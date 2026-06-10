The Countdown Concert e live în AntenaPLAY (04:00). Show-uri spectaculoase înainte de startul Campionatului Mondial

The Countdown Concert e live în AntenaPLAY în această noapte, de la ora 04:00. FIFA a pregătit evenimente spectaculoase, cu o zi înainte de debutul Campionatului Mondial.
Ceremonia oficială de deschidere a Campionatului Mondial va fi joi, de la ora 20:30, în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY. De la ora 22:00, va începe partida dintre Mexic și Africa de Sud, pe legendara arenă Azteca, din Mexico City.
- Abonații AntenaPLAY pot vedea AICI The Countdown Concert
The Countdown Concert e live în AntenaPLAY (04:00)
Cu o zi înaintea acestor evenimente care se anunță a fi spectaculoase, FIFA a pregătit alte trei concerte, care se vor desfășura simultan în trei orașe care găzduiesc partide la Mondial, anume Mexico City, Toronto și Los Angeles.
La Mexico City, vor cânta artiști de renume mondial, printre care și Andrea Bocelli. Alături de artistul italian, vor urca pe scena din capitala Mexicului și Belinda, Elena Rose sau Los Angeles Azules.
La Toronto va fi alt show de zile mari, fiind prezenți următorii artiști: AHI & Wyclef Jean, Bryan Adams, Nora Fatehi, San Joy, The Beaches și Vegedream.
De cealaltă parte, artista AVA MAX ține capul de afiș al concertului care va avea loc și în Los Angeles, avându-i alături pe BIA și Major Lazer.
The full FIFA Countdown Concert lineup is here! 🔥
3 cities. 1 concert. 15 artists. On June 10 the world will be united through football and music . ⚽ 🎶
📅 June 10
🎟️ Tickets here:
📺 Watch live on TikTok
🎶 In collaboration with the @recordingacad#FIFAWorldCup
— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 8, 2026
Toți artiștii aleși fac parte din albumul oficial al FIFA World Cup 2026, iar concertele se desfășoare în colaborare cu Asociația Premiilor Grammy. Forul internațional a organizat aceste evenimente cu scopul de a crea o sărbătoare globală, unind toate cele trei țări printr-un program de divertisment unic.
La toate cele trei concerte vor avea reprezentații live și artiști surpriză, care fac parte de asemenea și albumul turneului final.
„Mexico City este unul dintre cele mai pasionate orașe de fotbal din lume, unde muzica și fotbalul sunt adânc înrădăcinate în cultură. Acest concert Countdown va readuce la viață acest spirit, unind fani și artiști într-o sărbătoare care reflectă ospitalitatea Mexicului, bogăția culturală și entuziasmul care se dezvoltă în întreaga țară. De asemenea, va reuni Canada, Mexicul și Statele Unite într-o sărbătoare comună înaintea Cupei Mondiale FIFA 2026”, a anunțat Jurgen Mainka, directorul turneului final, înaintea evenimentului care va fi live în AntenaPLAY, de la ora 04:00.
Ceremonia de Deschidere a Cupei Mondiale 2026 (joi, ora 20:30, Antena 1 și AntenaPLAY)
De la ora 20:30, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY, nume mari din industria muzicală își vor face apariţia pe Estadio Azteca. Capul de afiş al acestei seri este Shakira, cântăreaţa columbiană care cânta “Dai Dai”, melodia oficială a turneului final, alături de nigerianul Burna Boy.
Shakira, de patru ori câştigătoare de Grammy, nu este deloc străină de hit-uri şi de Cupa Mondială. În 2010, “Waka Waka” a intrat în topuri şi a fost melodia oficială a Cupei Mondiale din Africa de Sud.
Shakira şi Burna Boy nu sunt singurele nume mari din industria muzicală care îşi vor face apariţia pe Estadio Azteca din Ciudad de Mexico. Sud-africanul Tyla şi columbianul J Balvin se numără şi ei printre artiştii care vor cânta joi seară. Alejandro Fernandez, Lila Downs şi Belinda din Mexic, dar şi Danny Ocean din Venezuela sunt alţi artişti care vor încânta publicul înaintea fluierului de start al meciului dintre Mexic şi Africa de Sud.
Nu va fi însă singura Ceremonie de Deschidere. Pentru prima oară în istorie, Cupa Mondială va avea trei ţări gazdă, urmând ca fiecare să aibă parte de câte o “petrecere” în fiecare ţară gazdă. După Ciudad de Mexico urmează Ceremoniile de Deschidere din Toronto şi Los Angeles.
- Cupa Mondială 2026, în Universul Antena | Programul complet de la turneul final din Statele Unite, Canada şi Mexic
- Loturile complete ale celor 48 de echipe participante la Campionatul Mondial
- Iranul, gata să ia o decizie radicală la Campionatul Mondial! Din ce motiv și-ar putea scoate jucătorii de pe teren
- Eroii Campionatului Mondial | Andres Iniesta: Magicianul “distrus pe dinăuntru” care a condus Spania spre trofeu
- Ceremonia de Deschidere a Cupei Mondiale 2026 (joi, 20:30, Antena 1 şi AntenaPLAY). Shakira dă startul petrecerii în Mexico City