România - Danemarca LIVE SCORE (21:30). Finala Grupei E a Campionatului Mondial. Duel infernal pentru tricolore - Antena Sport

România şi-a aflat deja adversarele din grupa principală a CM de handbal feminin! „Tricolorele” știu cu cine se vor duela pentru a avansa cât mai mult la turneul final care are loc în Damenarca, Norvegia şi Suedia.

Naţionala Japoniei este ultima calificată în grupa principală III, din grupa preliminară F, din care provin adversarele României în a doua fază a Campionatului Mondial. Germania şi Polonia erau calificate anterior.

Japonia a învins, luni, reprezentativa Iranului, scor 42-10 şi se clasează pe locul 3 în grupa F. Ultima dispută va avea loc, luni seară, între echipele de pe primele două locuri, Germania şi Polonia, iar rezultatul va stabili clasamentul final.

Cristina Neagu, discurs impresionant din Danemarca: „E ultimul meu Mondial! Fac eforturi foarte mari să joc”

România speră ca se va putea baza pe Cristina Neagu pentru meciurile din grupa principală, dar e greu de crezut că interul stânga va putea fi pe teren, la ceea ce înseamnă ultima ei participare la un campionat mondial.

„Mă simt mai bine, în fiecare zi mă simt mai bine. Ultima oară am intrat în sală cu echipa, am avut nişte şuturi. Deocamdată nu ştiu exact care este situaţia mea. Încerc de la zi la zi să fac mai mult. Am nevoie măcar de un antrenament full cu echipa pentru a intra la joc.

(n.r: Cât de mult îţi doreşti să joci la acest campionat mondial?) Foarte mult, am făcut eforturi foarte mari în ultimele trei săptămâni pentru a fi aici, pentru a mă recupera. Îmi doresc să intru, să ajut echipa. Nu este cea mai fericită situaţie pentru mine având în vedere că nu m-am antrenat de trei săptămâni… handbal mă refer. Dacă va fi şi voi putea să intru în teren, voi da totul să ajut echipa”, a declarat Cristina Neagu pentru fanatik.ro.