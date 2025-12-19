Ce a putut scrie pe TikTok monumentalul Claudiu Răducanu după ce şi-a dus soţia în Raiul Milionarilor - Antena Sport

Claudiu Răducanu (49) a rămas celebru în istoria fotbalului românesc şi pentru cele 58 de goluri marcate în perioada petrecută la Steaua, dar şi pentru că de-a lungul timpului a fost un izvor nesecat de umor.

Acum, fostul golgheter al Ligii 1 (2001) şi-a revenit după o căsnicie cu bucluc şi e fericit alături de noua sa soţie, alături de care se află din 2019 şi pe care o alintă cât poate de mult.

Claudiu Rădacanu, mesaj din Dubai

Chiar dacă a avut probleme financiare în trecut, cel poreclit “Blocnotes” a postat pe Tiktok mai multe poze în care se află alături de soţia Andreea, dar şi de fiica celor doi. Mesajul pe care acesta l-a trimis din Dubai, “Raiul Milionarilor”, se leagă culmea chiar de porecla sa.

“Pentru cei care nu pot dormi noaptea v-am pus un “bloc notes” şi mai mare ca să aveţi ce privi, iar pentru cei care cu adevărat mă apreciază, vă mulţumesc pentru mesajele frumoase”, a fost mesajul lui Răducanu, care a postat o imagine cu Burj Khalifa pe fundal.

Replici celebre ale lui Claudiu Răducanu

Claudiu Răducanu (49 ani) a evoluat, de-a lungul carierei, la Extensiv Craiova, Steaua sau U Cluj, dar a avut experiențe și în străinătate, la Espanyol sau la Bielefeld. Mai jos, ai o parte din cele mai cunoscute replici ale lui Răducanu.