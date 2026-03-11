Gigi Becali a rostit trei nume: Băluță, Cicâldău şi Macalou! "Am făcut ce am vrut eu..." - Antena Sport

Gigi Becali “plânge” campania proastă de achiziţii făcută de FCSB, în care a ratat trei transferuri tari. Trei nume importante din Liga 1: Băluţă, Cicâldău şi Macalou au fost propuşi clubului bucureştean, dar Gigi Becali recunoaşte că a primit informaţii eronate despre ei şi nu i-a mai adus!

Tudor Băluță și Alexandru Cicâldău, actualii jucători de bază ai Universității Craiova, i-au fost propuşi înainte de a ajunge în Bănie, după cum recunoaşte Gigi Becali. De ce nu i-a mai adus? “Regret că nu l-am luat pe Băluță, când era la Viitorul. A vorbit Meme cu cineva de acolo și nu i-a dat niște calificative bune. Am regret că nu l-am luat și pe Cicâldău, înainte să îl ia Craiova prima dată. Erau Tănase și Coman și mi-au zis să îl iau pe Cicâldău, eu l-am luat pe Vînă. Așa regret că nu i-am luat nici pe Louis Munteanu și Korenica. Dacă luam fundașul central de la FC Argeș aveam Under. Dacă nu îi luam pe Politic și Alibec, nu-i mai băgam… nu-i dădeam nici împrumut și încurcau ei cu jucătorii lor alte echipe. Ce am făcut mi-a fost împotrivă, nimic nu mi-a ieșit”, a spus Gigi Becali, conform Fanatik.ro.

O altă ţeapă luată de Becali a fost şi cu Issouf Macalou, pe care nu l-a mai transferat pentru că i s-a spus că “este lent”.

“Normal că îmi pare rău. Am zis de Macalou acum un an… Îmi spunea și Florin Vulturar. Mă consult și eu. Dacă oamenii cu care mă consult îmi spun că e lent… eu nu știu, zic și eu așa.

Am făcut ce am vrut eu… uite ce am făcut, i-am luat pe Politic și Alibec și 2 milioane s-au dus pe apa sâmbetei. Când văd că greșesc, mai întreb și pe alții, nu mai am curaj să fac ce vreau eu”, a mai spus Gigi Becali pentru sursa menţionată.