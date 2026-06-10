Lovitura momentului în Liga 1: jucătorul de la Cupa Mondială semnează cu o echipă de tradiţie!

Perioada de mercato se încinge din ce în ce mai mult, asta pentru că toate echipele caută să-şi închege loturile cât de repede posibil pentru a le da antrenorilor şansa de a avea timpul necesar pentru a cristaliza formule de joc.
Cei de la Corvinul Hunedoara au fost decişi până acum în perioada de mercato şi au bifat mai multe mutări importante, însă ultima le întrece pe toate.
Corvinul Hunedoara, transfer important! Fundaşul naţionalei Iordaniei semnează cu echipa lui Florin Maxim
Mohammad Abualnadi, fundaşul naţionalei Iordaniei, ar fi semnat cu formaţia pregătită de Florin Maxim un contract pentru următorii doi ani. Acesta se va alătura însă lotului după o perioada de vacanţă pe care o să aibă după ce reprezentativa sa îşi termină aventura la turneul final.
“Transferul lui Mohammad Abualnadi este rezolvat. Părțile s-au înțeles, iar jucătorul a aflat unde va juca înainte de a fi pe teren la Campionatul Mondial. Contractul este valabil timp de două sezoane”, au notat cei de la Prosport.
Iordania se află în Grupa J la Cupa Mondială, cu Argentina, Algeria şi Austria.
Cine e Mohammad Abualnadi, fotbalistul de mondial care ajunge în Liga 1
Mohammad Abualnadi are dublă cetăţenie, iordaniană şi americană, iar acesta a cresut în Statele Unite, unde a fost la mai multe echipe pe când era un puşti. A evoluat în academia celor de la Kansa City, a fost la Swope Park, NotreDame şi Panthers, echipe de amatori, după care a trecut, în 2023, la profesionişti, după ce a semnat în Iordania cu Al-Hussein SC.
După un an a shimbat deja echipa şi a ajuns la Selangor FC, din Malayesia, iar acum se află în ultimele zile de contract cu echipa. El va ajunge la Corvinul Hunedoara din postura de jucător liber de contract.
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