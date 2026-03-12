Antena Sport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 12 martie

1. Primul transfer la FCSB
FCSB pregăteşte primul transfer, după venirea lui Mirel Rădoi. Campioana vrea să aducă un nou mijlocaş: “Rămâne liber la vară”, a anunţat Mihai Stoica.
2. Valverde, de nota 10
Fede Valverde a luat nota 10 de la L’Equipe, după ce a marcat un hat-trick în victoria cu Manchester City. Starul lui Real Madrid a intrat într-o galerie selectă a celebrei publicaţii franceze.
3. Delegare de top
Pe as.ro vezi cine va arbitra derby-ul dintre Rapid şi Dinamo, din prima etapă a play-off-ului. CCA a delegat un arbitru de top.
4. Favoritele la trofeu
Arsenal rămâne principala favorită în Champions League, în ciuda remizei cu Leverkusen din optimi. După victoria cu Manchester City, Real Madrid a primit a cincea şansă la câştigarea competiţiei.
5. Nole, OUT
Novak Djokovic a fost eliminat în optimile de la Indian Wells. Jack Draper l-a învins în trei seturi pe Nole, care la finalul meciului a fost extenuat.
