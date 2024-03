Alpe Adria Cup Final Four | SCM Timişoara - Dabrowa Gornicza, 20:00, LIVE VIDEO. Bănăţenii luptă pentru trofeu în AntenaPLAY - Antena Sport

Alpe Adria Cup Final Four | SCM Timişoara – Dabrowa Gornicza, 20:00, LIVE VIDEO. Bănăţenii luptă pentru trofeu în AntenaPLAY

Alpe Adria Cup este o competiţie regională, la care participă echipe din şapte ţări. Aceasta este a opta ediţie a întrecerii la care au luat startul cluburi din Austria, Croaţia, Cehia, Polonia, România, Slovacia şi Slovenia.

Final Four-ul ediţiei 2023-2024 a adus pentru prima oară în istoria competiţiei şi o echipă din România. Este vorba de SCM Timişoara, care a reuşit să o elimine pe Kapfenburg Bulls, live în AntenaPLAY, pentru un loc în finală. În prima semifinală s-au duelat Dabrowa Gornicza şi Olomoucko, polonezii reuşind să câştige.

SCM Timişoara a ajuns în Final Four, după ce a câştigat Grupa B a competiţiei, una în care a înregistrat opt victorii şi două eşecuri. De partea cealaltă, Bulls a terminat pe locul 2 în Grupa A, cu patru victorii şi patru înfrângeri.

Antrenorul lui SCM Timişoara: „Am venit să jucăm un baschet bun”

Dragan Petricevic a anunţat că obiectivul Timişoarei este să aducă încă o ţară pe lista celor care au echipe câştigătoare ale competiţiei.

„Putem spune că am avut adversari puternici în grupă. Am întâlnit stiluri diferite de joc şi diferite obiective ale antrenorilor, dar am reuşit să tratăm fiecare meci cu atenţie. Suntem fericiţi că ne-am îndeplinit un prim obiectiv.

Ideea mea de joc e clară: poate nu putem să câştigăm toate meciurile pe care le disputăm, dar trebuie ca echipa să fie respectată după fiecare partidă pe care o jucăm. Am venit aici să jucăm un baschet bun. Vom întâlni în semifinale o echipă puternică, un club cu tradiţie. Favoritele sunt Dabrowa şi Kapfenberg, dar nici noi nu am venit doar pentru peisajele frumoase de aici. Să jucăm!", a spus Petricevic înainte de victoria uriaşă din semifinale, pentru site-ul oficial al competiţiei. Primele şapte ediţii ale Alpe Adria Cup au fost câştigate de echipe diferite: Helios Suns, Komarno, Kormend, MKS Dąbrowa Gornicza, Pardubice, Patrioti Levice şi Zlatorog Lasko. MKS Dąbrowa Gornicza este campioana en-titre.

