Ionuț Radu, titular în Celta Vigo – Olympique Lyon 1-0. Primele rezultate ale serii în Europa League

După ce opt partide de-a dreptul spectaculoase s-au jucat marți și miercuri în Liga Campionilor, Europa League promite la rândul ei acțiune. În această seară, cele opt meciuri au fost împărțite pe jumătate, patru urmând să înceapă de la 19:45, iar alte patru de la 22:00.

Ziua de joi va fi marcată în fotbalul european de opt meciuri atât în optimile Europa League, cât și în Conference League. În cea de-a doua competiție din fotbalul continental, una dintre cele mai tari partide va fi oferită de Celta Vigo, echipa pentru care evoluează Ionuț Radu, care dă piept pe teren propriu cu Olympique Lyon.

În prima parte a serii, două duleuri care se anunță extrem de interesante vor fi cele dintre Bologna și AS Roma, respectiv Lille și Aston Villa. În partea a doua, duelul cel mai atractiv va fi de departe cel dintre Celta Vigo și Olympique Lyon, de pe Balaidos.

Ionuț Radu și colegii săi vin după un eșec dramatic suferit în campionat contra lui Real Madrid, victoria fiind decisă de un gol deviat al lui Fede Valverde în minutul 90+4. De cealaltă parte, trupa lui Paulo Fonseca a remizat în cea mai recentă etapă contra lui Paris FC, locul 13 din Ligue 1.

Programul optimilor din Europa League | Manșa tur