Ce fost jucător de la Rapid a adus Mirel Rădoi la FCSB. A dat echipa în judecată, după şapte sezoane bifate în Giuleşti - Antena Sport

Mirel Rădoi a revenit la FCSB după aproape 11 ani, semnând cu echipa lui Gigi Becali până în vară. Antrenorul a venit cu propriul staff, din care face parte şi Ionuţ Stancu, fost jucător la Rapid.

Stancu este unul dintre cei doi secunzi ai lui Mirel Rădoi de la FCSB. Mihai Ianovschi este celălalt, în timp ce Horaţiu Baciu este preparator fizic, Denis Rădoi este analist video, iar Robert Tufişi este antrenor cu portarii.

Ionuţ Stancu, secundul lui Mirel Rădoi de la FCSB, a jucat şapte ani la Rapid

Ionuţ Stancu şi Mirel Rădoi au fost adversari pe parcursul carierei, când evoluau la Rapid, respectiv FCSB. Cei doi s-au duelat în derby-uri, cât şi în confruntările din Cupa UEFA.

Ionuţ Stancu face parte din staff-ul lui Mirel Rădoi din 2022, el fiind secundul antrenorului şi la Universitatea Craiova. El şi-a început cariera ca secund la echipa a doua a oltenilor, în 2021.

Actualul secund de la FCSB a evoluat la Rapid între 2004 şi 2011. În toamna anului trecut, el a câştigat procesul cu giuleştenii, Dan Şucu fiind obligat să-i achite suma de peste 100.000 de euro.