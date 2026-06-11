Cele 16 stadioane pe care se vor disputa meciurile de la Campionatul Mondial

· 16-imi de finală, 30 iunie (1A – 3CEFHI)

· Optimi de finală, 5 iulie (W79 – W80)

2. Stadionul Dallas – Arlington, Texas (capacitate 94.000)

O curiozitate pentru petrecerile de vizionare a Cupei Mondiale: primul eveniment sportiv de la Jerry World nu a fost fotbalul american. A fost un sfert de finală al Gold Cup Concacaf din 2009 între Costa Rica şi Guadelupa. Legenda costaricană Celso Borges a marcat primul gol din istoria stadionului; meciul de închidere dintre Mexic şi Haiti a atras o mulţime de 82.252 de spectatori.

Meciurile care se vor disputa pe stadionul Dallas:

· Ţările de Jos – Japonia, 14 iunie

· Anglia – Croaţia, 17 iunie

· Argentina – Austria, 22 iunie

· Japonia – Suedia, 25 iunie

· Iordania – Argentina, 27 iunie

· 16-imi de finală, 30 iunie (2E – 2I)

· 16-imi de finală, 3 iulie (2D – 2G)

· Optimi de finală, 6 iulie (W83 – W84)

· Semifinală, 14 iulie (W97 – W98)

3. Stadionul New York New Jersey – New Jersey (capacitate 82.500 de locuri)

Stadionul a găzduit două finale notabile: finala Copa América Centenario din 2016, în care Chile a câştigat la lovituri de departajare, determinându-l pe un Lionel Messi distrus să se retragă din naţională în tunel după meci. (Evident, acea retragere nu a durat.) Cealaltă finală notabilă a avut loc anul trecut, când Chelsea a câştigat Cupa Mondială a Cluburilor, iar Donald Trump a stat în prim-planul sărbătorilor.

Meciurile care se vor disputa pe stadionul New York New Jersey (MetLife Stadium):

· Brazilia – Maroc, 13 iunie

· Franţa – Senegal, 16 iunie

· Norvegia – Senegal, 22 iunie

· Ecuador – Germania, 25 iunie

· Panama – Anglia, 27 iunie

· 16-imi de finală, 30 iunie (1I vs 3CDFGH)

· Optimi de finală, 5 iulie (W76 vs W78)

· Finală, 19 iulie (W101 vs W102)

4. Stadionul Atlanta – Atlanta, Georgia (capacitate 75.000 de locuri)

Super Bowl LIII a avut loc aici în 2019, când New England Patriots i-au învins pe Los Angeles Rams cu 13-3 în cel mai puţin înscris Super Bowl din istorie. Atlanta United a câştigat prima şi, până în prezent, singura Cupă MLS pe stadionul propriu în 2018, învingând Portland Timbers cu 2-0, ceea ce a declanşat sărbătoriri în nebunie.

Meciurile care se vor disputa pe stadionul Atlanta:

· Spania – Capul Verde, 15 iunie

· Cehia – Africa de Sud, 18 iunie

· Spania – Arabia Saudită, 21 iunie

· Maroc – Haiti, 24 iunie

· Republica Democratică Congo – Uzbekistan, 27 iunie

· 16-imi de finală, 1 iulie (1L vs 3EHIJK)

· Optimi de finală, 7 iulie (W86 vs W88)

· Semifinală, 15 iulie (W99 vs W100)

5. Stadionul din Kansas City – Kansas City, Missouri (73.000)

Stadionul a fost sediul echipei Kansas City Wizards din MLS înainte ca aceasta să-şi schimbe numele în Sporting Kansas City şi să se mute în propriul stadion, situat în partea din Kansas a oraşului. Echipa a câştigat acolo titlul US Open Cup în 2004, când atacantul rus Igor Simutenkov a marcat ceea ce a fost probabil ultimul gol de aur din prima ligă din lume înainte ca regula să fie eliminată. Câţiva ani mai târziu, Manchester United a pierdut cu 2-1 în faţa echipei Wizards într-un meci amical de pregătire disputat pe acest stadion, Davy Arnaud şi Kei Kamara marcând pentru gazde.

