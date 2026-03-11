Gică Popescu ştie cine îl poate învinge pe Răzvan Burleanu în lupta pentru şefia FRF: "Unul singur" - Antena Sport

Închide meniul
Gică Popescu ştie cine îl poate învinge pe Răzvan Burleanu în lupta pentru şefia FRF: “Unul singur”

Alex Masgras Publicat: 11 martie 2026, 18:22

Gică Popescu şi Răzvan Burleanu / Colaj Sport Pictures

Gică Popescu a vorbit despre Răzvan Burleanu, preşedintele FRF, care este favorit să câştige alegerile şi anul acesta. Pe 18 martie, Adunarea Generală va alege un nou şef la “Casa Fotbalului”, iar Burleanu şi Ilie Ştefan Drăgan sunt cei doi candidaţi.

Popescu, fost candidat la şefia FRF în 2014, când a fost condamnat la 3 ani, 1 lună şi 10 zile de închisoare în “Dosarul Transferurilor” chiar cu o zi înaintea alegerilor, este de părere că Burleanu va continua să conducă fotbalul românesc pentru o lungă perioadă de timp.

Gică Popescu este de părere că poate câştiga alegerile FRF în faţa lui Răzvan Burleanu, dar nu vrea să candideze: “Nu mă mai interesează”

Mai mult, Gică Popescu susţine că el este singurul om din fotbal care l-ar putea învinge pe Răzvan Burleanu într-o luptă pentru şefia FRF, dar nu mai este interesat de acest subiect. În prezent, fostul căpitan al Barcelonei este preşedinte la Farul Constanţa:

“Eu v-am spus după cel de-al doilea mandat că va sta mai mult decât a stat Mircea Sandu. Și am avut dreptate. Pentru mine, nu e o surpriză. E o surpriză pentru cei care au crezut că va sta doar două mandate.

Cred că va fi singur și acum. Păi, cine are curaj să se prezinte la alegeri contra lui? Pentru că nu au șanse, așa că mai bine stau în banca lor.

(Cine l-ar putea învinge pe Răzvan Burleanu?) Unul singur, eu! Dar nu vreau. Deci, unul singur, dar aș vrea să văd cinci nume, însă mă uit și nu văd.

Numai că pe mine nu mă mai interesează demult acest subiect”, a declarat Gică Popescu, potrivit digisport.ro.

În prima săptămână a lunii martie, FRF anunţa că pentru postul de preşedinte au fost aprobate dosarele lui Răzvan Burleanu şi Ilie Ştefan Drăgan, iar dosarul lui Sori Victor Răducanu a fost respins.

Tensiunea se mută și la nivelul reprezentanților cluburilor din Liga 1, unde funcția este disputată de Valeriu Argăseală, Alexandru Meszar și Andrei Nicolescu.

Pentru locurile rezervate Ligii 2, competiția se dă între Bogdan Bălănescu și Cristian Tănase, în timp ce echipele din eșalonul al treilea vor alege între Mihai Dăscălescu și Florea Spînu.

