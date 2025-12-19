Ce a putut scrie pe TikTok monumentalul Claudiu Răducanu după ce şi-a dus soţia în Raiul Milionarilor - Antena Sport

Închide meniul
Ce a putut scrie pe TikTok monumentalul Claudiu Răducanu după ce şi-a dus soţia în Raiul Milionarilor

Publicat: 19 decembrie 2025, 12:54

Claudiu Răducanu, în timpul unui interviu - Antena Sport

Claudiu Răducanu (49) a rămas celebru în istoria fotbalului românesc şi pentru cele 58 de goluri marcate în perioada petrecută la Steaua, dar şi pentru că de-a lungul timpului a fost un izvor nesecat de umor.

Acum, fostul golgheter al Ligii 1 (2001) şi-a revenit după o căsnicie cu bucluc şi e fericit alături de noua sa soţie, alături de care se află din 2019 şi pe care o alintă cât poate de mult.

Claudiu Rădacanu, mesaj din Dubai

Chiar dacă a avut probleme financiare în trecut, cel poreclit “Blocnotes” a postat pe Tiktok mai multe poze în care se află alături de soţia Andreea, dar şi de fiica celor doi. Mesajul pe care acesta l-a trimis din Dubai, “Raiul Milionarilor”, se leagă culmea chiar de porecla sa.

“Pentru cei care nu pot dormi noaptea v-am pus un “bloc notes” şi mai mare ca să aveţi ce privi, iar pentru cei care cu adevărat mă apreciază, vă mulţumesc pentru mesajele frumoase”, a fost mesajul lui Răducanu, care a postat o imagine cu Burj Khalifa pe fundal.

Replici celebre ale lui Claudiu Răducanu

Claudiu Răducanu (49 ani) a evoluat, de-a lungul carierei, la Extensiv Craiova, Steaua sau U Cluj, dar a avut experiențe și în străinătate, la Espanyol sau la Bielefeld. Mai jos, ai o parte din cele mai cunoscute replici ale lui Răducanu.

  • Întrebat de colegi dacă ar locui într-un blocnotes, a răspuns: “Normal, cum să nu locuiesc într-un blocnotes dacă îmi dă clubul aşa ceva?”
  • Susţinea că yacht-ul e cea mai tare maşină din lume
  • “Cine e Canicula asta, că am văzut la televizor că face multe victime!? Sper ca poliţia s-o prindă!”
  • “Mi-aş dori să joc la Universitatea Craiova, de ce nu?! E o şanse!”
  • “La bulanul meu o să dau şi gol dacă o să mă convoacă”
  • Întrebat dacă se simte un jucător bătrân: “Nu sunt elefant, sunt un om simplu”
