Lovitura momentului în Liga 1: jucătorul de la Cupa Mondială semnează cu o echipă de tradiţie!

Perioada de mercato se încinge din ce în ce mai mult, asta pentru că toate echipele caută să-şi închege loturile cât de repede posibil pentru a le da antrenorilor şansa de a avea timpul necesar pentru a cristaliza formule de joc.

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Cei de la Corvinul Hunedoara au fost decişi până acum în perioada de mercato şi au bifat mai multe mutări importante, însă ultima le întrece pe toate.

Corvinul Hunedoara, transfer important! Fundaşul naţionalei Iordaniei semnează cu echipa lui Florin Maxim

Mohammad Abualnadi, fundaşul naţionalei Iordaniei, ar fi semnat cu formaţia pregătită de Florin Maxim un contract pentru următorii doi ani. Acesta se va alătura însă lotului după o perioada de vacanţă pe care o să aibă după ce reprezentativa sa îşi termină aventura la turneul final.

“Transferul lui Mohammad Abualnadi este rezolvat. Părțile s-au înțeles, iar jucătorul a aflat unde va juca înainte de a fi pe teren la Campionatul Mondial. Contractul este valabil timp de două sezoane”, au notat cei de la Prosport.

Iordania se află în Grupa J la Cupa Mondială, cu Argentina, Algeria şi Austria.