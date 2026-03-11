Rapid vrea să transfere atacantul momentului din Liga 1! Şi FCSB s-a interesat de el - Antena Sport

Issouf Macalou este atacantul momentului în Liga 1 şi acest lucru s-a văzut în meciul cu FCSB. A dat două pase decisive şi un gol, iar contribuţia lui a fost decisivă pentru victoria de 3-1.
Fotbalistul traversează la Universitatea Cluj vârful carierei, iar Rapid l-a trecut pe lista de transferuri, anunţă Prima Sport. El mai are contract doi ani şi jumătate cu ardelenii, iar Şucu trebuie să intre la negocieri cu clubul pentru semnătura fotbalistului.
Issouf Macalou s-a aflat şi pe lista lui Gigi Becali, dar Mihai Stoica s-a opus.
„Nu îl iau pe Macalou. Adică m-ar interesa, dar prea nu-l vor. Pe Macalou l-am văzut de vreun an, dar nu-l vor. Colaboratorii nu-l vor și ce să fac? Deci, exclus Macalou”, spunea Gigi Becali, în urmă cu o lună, la Digi Sport.
Rapid vrea să-l transfere din vară, mai ales că se pregăteşte plecarea lui Alexandru Dobre, fotbalist care a fost dorit de Maccabi Haifa şi în iarnă.
