruri’. ‘De ce nu îmi spui mie?’ ‘Sunt lucruri mici, de indisciplină, mici, dar care nu te interesează. Mici, detalii mici, dar care contează’. De exemplu, ăla, Neubert, are nu știu ce clinică de recuperare. Și cică ‘Domne, stai puțin, că nu am om aici și o să mai întârzii’. Doctorul nu vine în cantonament, nu stă cu echipa și alte chestii d-astea. Și a zis că i le spune lui Mirel, să le rezolve. Sunt chestii de indisciplină. Și de jucători, dar lucruri mici. A zis că nu avea rost să mai stea. Se enervase prea tare. El știa lucrurile, știa că nu mai merge”, a dezvăluit Gigi Becali, la Fanatik.
Neubert a lucrat pentru formația lui Gigi Becali în trei rânduri: 2012-2014, 2015-2016 și 2020-2026.
