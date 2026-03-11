Ce fost jucător de la Rapid a adus Mirel Rădoi la FCSB. A dat echipa în judecată, după şapte sezoane bifate în Giuleşti - Antena Sport

Închide meniul
Viviana Moraru Publicat: 11 martie 2026, 9:24

Mirel Rădoi, la primul antrenament la FCSB/ Sport Pictures

Mirel Rădoi a revenit la FCSB după aproape 11 ani, semnând cu echipa lui Gigi Becali până în vară. Antrenorul a venit cu propriul staff, din care face parte şi Ionuţ Stancu, fost jucător la Rapid.

Stancu este unul dintre cei doi secunzi ai lui Mirel Rădoi de la FCSB. Mihai Ianovschi este celălalt, în timp ce Horaţiu Baciu este preparator fizic, Denis Rădoi este analist video, iar Robert Tufişi este antrenor cu portarii.

Ionuţ Stancu, secundul lui Mirel Rădoi de la FCSB, a jucat şapte ani la Rapid

Ionuţ Stancu şi Mirel Rădoi au fost adversari pe parcursul carierei, când evoluau la Rapid, respectiv FCSB. Cei doi s-au duelat în derby-uri, cât şi în confruntările din Cupa UEFA.

Ionuţ Stancu face parte din staff-ul lui Mirel Rădoi din 2022, el fiind secundul antrenorului şi la Universitatea Craiova. El şi-a început cariera ca secund la echipa a doua a oltenilor, în 2021.

Actualul secund de la FCSB a evoluat la Rapid între 2004 şi 2011. În toamna anului trecut, el a câştigat procesul cu giuleştenii, Dan Şucu fiind obligat să-i achite suma de peste 100.000 de euro.

Ionuţ Stancu şi Rapid se judecau încă din 2012. Fostul jucător a cerut imediat după declararea falimentului clubului restanțe în valoare de 65.079 de euro, plus 755 de euro dobândă. La suma respectivă s-a adaugat 5% pe an de la data de 31 decembrie 2011, astfel că suma a ajuns la aproximativ 110.000 de euro.

Mirel Rădoi şi-a adus propriul staff la FCSB: Neubert, OUT

Mirel Rădoi a anunţat, la conferinţa de presă de prezentare la FCSB, că Thomas Neubert nu va face parte din staff-ul său. Preparatorul fizic s-a despărţit de roş-albaştri.

“Deocamdată am venit cu staff-ul meu. Neubert nu este în staff-ul meu, depinde de club ce va vrea să facă cu cei din staff-ul vechi. Am ținut neapărat să fiu împreună cu staff-ul meu. Nu am impus nimănui ca staff-ul clubului să fie dat afară, să fie mutați, da.

E diferit să explicăm ce ne dorim noi și am fi pierdut timp de ambele părți. Una dintre condițiile pe care le-am pus și acum”, a declarat Mirel Rădoi, la conferinţa de presă.

