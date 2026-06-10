Mexic – Africa de Sud (LIVE VIDEO, Joi, 22:00, Antena 1 și AntenaPLAY). Start pe Azteca la Campionatul Mondial

Așteptarea este pe cale să ia sfârșit, iar meciul de deschidere de la Campionatul Mondial este aproape. Joi, de la ora 22:00, Mexic și Africa de Sud urmează să se întâlnească pe Estadio Azteca în cadrul partidei cu numărul 1/104 de la World Cup 2026 care se va disputa în Grupa A.
Mexic – Africa de Sud se vede joi de la ora 22:00, în direct pe Antena 1 și LIVE în AntenaPLAY.
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Mexic – Africa de Sud (LIVE VIDEO, Joi, 22:00, Antena 1 și AntenaPLAY)
Campionatul Mondial este pe cale să înceapă, iar prima partida urmează să se dispute pe un stadion istoric, Azteca, Mexic fiind gazdă pentru a treia oară la turneul final după edițiile din 1970 și 1986. “El Tricolor” întâlnește Africa de Sud într-o reeditare a meciului de deschidere de la World Cup 2010, când “Bafana Bafana” era gazdă.
Atunci, meciul disputat la Johannesburg s-a încheiat 1-1. Acum, cele două se reîntâlnesc în partida din Grupa A de la Mondial.
Mexic nu a mai pierdut primul meci la un astfel de turneu final din 1994 încoace și nu plănuiește să își strice seria chiar pe teren propriu în cadrul unei grupe din care are șanse semnificative să termine pe prima poziție. De cealaltă parte, Africa de Sud e la a patra participare la o Cupă Mondială și speră să treacă în premieră de faza grupelor.
De când s-a calificat la Mondial și s-a concentrat pe amicale, Mexicul condus de Javier Aguirre n-a mai pierdut de pe 19 noiembrie 2025, de atunci înregistrând cinci victorii și două rezultate de egalitate. Africa de Sud, în schimb, a fost pe final de 2025 la Cupa Africii pe Națiuni, unde a fost eliminată în faza optimilor de Camerun. Ulterior, a adunat patru partide în care nu a reușit să câștige până la startul turneului final.
Mexic și Africa de Sud s-au întâlnit de patru ori de-a lugul timpului, bilanțul fiind în favoarea nord-americanilor. ” El Tricolor” a câștigat două meciuri, “Bafana Bafana” unul, iar meciul de la World Cup 2010 s-a încheiat la egalitate.
Echipele probabile la Mexic – Africa de Sud
Mexic (4-1-4-1): Rangel – Sanchez, Montes, Vasquez, Gallardo – Alvarez – Gutierrez, Lira, Fidalgo, Quinones – Jimenez;
Africa de Sud (4-2-3-1): Williams – Matuludi, Mbozaki, Makhanya, Kabini – Mokoena, Mbatha – Appollis, Sithole, Mofokeng – Foster.
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