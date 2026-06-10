Home | Fotbal | Liga 1 | S-a aflat numele echipei care vrea să-l transfere pe Darius Olaru. Nu e din Olanda, cum a anunțat Gigi Becali

S-a aflat numele echipei care vrea să-l transfere pe Darius Olaru. Nu e din Olanda, cum a anunțat Gigi Becali

Andrei Nicolae Publicat: 10 iunie 2026, 8:27

Comentarii
S-a aflat numele echipei care vrea să-l transfere pe Darius Olaru. Nu e din Olanda, cum a anunțat Gigi Becali

Darius Olaru, într-un meci pentru FCSB / Hepta

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Darius Olaru are şanse mari să plece de la FCSB în această perioadă de mercato, după ce inclusiv patronul Gigi Becali a anunțat că este dispus să își lase căpitanul să plece pe 3 milioane de euro. Recent, s-a aflat și numele clubului care dorește să obțină semnătura mijlocașului roș-albaștrilor, iar acela este Royale Union Saint-Gilloise.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

FCSB își dorește să se întărească în această perioadă de mercato după ce a ajuns în premieră în play-out, iar roș-albaștrii au rezolvat transferurile lui Anderson Ceara și Shaquil Delos. Cu toate acestea, echipa lui Marius Baciu ar urma să sufere și o pierdere serioasă, pentru că Gigi Becali a declarat că Darius Olaru poate pleca de la o echipă din vest.

Darius Olaru poate juca în Champions League în sezonul viitor

Deși latifundiarul din Pipera a transmis că formația care este pe urmele fotbalistului său este din Olanda, de fapt țara din care se află clubul ar fi alta. Potrivit fanatik.ro, nu un club din Eredivisie îl vrea pe Olaru, ci unul din Belgia, mai exact Royale Union Saint-Gilloise.

Sezonul trecut, echipa care pune pe masă 3 milioane de euro pentru mijlocașul FCSB-ului a terminat pe locul secund, urmând să joace în preliminariile Ligii Campionilor, unde va porni din turul 3 preliminar, unde nu va fi cap de serie. În cazul în care transferul lui Olaru la Royale Union SG se va perfecta, atunci românul va avea șansa să câștige un trofeu chiar la primul meci oficial pentru noua echipă.

Pe 2 august, vicecampioana Belgiei o întâlnește pe Club Brugge în Supercupa Europei, după ce sezonul trecut a câștigat Cupa Belgiei.

Reclamă
Reclamă

În prezent, lotul belgienilor este cotat la 134 milioane de euro pe Transfermarkt, iar cel mai valoros mijlocaș central este algerianul Adem Zorgane, care valorează 12 milioane de euro.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pe ce loc va termina Nuno Campos cu Dinamo în primul sezon?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Blocaj pe piaţa imobiliară. Clienţii aşteaptă ieftiniri, dezvoltatorii le transmit că mai bine rămân nevândute
Observator
Blocaj pe piaţa imobiliară. Clienţii aşteaptă ieftiniri, dezvoltatorii le transmit că mai bine rămân nevândute
Lista completă a echipelor naționale care au câștigat Cupa Mondială. Ce selecționată are cele mai multe trofee
Fanatik.ro
Lista completă a echipelor naționale care au câștigat Cupa Mondială. Ce selecționată are cele mai multe trofee
8:00

Monaco, cine v-a lucrat acolo?
23:31 9 iun.

Zeljko Kopic a revenit în România şi a oferit prima reacţie după despărţirea de Dinamo
23:23 9 iun.

Ionuţ Chirilă îl face praf pe Mourinho: “O să fie un fiasco la Real Madrid. Echipele lui joacă urât! Mie nu-mi place!”
23:17 9 iun.

Iranul a făcut marele anunț! Când va ajunge în SUA pentru primul meci de la Cupa Mondială 2026
23:12 9 iun.

Gigi Becali nu a uitat modul în care Rapidul a transferat un jucător: “Şucu nu a făcut bine ce a făcut”
23:05 9 iun.

Fotbalistul dorit de Marius Baciu la FCSB are preţul stabilit: “A avut oferte importante din Serie A”
Vezi toate știrile
1 E oficial. Nou antrenor la CFR Cluj. Neluțu Varga: “Sper să fie o lovitură pentru noi” 2 E gata! Decizia finală luată de Gaziantep în ceea ce-l privește pe Mirel Rădoi 3 Gigi Becali l-a convins și semnează pe un an! Condiția impusă de patronul de la FCSB 4 EXCLUSIVInternaţionalul român, pe lista lui Dinamo! Concurenţă importantă pentru transfer, chiar din Liga 1 5 Fostul jucător de la FCSB, gata de marea trădare! A fost surprins la sediul clubului marii rivale 6 Dorinel Munteanu a semnat cu noua echipă: “Am acceptat fără ezitare”
Citește și
Cele mai citite
Ajunge Marius Şumudică la CFR Cluj? Anunţul clar făcut de Neluţu VargaAjunge Marius Şumudică la CFR Cluj? Anunţul clar făcut de Neluţu Varga
Nuno Campos începe revoluţia la Dinamo. Decizie drastică luată de înlocuitorul lui Zeljko KopicNuno Campos începe revoluţia la Dinamo. Decizie drastică luată de înlocuitorul lui Zeljko Kopic
Dosar penal și permis suspendat pentru antrenorul din Liga 1! A fost depistat beat la volanDosar penal și permis suspendat pentru antrenorul din Liga 1! A fost depistat beat la volan
Lovitură uriașă pentru Craiova! Anunțul făcut de impresarul lui Al-Hamlawi: „Să fie clar!”Lovitură uriașă pentru Craiova! Anunțul făcut de impresarul lui Al-Hamlawi: „Să fie clar!”