Meciurile care se vor disputa pe stadionul din Kansas City:

· Argentina – Algeria, 16 iunie

· Ecuador – Curaçao, 20 iunie

· Tunisia – Ţările de Jos, 25 iunie

· Algeria – Austria, 27 iunie

· 16-imi de finală, 3 iulie (1K v 3DEIJL)

· Sferturi de finală, 11 iulie (W95 v W96)

6. Stadionul Houston – Houston, Texas (capacitate 72.000)

Singurul lucru mai texan decât fotbalul american: rodeo-ul. Houston Livestock Show and Rodeo se desfăşoară la NRG Stadium timp de trei săptămâni în fiecare martie. Cei mai buni cowboy profesionişti de rodeo, precum Stetson Wright şi Riley Webb, sunt cap de afiş la evenimente de la prinderea viţeilor cu lasoul şi călăritul cailor sălbatici până la lupta cu taurii tineri şi călăritul taurilor. Evenimentul din acest an a atras peste 2,6 milioane de vizitatori pe parcursul celor 21 de zile.

Meciurile care se vor disputa pe stadionul Houston:

· Germania – Curaçao, 14 iunie

· Portugalia – Republica Democratică Congo, 17 iunie

· Olanda – Suedia, 20 iunie

· Portugalia – Uzbekistan, 23 iunie

· Capul Verde – Arabia Saudită, 26 iunie

· 16-imi de finală, 29 iunie (1C – 2F)

· 8-imi de finală, 4 iulie (W73 – W75)

7. Stadionul San Francisco Bay Area – Santa Clara, California (71.000)

Stadionul a găzduit de două ori Super Bowl, prima dată în 2016 şi, cel mai recent, anul acesta. Atunci, Beyoncé şi-a lansat în avanpremieră era Lemonade, eclipsând victoria Denver Broncos asupra Carolina Panthers. În februarie, o mulţime de 70.823 de spectatori a urmărit cum Seattle Seahawks a învins New England Patriots cu 29-13. Bad Bunny a fost capul de afiş al spectacolului de la pauză, cu decoruri care reflectau peisajul rural din Puerto Rico şi apariţii ale invitaţilor Lady Gaga şi Ricky Martin.

Meciurile care se vor disputa pe stadionul San Francisco:

· Qatar – Elveţia, 13 iunie

· Austria – Iordania, 17 iunie

· Turcia – Paraguay, 19 iunie

· Iordania – Algeria, 22 iunie

· Paraguay – Australia, 25 iunie

· 16-imi de finală, 1 iulie (1D v 3BEFIJ)

8. Stadionul din Los Angeles – Inglewood, California (70.000)

Stadionul va găzdui ceremonia de deschidere şi probele de înot de la Jocurile Olimpice de la Los Angeles din 2028. Arena de înot va avea o capacitate de 38.000 de spectatori – cea mai mare pentru o probă de înot din istoria Jocurilor Olimpice – iar designul său se inspiră din structurile construite la Lucas Oil Stadium din Indianapolis pentru trialurile olimpice americane din 2024.

Meciurile care se vor disputa pe stadionul din Los Angeles:

· SUA – Paraguay, 12 iunie

· Iran – Noua Zeelandă, 15 iunie

· Elveţia – Bosnia şi Herţegovina, 18 iunie

· Belgia – Iran, 21 iunie

· Turcia – SUA, 25 iunie

· 16-imi de finală, 28 iunie (2A – 2B)

· 16-imi de finală, 2 iulie (1H – 2J)

· Sferturi de finală, 10 iulie (W93 vs W94)

9. Stadionul din Philadelphia – Philadelphia, Pennsylvania (69.000)

Primul eveniment sportiv organizat pe acest stadion a fost un meci amical din 2003 între Manchester United şi Barcelona. Patrick Kluivert a marcat primul gol din istoria stadionului, după o pasă decisivă a lui Ronaldinho, înainte ca United să răspundă şi să câştige cu 3-1. Cei 68.396 de spectatori au reprezentat un record pentru un meci de fotbal din Philadelphia timp de 21 de ani, până când un meci amical din 2024 între Liverpool şi Arsenal a adunat 69.879 de fani.

