Gheorghe Tadici a dat verdictul despre naţionala de handbal a României: "Au făcut minuni! Ce poate să facă mai mult Pera?" - Antena Sport

Gheorghe Tadici a dat verdictul despre naţionala de handbal a României, care a reuşit o calificare eroică în faza grupelor principale la Campionatul European.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

România a reuşit o nouă victorie incredibilă. Jucătoarele lui Florentin Pera au suferit în meciul cu Serbia, dar au reuşit să se impună în cele din urmă cu 27-25, la finalul unui meci dramatic.

Gheorghe Tadici a tras concluziile după victoria dramatică a României cu Serbia

„Am urmărit pe viu primele două jocuri, iar la meciul cu Muntenegru am stat alaturi de domnul ambasador al României din Ungaria. S-a mirat foarte tare când i-am explicat că vreo șase jucătoare de pe teren de la Muntenegru sunt titulare în campionatul intern al nostru.

Iar noi cu cine jucam? Dacă luați șase-șapte handbaliste din tabăra noastră o să vedeți că fiecare fiecare dintre ele nu a strâns în 10 etape în campionatul nostru intern nici 60 de minute de joc efectiv. Căpitanul nostru de echipă Ostase este a treia variantă pe postul ei la Rapid, iar una dintre cele mai de perspectivă handbaliste ale României, Ștefania Stoica, 21 de ani, nu a jucat în doi ani la CSM București nici 60 de minute, iar acum este la Rapid a treia variantă pe postul ei. Nici la Rapid nu a jucat până acum în toate meciurile nici măcar 60 de minute adunate.

De jucat, dacă sunt unele care au jucat mai mult în campionatul nostru intern, sunt Popa și Boiciuc – rar, ori Dindiligan. În rest, jucătoarele noastre sunt a doua și a treia variantă sau chiar turiste pe la meciuri. Pera nu are niciun pic de arie de selecție. Ce vreți să facă omul ăsta? Cu cine vreți să scoată rezultate?

Fetele noastre, în condițiile în care foarte multe dintre ele nu joacă pe la echipelor lor de club din cauza acestor jucătoare străine venite în număr foarte mare pe o căruță de bani în campionatul nostru, cu salarii de la 6.000 de euro în sus, plus casă, mașină bună etc, etc, au făcut minuni la acest EURO. Rețineți: au făcut minuni!„, a spus Gheorghe Tadici pentru prosport.ro.

România merge în grupele principale de la Campionatul European de handbal feminin

Victoria Muntenegrului ne trimite în prima grupă principală, acolo unde România se va afla alături de Franţa, Ungaria, Suedia şi Polonia. România va ajunge însă în grupa principală cu 0 puncte, deoarece victoriile tricolorelor de până acum au fost contra unor echipe eliminate deja de la turneul final.