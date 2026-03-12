Home | Fotbal | Liga 1 | Gigi Becali, o nouă “săgeată” spre Mihai Stoica: “Poate n-ar trebui să vă spun asta, dar vă spun”

Gigi Becali, o nouă “săgeată” spre Mihai Stoica: “Poate n-ar trebui să vă spun asta, dar vă spun”

Andrei Nicolae Publicat: 12 martie 2026, 20:44

Comentarii
Gigi Becali, o nouă săgeată spre Mihai Stoica: Poate n-ar trebui să vă spun asta, dar vă spun

Gigi Becali şi Mihai Stoica, într-o conferinţă de presă susţinută la Palat / Hepta

Gigi Becali a avut joi seara o intervenție la o emisiune, iar în cadrul ei patronul de la FCSB a acordat declarații pe mai multe subiecte. Printre altele, latifundiarul din Pipera l-a criticat pe Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație, care nu s-ar fi folosit îndeajuns de mult de știința datelor la care aveau acces roș-albaștrii.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

FCSB se pregătește să își înceapă parcursul în play-out pentru prima dată în istoria clubului, însă până atunci Gigi Becali a avut o nouă intervenție în care a discutat despre ce nu a mers bine la clubul său în sezonul regulat. Patronul de la FCSB a găsit o nouă cauză, și anume că cineva din cadrul clubului său, Mihai Stoica, ar fi trebuit să lucreze mai bine cu datele.

Gigi Becali l-a criticat din nou pe Mihai Stoica

Becali face referire la domeniul care s-a dezvoltat enorm de mult în fotbal în ultima perioadă. Concret, echipele au acces prin intermediul cifrelor la enorm de multe date despre jucători care le pot ajuta în scouting, domeniu de care Mihai Stoica s-a ocupat în ultima perioadă la club. În trecut, latifundiarul chiar spunea că dacă ar fi cunoscut anumite date despre Politic, nu l-ar mai fi transferat de la Dinamo pe un milion de euro plus Alexandru Musi.

Tehnologia asta în care apeși pe un buton și vezi o mie de jucători… Și din ăia o mie îți scoate 20, apoi îți scoate trei și te uiți doar la ăia. Nu știu eu așa ceva.

Poate n-ar trebui să vă spun asta, dar vă spun. MM trebuia să facă asta până acum, sincer. MM mi-a zis: «Asta, ce au implementat Craiova și alte echipe, noi suntem mult mai inteligenți decât ei și vom face mai bine»“, a spus Becali, potrivit digisport.ro.

Reclamă
Reclamă

Nu este prima dată când Becali îl critică recent pe Mihai Stoica, patronul abordând un astfel de discurs și după ce echipa sa a aflat oficial că nu mai are cum să se califice în play-off, mai exact după victoria Argeșului cu Dinamo din penultima etapă a sezonului regulat.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Unde se va opri Bodo/Glimt în această ediţie a Ligii Campionilor?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Au apărut cartofii noi, aduşi din Ungaria. Costă de 10 ori mai mult decât în mod normal
Observator
Au apărut cartofii noi, aduşi din Ungaria. Costă de 10 ori mai mult decât în mod normal
Ce a făcut Zelensky cu doar câteva ore înainte să ajungă la București. Acuzele pe care le-a lansat înaintea întâlnirii cu Nicușor Dan
Fanatik.ro
Ce a făcut Zelensky cu doar câteva ore înainte să ajungă la București. Acuzele pe care le-a lansat înaintea întâlnirii cu Nicușor Dan
21:38

LIVE SCOREPatru meciuri se joacă ACUM în optimile Europa League. Ionuț Radu, titular în Celta Vigo – Lyon (22:00)
21:06

David Villa revine în fotbal! Funcția pe care o va ocupa cel mai bun marcator din istoria naționalei Spaniei
20:49

VideoJurnal Antena Sport | Vara transferurilor la FCSB
20:47

VideoJurnal Antena Sport | Are viteza în sânge
20:44

VideoJurnal Antena Sport | Semne şi mai bune pentru Istanbul
20:36

VideoJurnal Antena Sport | Toate drumurile duc spre titlu
Vezi toate știrile
1 S-a supărat şi a plecat de la FCSB! Mihai Stoica a confirmat: “Am semnat încetarea contractului” 2 Gică Popescu ştie cine îl poate învinge pe Răzvan Burleanu în lupta pentru şefia FRF: “Unul singur” 3 Ce fost jucător de la Rapid a adus Mirel Rădoi la FCSB. A dat echipa în judecată, după şapte sezoane bifate în Giuleşti 4 Liber la FCSB! Ce anunţ face Iuliu Mureșan despre transferul lui Matei Ilie 5 Rapid vrea să transfere atacantul momentului din Liga 1! Şi FCSB s-a interesat de el 6 Gigi Becali a rostit trei nume: Băluță, Cicâldău şi Macalou! “Am făcut ce am vrut eu…”
Citește și
Cele mai citite
Primul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenorPrimul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenor
Prima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzisPrima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzis
Marea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSBMarea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSB
S-a supărat şi a plecat de la FCSB! Mihai Stoica a confirmat: “Am semnat încetarea contractului”S-a supărat şi a plecat de la FCSB! Mihai Stoica a confirmat: “Am semnat încetarea contractului”