The Countdown Concert e live în AntenaPLAY (04:00). Show-uri spectaculoase înainte de startul Campionatului Mondial

La toate cele trei concerte vor avea reprezentații live și artiști surpriză, care fac parte de asemenea și albumul turneului final.

„Mexico City este unul dintre cele mai pasionate orașe de fotbal din lume, unde muzica și fotbalul sunt adânc înrădăcinate în cultură. Acest concert Countdown va readuce la viață acest spirit, unind fani și artiști într-o sărbătoare care reflectă ospitalitatea Mexicului, bogăția culturală și entuziasmul care se dezvoltă în întreaga țară. De asemenea, va reuni Canada, Mexicul și Statele Unite într-o sărbătoare comună înaintea Cupei Mondiale FIFA 2026”, a anunțat Jurgen Mainka, directorul turneului final, înaintea evenimentului care va fi live în AntenaPLAY, de la ora 04:00.

Ceremonia de Deschidere a Cupei Mondiale 2026 (joi, ora 20:30, Antena 1 și AntenaPLAY)

De la ora 20:30, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY, nume mari din industria muzicală își vor face apariţia pe Estadio Azteca. Capul de afiş al acestei seri este Shakira, cântăreaţa columbiană care cânta “Dai Dai”, melodia oficială a turneului final, alături de nigerianul Burna Boy.

Shakira, de patru ori câştigătoare de Grammy, nu este deloc străină de hit-uri şi de Cupa Mondială. În 2010, “Waka Waka” a intrat în topuri şi a fost melodia oficială a Cupei Mondiale din Africa de Sud.

Shakira şi Burna Boy nu sunt singurele nume mari din industria muzicală care îşi vor face apariţia pe Estadio Azteca din Ciudad de Mexico. Sud-africanul Tyla şi columbianul J Balvin se numără şi ei printre artiştii care vor cânta joi seară. Alejandro Fernandez, Lila Downs şi Belinda din Mexic, dar şi Danny Ocean din Venezuela sunt alţi artişti care vor încânta publicul înaintea fluierului de start al meciului dintre Mexic şi Africa de Sud.

Nu va fi însă singura Ceremonie de Deschidere. Pentru prima oară în istorie, Cupa Mondială va avea trei ţări gazdă, urmând ca fiecare să aibă parte de câte o “petrecere” în fiecare ţară gazdă. După Ciudad de Mexico urmează Ceremoniile de Deschidere din Toronto şi Los Angeles.