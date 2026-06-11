Radu Drăguşin ştie cine va câştiga Cupa Mondială! Alegere surprinzătoare în privinţa jucătorului ce va impresiona

Fundaşul central al naţionalei României, Radu Drăguşin (24 de ani) a ales o fostă campioană mondială drept câştigătoare şi a Mondialului care începe joi şi care se va vedea exclusiv în România în Universul Antena.

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Este vorba despre Franţa, care a cucerit trofeul în 2018. Francezii au mai câştigat Mondialul în 1998, la ei acasă, cu Zidane în mare formă. Au învins atunci, în finală, Brazilia lui Ronaldo Nazario, cu 3-0. Zidane a reuşit o “dublă” în acea finală.

Radu Drăguşin crede că Franţa va câştiga Cupa Mondială

“Franţa va câştiga în America. (n.r: Ce jucător crezi că va impresiona la Cupa Mondială?) O să merg pe cineva din echipa Franței, și anume Cherki”, a declarat Radu Drăguşin pentru sport.ro.

Cotat la 90 de milioane de euro de către transfermarkt.com, Rayan Cherki (22 de ani) evoluează la Manchester City din vara anului trecut, atunci când a fost transferat de la Lyon în schimbul a 36.5 milioane de euro.

A jucat în 33 de meciuri în campionat pentru City, reuşind să marcheze 4 goluri şi să ofere 12 assist-uri. A dat 3 assist-uri în 6 meciuri în Cupa Angliei şi a înscris de 3 ori în 8 meciuri în Liga Campionilor.