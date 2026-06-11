Radu Drăguşin ştie cine va câştiga Cupa Mondială! Alegere surprinzătoare în privinţa jucătorului ce va impresiona

Fundaşul central al naţionalei României, Radu Drăguşin (24 de ani) a ales o fostă campioană mondială drept câştigătoare şi a Mondialului care începe joi şi care se va vedea exclusiv în România în Universul Antena.
Este vorba despre Franţa, care a cucerit trofeul în 2018. Francezii au mai câştigat Mondialul în 1998, la ei acasă, cu Zidane în mare formă. Au învins atunci, în finală, Brazilia lui Ronaldo Nazario, cu 3-0. Zidane a reuşit o “dublă” în acea finală.
Radu Drăguşin crede că Franţa va câştiga Cupa Mondială
“Franţa va câştiga în America. (n.r: Ce jucător crezi că va impresiona la Cupa Mondială?) O să merg pe cineva din echipa Franței, și anume Cherki”, a declarat Radu Drăguşin pentru sport.ro.
Cotat la 90 de milioane de euro de către transfermarkt.com, Rayan Cherki (22 de ani) evoluează la Manchester City din vara anului trecut, atunci când a fost transferat de la Lyon în schimbul a 36.5 milioane de euro.
A jucat în 33 de meciuri în campionat pentru City, reuşind să marcheze 4 goluri şi să ofere 12 assist-uri. A dat 3 assist-uri în 6 meciuri în Cupa Angliei şi a înscris de 3 ori în 8 meciuri în Liga Campionilor.
Pentru naţionala Franţei a jucat în 7 meciuri, marcând 2 goluri. Franţa e în grupă la Mondial cu Senegal, Irak şi Norvegia. Toate meciurile de la Mondialul care începe joi vor putea fi urmărite în Universul Antena.
În ceea ce priveşte golgheterul Campionatului Mondial, Drăguşin crede că acesta va fi ori Kylian Mbappe, ori atacantul naţionalei Angliei, Harry Kane.
Programul grupei I, din care face parte Franţa, alegerea lui Drăguşin pentru câştigarea Mondialului
- Grupa I: Franţa, Senegal, Irak, Norvegia
16 iunie, ora 22:00 – Franța – Senegal (Antena 1 şi AntenaPLAY)
17 iunie, ora 1:00 – Irak – Norvegia (Antena 1 şi AntenaPLAY)
23 iunie, ora 0:00 – Franța – Irak (Antena 1 şi AntenaPLAY)
23 iunie, ora 3:00 – Norvegia – Senegal (Antena 1 şi AntenaPLAY)
26 iunie, ora 22:00 – Norvegia – Franța
26 iunie, ora 12:00 – Senegal – Irak
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