Home | Antena Sport Update | Antena Sport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 12 martie
Video

Antena Sport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 12 martie

Alex Masgras Publicat: 12 martie 2026, 18:31

Comentarii

Jucătorii FCSB-ului, la primul antrenament cu Mirel Rădoi/ Sport Pictures

1. Primul transfer la FCSB

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

FCSB pregăteşte primul transfer, după venirea lui Mirel Rădoi. Campioana vrea să aducă un nou mijlocaş: “Rămâne liber la vară”, a anunţat Mihai Stoica.

2. Valverde, de nota 10

Fede Valverde a luat nota 10 de la L’Equipe, după ce a marcat un hat-trick în victoria cu Manchester City. Starul lui Real Madrid a intrat într-o galerie selectă a celebrei publicaţii franceze.

3. Delegare de top

Reclamă
Reclamă

Pe as.ro vezi cine va arbitra derby-ul dintre Rapid şi Dinamo, din prima etapă a play-off-ului. CCA a delegat un arbitru de top.

4. Favoritele la trofeu

Arsenal rămâne principala favorită în Champions League, în ciuda remizei cu Leverkusen din optimi. După victoria cu Manchester City, Real Madrid a primit a cincea şansă la câştigarea competiţiei.

Ucraina va oferi României informaţii despre tehnologia folosită în războiul cu RusiaUcraina va oferi României informaţii despre tehnologia folosită în războiul cu Rusia
Reclamă

5. Nole, OUT

Novak Djokovic a fost eliminat în optimile de la Indian Wells. Jack Draper l-a învins în trei seturi pe Nole, care la finalul meciului a fost extenuat.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Unde se va opri Bodo/Glimt în această ediţie a Ligii Campionilor?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Au apărut cartofii noi, aduşi din Ungaria. Costă de 10 ori mai mult decât în mod normal
Observator
Au apărut cartofii noi, aduşi din Ungaria. Costă de 10 ori mai mult decât în mod normal
Diletta Leotta a făcut o mărturie unică despre relația cu soțul său, Loris Karius. Spune că e ”un vulcan” în pat
Fanatik.ro
Diletta Leotta a făcut o mărturie unică despre relația cu soțul său, Loris Karius. Spune că e ”un vulcan” în pat
21:59

Șansa minusculă pe care o avea hat-trick-ul lui Valverde. E la fel de probabil să vezi aurora boreală din Spania
21:52

Mihai Stoica a răspuns la întrebarea la care Gigi Becali nu a ştiut să răspundă: “Au rămas în club”
21:47

Ionuț Radu, titular în Celta Vigo – Lyon (22:00). Primele rezultate ale serii în Europa League
21:45

Samsunspor – Rayo Vallecano 1-3 . Andrei Raţiu a fost titular. Urmează Răzvan Marin. Programul optimilor Confernece League
21:06

David Villa revine în fotbal! Funcția pe care o va ocupa cel mai bun marcator din istoria naționalei Spaniei
20:49

VideoJurnal Antena Sport | Vara transferurilor la FCSB
Vezi toate știrile
1 S-a supărat şi a plecat de la FCSB! Mihai Stoica a confirmat: “Am semnat încetarea contractului” 2 Gică Popescu ştie cine îl poate învinge pe Răzvan Burleanu în lupta pentru şefia FRF: “Unul singur” 3 Ce fost jucător de la Rapid a adus Mirel Rădoi la FCSB. A dat echipa în judecată, după şapte sezoane bifate în Giuleşti 4 Liber la FCSB! Ce anunţ face Iuliu Mureșan despre transferul lui Matei Ilie 5 Rapid vrea să transfere atacantul momentului din Liga 1! Şi FCSB s-a interesat de el 6 Gigi Becali a rostit trei nume: Băluță, Cicâldău şi Macalou! “Am făcut ce am vrut eu…”
Citește și
Cele mai citite
Primul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenorPrimul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenor
Prima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzisPrima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzis
Marea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSBMarea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSB
S-a supărat şi a plecat de la FCSB! Mihai Stoica a confirmat: “Am semnat încetarea contractului”S-a supărat şi a plecat de la FCSB! Mihai Stoica a confirmat: “Am semnat încetarea contractului”