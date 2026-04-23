“Ce simţiţi când vă spune lumea că sunteţi miliardar?” Răspunsul fabulos dat de Ion Ţiriac: “Am un singur lux”

Ion Ţiriac (86 de ani) a oferit declaraţii despre “singurul lux” pe care îl are. Fostul sportiv are o avere fabuloasă, estimată la suma de 2,3 miliarde de dolari, însă a dezvăluit că marea sa bucurie este să călătorească cu avionul privat.

În total, Ion Ţiriac deţine trei avioane private. Acesta a dezvăluit că de 40 de ani a renunţat la cursele de linie şi şi-a achiziţionat propriile aeronave cu care să se deplaseze în lume.

“Ce simţiţi când vă spune lumea că sunteţi miliardar?” Răspunsul fabulos dat de Ion Ţiriac

Întrebat ce simte când lumea îl numeşte “miliardar”, Ion Ţiriac a oferit un răspuns fabulos. Acesta a transmis că nu este interesat de părerea celorlalţi, el simţind că este cu adevărat bogat atunci când a început să nu se mai uite la preţurile din meniurile restaurantelor în care merge.

“(N.r. Ce simţiţi când vă spune lumea că sunteţi miliardar?) Nu ştiu despre ce vorbeşte lumea. Eu am fost bogat, o repet, în prima zi când am intrat într-un restaurant şi nu m-am uitat la preţul meniului. Eu sunt un om care nu are nevoie de extremităţi.

Singurul lux pe care îl am e să călătoresc cu avionul privat, nu mai îmi place să stau prin aeroporturi, o fac de 40 de ani. Am vreo trei avioane, dar mereu trebuie să mai repare unul, altul”, a declarat Ion Ţiriac, conform gsp.ro.