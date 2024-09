Milionarul care a ajuns falit şi a spus că Ion Ţiriac e ca un al doilea tată s-a însurat cu fiica unui fost ministru al Apărării - Antena Sport

Galerie (31) Milionarul care a ajuns falit şi a spus că Ion Ţiriac e ca un al doilea tată s-a însurat cu fiica unui fost ministru al Apărării Ion Țiriac / Profimedia Images Milionarul care a ajuns falit şi a spus că Ion Ţiriac e ca un al doilea tată s-a însurat cu fiica unui fost ministru al Apărării. Este vorba de Boris Becker, cel care are o relaţie strânsă cu miliardarul român. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Boris Becker s-a căsătorit pentru a treia oară cu Lilian de Carvalho Monteiro, fiica fostului ministru al Apărării din Sao Tome şi Principe, o ţară insulară din Africa. Milionarul care a ajuns falit şi a spus că Ion Ţiriac e ca un al doilea tată s-a însurat cu fiica unui fost ministru al Apărării Lilian de Carvalho Monteiro este cu 23 de ani mai tânără decât fostul număr 1 mondial. Cei doi sunt împreună de mai mulţi ani, încă de pe vremea când Becker se afla la închisoare. Becker recunoaşte că dacă l-ar fi ascultat pe miliardarul român, nu ar mai fi avut problemele cu legea. Nunta a fost una de vis şi a avut loc la Portofino. ”Pentru mine, el este și acum al doilea tată al meu! Mi-am pierdut tatăl în 1999 și, deși nu mai lucrăm împreună profesional, întotdeauna am simțit că-l pot numi tată. Îmi spunea întotdeauna ceea ce trebuie să fac, de cele mai multe ori”, a spus Boris Beckaer, conform celor de la vip.de. Reclamă

Boris Becker, dezvăluiri cutremurătoare după ce a fost eliberat din închisoare

Boris Becker a făcut dezvăluiri cutremurătoare după ce a fost eliberat din închisoare. Prietenul lui Ion Ţiriac a stat 231 de zile după gratii, perioadă în care a trecut prin momente teribile. Fostul lider mondial al tenisului profesionist Boris Becker a recunoscut că este „vinovat” de faptele de fraudă financiară care l-au condus în închisoare, o experienţă „dureroasă”, în cursul căreia a spus că se teme pentru viaţa lui, informează AFP.

„Am învăţat o lecţie. O lecţie foarte costisitoare. Foarte dureroasă„, a afirmat starul german, triplu câştigător al turneului de la Wimbledon, pentru canalul de televiziune Sat.1.

„Desigur că am fost vinovat. Ani de zile am făcut greșeli, am avut prieteni falși. Acest timp petrecut în închisoare m-a adus înapoi„, a recunoscut sextuplul câştigător de turnee de Grand Slam, potrivit agerpres.ro. În cursul procesului său, el a pledat naivitatea sau eroarea de judecată. Dar Curtea a criticat dur lipsa sa de remuşcare pentru ce a făcut.

Izbucnind în lacrimi, fostul campion a povestit, în detaliu, viaţa sa din închisoare, una „de pericol extrem”, precum şi despre „cursurile de engleză şi matematică” pe care le-a ţinut celorlalţi deţinuţi. „În închisoare eşti nimeni. Nu eşti decât un număr. Al meu era A2923EV„, a adăugat el, precizând că s-a temut de multe ori pentru viaţa lui, în special atunci când un deţinut l-a ameninţat cu moartea, înainte ca „alţi deţinuţi” să intervină. „Voi păstra legătura cu unii dintre prizonieri. Aveam nevoie unul de altul. Ne-am susținut cu adevărat unul pe celălalt„, a spus Becker, „copilul de suflet” al lui Ion Ţiriac, potrivit thesun.co.uk.

