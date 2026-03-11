S-a supărat şi a plecat de la FCSB! Mihai Stoica a confirmat: "Am semnat încetarea contractului" - Antena Sport

Antena Sport a anunţat de ieri că Thomas Neubert nu mai vrea la FCSB şi şi-a dat demisia, acum este oficial! Preparatorul fizic nu a suportat decizia lui Mirel Rădoi, care nu l-a mai dorit la prima echipă, şi a părăsit de tot FCSB.

UPDATE: Meme Stoica a confirmat plecarea lui Thomas Neubert: “(n.r. – Neubert a plecat definitiv?) Da. Am semnat încetarea contractului”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport.

Thomas Neubert avea posibilitatea să mai activeze în cadrul clubului, dar preparatorul fizic a decis să întrerupă orice colaborare cu clubul patronat de Gigi Becali.

Cei care l-a “lucrat” pe Neubert a fost chiar Mihai Pintilii, care la plecare a ţinut să-i spună lui Mirel Rădoi că acesta nici nu venea la antrenamente! Cel care a povestit tot, cu lux de amănunte, a fost chiar Gigi Becali.