FCSB, gata de noi mutări. Dezvăluirea momentului făcută de omul care se ocupă de transferuri

FCSB a turat motoarele pentru perioada de mercato şi a bifat deja primul transfer, aducerea lui Anderson Ceara de la Csikszereda, jucător în shimbul căruia vor fi plătiţi aproximativ 500.000 de euro, plus 25 la sută dintr-o viitoare revânzare a jucătorului.
Oficialul de la FCSB, Florin Cernat, a vorbit despre planurile pe care echipa le are şi a dezvăluit din ce campionat mai pot ajunge fotbalişti la FCSB.
Ce transferuri plănuieşte FCSB să mai facă în perioada următoare
Fosta campioană a României a urmărit fotbalişti din mai multe campionat, iar acum Florin Cernat dezminte că fundaşul Shaquil Delos ar fi pe lista grupării bucureştene. Totuşi, oficialul de la FCSB spune că la echipă ar putea să ajungă jucători din Ucraina.
“Este de muncă. Aceasta este perioadă noastră (n.r. a oficialilor) și încercăm să facem ce este mai bine pentru club. Să aducem cei mai buni și potriviți jucători. (n.r. despre Shaquil Delos) Nu știu nimic. Despre acest jucător chiar nu știu nimic.
Sunt negocieri cu mai mulți jucători, vedem ce va fi. Ideal ar fi ca tot lotul să fie definitivat în cantonament, dar nu depinde numai de noi. S-a discutat cu mai mulți jucători, dar nu este nimic sigur până în momentul de față. (n.r. dacă are jucători din Ucraina pe listă) Există discuții, vedem ce va fi”, a spus Florin Cernat pentru Digi Sport.
Gigi Becali vrea să facă un atac stelar pentru FCSB
Doi dintre fotbaliştii aflaţi pe lista celor de la FCSB sunt internaţionalii Florinel Coman şi Denis Drăguş. Gigi Becali a vorbit despre interesul pentru aceştia şi a dezvăluit ce sume e gata să plătească.
”Când am făcut eu pozele alea, de ce le-am făcut? La Hagi, la botez. L-am luat și pe el (n.r. pe Coman), și pe Drăguș, `Ia veniți voi încoace. Haideți la poză`. Le-am zis: `Voi doi o să fiți la mine, să facem poza de acum`.
Drăguș a zis: `Nea Gigi, trebuie să iau bani de acolo. Mă duc, îmi văd de treaba mea, să văd ce bani îmi dau`. Să-i dea câteva sute de mii, că nu-l mai vor. `Să-mi dea 4-500 de mii`. Florinel a spus: `Dacă-mi dau 6-700 de mii, îmi văd de treabă`. Le dau și eu.
`Eu pot să-ți dau un milion, cu tot cu prime (n.r. lui Drăguș)`. Lui Florinel îi dau și lui 7-800 cu prime. Drăguș e cel mai valoros jucător român. Asta e părerea mea! Pot să vină amândoi, unul dintre ei sau niciunl. Vedem”, a spus Gigi BEcali.
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