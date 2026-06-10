Cristi Chivu și Adelina, nași de cununie în “Raiul milionarilor”. Afaceristul care i-a devenit fin antrenorului

Cristi Chivu a avut un final de sezon de vis la Inter. Antrenorul român a cucerit atât Serie A, cât şi Coppa Italia. Acum, el se bucură de vacanţă alături de soţia sa şi cele două fiice.

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El se află în Grecia, acolo unde a participat la un eveniment deosebit pentru familia sa în Mykonos. Cristi şi Adelina Chivu au fost naşii unui milionar român.

Cristi Chivu și Adelina, nași de cununie în “Raiul milionarilor”

Soţii Chivu au fost naşii cuplului Andra Olaru şi Alexandru Nanu. Cei doi s-au căsătorit în weekend în Grecia, la Mykonos.

Andra Olaru este un designer de modă. Ea a studiat design vestimentar la Marangioni România şi s-a lansat atât în Italia, cât şi în România. Alexandru Nanu este un om de afaceri cunoscut în România.

El a fost prim-vicepreşedinte al TSD Prahova şi fost director de programe în Ministerul Turismului. El a mai fost şi vicepreşedinte al Agenţiei Naţionale de Turism. În prezent, printre afacerile sale se numără şi un celebru club. (VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO)