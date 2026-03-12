Gigi Becali, o nouă “săgeată” spre Mihai Stoica: “Poate n-ar trebui să vă spun asta, dar vă spun”

Gigi Becali a avut joi seara o intervenție la o emisiune, iar în cadrul ei patronul de la FCSB a acordat declarații pe mai multe subiecte. Printre altele, latifundiarul din Pipera l-a criticat pe Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație, care nu s-ar fi folosit îndeajuns de mult de știința datelor la care aveau acces roș-albaștrii.
FCSB se pregătește să își înceapă parcursul în play-out pentru prima dată în istoria clubului, însă până atunci Gigi Becali a avut o nouă intervenție în care a discutat despre ce nu a mers bine la clubul său în sezonul regulat. Patronul de la FCSB a găsit o nouă cauză, și anume că cineva din cadrul clubului său, Mihai Stoica, ar fi trebuit să lucreze mai bine cu datele.
Gigi Becali l-a criticat din nou pe Mihai Stoica
Becali face referire la domeniul care s-a dezvoltat enorm de mult în fotbal în ultima perioadă. Concret, echipele au acces prin intermediul cifrelor la enorm de multe date despre jucători care le pot ajuta în scouting, domeniu de care Mihai Stoica s-a ocupat în ultima perioadă la club. În trecut, latifundiarul chiar spunea că dacă ar fi cunoscut anumite date despre Politic, nu l-ar mai fi transferat de la Dinamo pe un milion de euro plus Alexandru Musi.
“Tehnologia asta în care apeși pe un buton și vezi o mie de jucători… Și din ăia o mie îți scoate 20, apoi îți scoate trei și te uiți doar la ăia. Nu știu eu așa ceva.
Poate n-ar trebui să vă spun asta, dar vă spun. MM trebuia să facă asta până acum, sincer. MM mi-a zis: «Asta, ce au implementat Craiova și alte echipe, noi suntem mult mai inteligenți decât ei și vom face mai bine»“, a spus Becali, potrivit digisport.ro.
Nu este prima dată când Becali îl critică recent pe Mihai Stoica, patronul abordând un astfel de discurs și după ce echipa sa a aflat oficial că nu mai are cum să se califice în play-off, mai exact după victoria Argeșului cu Dinamo din penultima etapă a sezonului regulat.