Meciurile care se vor disputa pe stadionul din Philadelphia:

· Coasta de Fildeş – Ecuador, 14 iunie

· Brazilia – Haiti, 19 iunie

· Franţa – Irak, 22 iunie

· Curaçao – Coasta de Fildeş, 25 iunie

· Croaţia – Ghana, 27 iunie

· Optimi de finală, 4 iulie (W74 – W77)

10. Stadionul din Seattle – Seattle, Washington (capacitate 69.000)

Finala Ligii Campionilor Concacaf din mai 2022 s-a disputat aici. Seattle a devenit primul club din MLS care a câştigat turneul în formatul său actual, învingând echipa Pumas în faţa unei mulţimi de 68.741 de spectatori, care a generat, de asemenea, activitate seismică după cele trei goluri marcate de Sounders. Titlul a fost unul monumental pentru Sounders, care au jucat pe acest stadion încă din perioada în care evoluau în ligile minore din SUA, iar înainte de aceasta, la Kingdome, ca membri ai NASL.

Meciurile care se vor disputa pe stadionul din Seattle:

· Belgia – Egipt, 15 iunie

· SUA – Australia, 19 iunie

· Bosnia şi Herţegovina – Qatar, 24 iunie

· Egipt – Iran, 26 iunie

· 16-imi de finală, 1 iulie (1G v 3AEHIJ)

· Optimi de finală, 6 iulie (W81 v W82)

11. Stadionul Boston – Foxborough, Massachusetts (65.000)

Stadionul a fost scena multor momente notabile din dinastia New England Patriots din acest secol. Cele şase victorii ale lor în Super Bowl, cu quarterback-ul Tom Brady şi antrenorul Bill Belichick, au avut loc pe alte stadioane din ţară, dar momentele notabile de la Foxborough includ un meci de campionat AFC pe zăpadă, în ianuarie 2004, împotriva lui Peyton Manning şi a echipei Indianapolis Colts, precum şi meciul de campionat AFC împotriva echipei San Diego Chargers, din ianuarie 2008, care le-a adus celor de la Patriots un record de 18-0 înaintea Super Bowl XLII.

Meciurile care se vor disputa pe stadionul Boston:

· Haiti – Scoţia, 14 iunie

· Irak – Norvegia, 16 iunie

· Scoţia – Maroc, 19 iunie

· Anglia – Ghana, 23 iunie

· Norvegia – Franţa, 26 iunie

· Şaisprezecimi de finală, 29 iunie (1E – 3ABCDF)

· Sferturi de finală, 9 iulie (W89 – W90)

12. Miami Stadium – Miami Gardens, Florida (capacitate 65.000)

Stadionul din Miami are probabil cel mai variat CV dintre toate locaţiile de la această Cupă Mondială. Pe lângă cele şase ediţii ale Super Bowl, a fost sediul echipei de baseball Miami Marlins între 1993 şi 2001 – perioadă în care a găzduit de două ori World Series – şi este în continuare locul unde se desfăşoară anual turneul de tenis Miami Open, unde terenul principal este construit peste terenul de iarbă. Parcările stadionului sunt, de asemenea, folosite ca parte a traseului Marelui Premiu anual de Formula 1 de la Miami.

Miami a găzduit finala Copa América din 2024, în care Argentina a învins Columbia cu 1-0. Meciul este probabil cel mai bine amintit pentru haosul de pe marginea terenului: începerea meciului a fost amânată cu mai mult de o oră din cauza supraaglomerării, aproximativ 7.000 de persoane intrând fără bilete; preşedintele federaţiei columbiene a fost arestat după ce s-a implicat în mai multe altercaţii; iar arena a suferit pagube semnificative. Pe o notă mai optimistă, Shakira a susţinut spectacolul din pauză. (Ea este, de asemenea, co-vedeta spectacolului din pauza finalei Cupei Mondiale.)

