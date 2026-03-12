Ionuț Radu, titular în Celta Vigo – Olympique Lyon 1-0. Primele rezultate ale serii în Europa League

Ziua de joi va fi marcată în fotbalul european de opt meciuri atât în optimile Europa League, cât și în Conference League. În cea de-a doua competiție din fotbalul continental, una dintre cele mai tari partide va fi oferită de Celta Vigo, echipa pentru care evoluează Ionuț Radu, care dă piept pe teren propriu cu Olympique Lyon.
Celta Vigo – Olympique Lyon 0-0 LIVE SCORE
- Celta Vigo – Lyon 1-0 (Rueda 25′)
- Ferencvaros – Braga 1-0 (Kanichowsky 33′)
- Genk – Freiburg 1-0 (El Ouahdi 8′)
- Nottingham Forest – Midtjylland 0-0
Rezultatele înregistrate în prima parte a serii:
- Bologna – AS Roma 1-1 (Bernarderschi 51′ / Pellegrini 72′)
- Lille – Aston Villa 0-1 (Watkins 61′)
- Panathinaikos – Betis 1-0 (Taborda 88′)
- Stuttgart – FC Porto 1-2 (Undav 40′ / Moffi 21′, Mora 27′)
Știrea inițială
După ce opt partide de-a dreptul spectaculoase s-au jucat marți și miercuri în Liga Campionilor, Europa League promite la rândul ei acțiune. În această seară, cele opt meciuri au fost împărțite pe jumătate, patru urmând să înceapă de la 19:45, iar alte patru de la 22:00.
În prima parte a serii, două duleuri care se anunță extrem de interesante vor fi cele dintre Bologna și AS Roma, respectiv Lille și Aston Villa. În partea a doua, duelul cel mai atractiv va fi de departe cel dintre Celta Vigo și Olympique Lyon, de pe Balaidos.
Ionuț Radu și colegii săi vin după un eșec dramatic suferit în campionat contra lui Real Madrid, victoria fiind decisă de un gol deviat al lui Fede Valverde în minutul 90+4. De cealaltă parte, trupa lui Paulo Fonseca a remizat în cea mai recentă etapă contra lui Paris FC, locul 13 din Ligue 1.
Programul optimilor din Europa League | Manșa tur
- Bologna – AS Roma, ora 19:45
- Lille – Aston Villa, ora 19:45
- Panathinaikos – Betis, ora 19:45
- Stuttgart – FC Porto, ora 19:45
- Celta Vigo – Lyon, ora 22:00
- Ferencvaros – Braga, ora 22:00
- Genk – Freiburg, ora 22:00
- Nottingham Forest – Midtjylland, ora 22:00
