Adevărul despre divorţul dintre Ilie Năstase şi Ioana. Femeia a dat cărţile pe faţă

Ioana Năstase a oferit declaraţii despre divorţul de Ilie Năstase. Soţia fostului tenismen a dezvăluit că relaţia cu acesta a rămas una foarte bune, întâlnindu-se des.

Ilie Năstase şi Ioana au depus actele pentru divorţ încă de anul trecut. Procesul este încă în desfăşurare, iar cei doi au rămas apropiaţi.

Adevărul despre divorţul dintre Ilie Năstase şi Ioana

Ioana Năstase a transmis că ţine legătura cu Ilie Năstase, fiind preocupată de starea acestuia. Întrebată despre divorţ, femeia nu a vrut să ofere prea multe detalii, subliniind faptul că nu vrea să ia decizii pripite.

“Am fost văzuți împreună pentru că noi ținem legătura. Dintotdeauna am vrut să știu că el este bine. Să știu că e sănătos, că e mâncat, că e odihnit. Avem o relație frumoasă, indiferent de orice și vom fi unul lângă altul.

(N.r. Despre divorţ) Nu iau decizii pripite, dar nu vreau să vorbesc acum despre asta. Eu am grijă în continuare să-i fie bine, asta este ceea ce pot spune. El are o siguranță că sunt lângă el, indiferent sub ce formă, eu îmi respect angajamentele. O fac din suflet, tot ceea ce fac, fac din suflet”, a declarat Ioana Năstase, conform cancan.ro.