Meciurile care se vor disputa pe stadionul din Miami:

· Arabia Saudită – Uruguay, 15 iunie

· Uruguay – Capul Verde, 21 iunie

· Scoţia – Brazilia, 24 iunie

· Columbia – Portugalia, 27 iunie

· Şaisprezecimi de finală, 3 iulie (1J v 2H)

· Sfert de finală, 11 iulie (W91 v W92)

· Meciul pentru locul trei, 18 iulie (RU101 v RU102)

13. Stadionul Toronto (BMO Field) – Toronto (capacitate: 45.000)

BMO Field a găzduit Cupa MLS de trei ori, o dată ca teren neutru în 2010 şi de două ori ca stadionul de acasă al Toronto FC în victoriile din Cupă împotriva echipei Seattle Sounders în 2016 şi 2017, echipa gazdă pierzând la loviturile de departajare în primul meci, înainte de a câştiga cu 2-0 în cel de-al doilea.

Meciurile care se vor disputa pe stadionul din Toronto:

· Canada – Bosnia şi Herţegovina, 12 iunie

· Ghana – Panama, 17 iunie

· Germania – Coasta de Fildeş, 20 iunie

· Panama – Croaţia, 23 iunie

· Senegal – Irak, 26 iunie

· 16-imi de finală, 2 iulie (2 victorii – 2 înfrângeri)

14. BC Place Vancouver – Vancouver (capacitate: 54.000 de locuri)

Ceremoniile de deschidere şi închidere ale Jocurilor Olimpice de iarnă din 2010 au avut loc la BC Place. A fost prima ceremonie de deschidere olimpică organizată într-o sală. Legenda hocheiului Wayne Gretzky s-a numărat printre purtătorii torţei care au aprins vasul olimpic la ceremonia de deschidere, iar cântăreţul şi compozitorul canadian Neil Young a cântat în timp ce acesta a fost stins la ceremonia de închidere.

Meciurile care se vor disputa pe stadionul din Vancouver:

· Australia – Turcia, 13 iunie

· Canada – Qatar, 18 iunie

· Noua Zeelandă – Egipt, 21 iunie

· Elveţia – Canada, 24 iunie

· Noua Zeelandă – Belgia, 26 iunie

· 16-imi de finală, 2 iulie (1B – 3EFGIJ)

· Optimi de finală, 7 iulie (W85 v W87)

15. Estadio Monterrey – Guadalupe (capacitate: 53.500 de locuri)

Stadionul din Mexic a găzduit numeroase concerte ale unor artişti de renume în cei 11 ani de când a fost deschis, Bad Bunny vizitându-l pentru două seri cu bilete epuizate în cadrul turneului său World’s Hottest Tour din 2022.

Meciurile care se vor disputa pe stadionul Monterrey:

· Suedia – Tunisia, 14 iunie

· Tunisia – Japonia, 21 iunie

· Africa de Sud – Coreea de Sud, 24 iunie

· 16-imi de finală, 29 iunie (1F – 2C)

16. Estadio Guadalajara – Zapopan (capacitate: 48.000 de locuri)

Recordul de spectatori al stadionului a fost stabilit la un meci de box din 2023 între mexicanul Canelo Álvarez şi luptătorul britanic John Ryder. Născut în Guadalajara, luptând în ţara sa natală pentru prima dată în 12 ani, acesta a dominat în faţa a aproximativ 51.000 de fani.

Manchester United şi Chivas au disputat unul dintre primele meciuri amicale după deschiderea stadionului în 2010. Javier “Chicharito” Hernández, fost jucător de tineret la Chivas, a jucat prima repriză pentru clubul din copilărie şi a marcat primul gol pe acest stadion, înainte de a schimba tricoul şi de a juca pentru United în repriza a doua.

Meciurile care se vor disputa pe stadionul Guadalajara:

· Coreea de Sud – Cehia, 11 iunie

· Mexic – Coreea de Sud, 18 iunie

· Columbia – Republica Democratică Congo, 23 iunie

· Uruguay – Spania, 26 iunie