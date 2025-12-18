Fostul mijlocaș de la CFR Cluj și FCSB a ajuns să spele mașini de lux la 33 de ani: „Băi, cine ți-a dat ideea asta?” - Antena Sport

Ajuns la 33 de ani, Sulley Muniru nu mai joacă fotbal din 2021. Mijlocașul ghanez a evoluat timp de patru sezoane în România, între 2013 și 2017. Doi ani la CFR Cluj, apoi doi la FCSB.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

După ce și-a încheiat contractul cu FC Minsk, în Belarus, Muniru nu și-a mai găsit nicio echipă, iar în 2024 s-a retras oficial. Astăzi, fostul mijlocaș este om de afaceri în Ghana, unde conduce o firmă de detailing auto. Este vorba despre un serviciu mobil, care se deplasează direct la clienți.

Sulley Muniru a ajuns antreprenor în Ghana

Recent, invitat la Gold Circle Podcast, în Ghana, Muniru a vorbit despre viața sa ca antreprenor. Firma pe care o conduce, aflată în capitala Accra, a pornit inițial din dorința sa de a avea o ocupație după ce și-a încheiat conturile cu fotbalul.

Între timp, 4 FK Detailing Gh a crescut, după ce a atras tot mai mulți clienți de lux. „Am început cu o mică spălătorie auto mobilă. Doar pentru distracție, ca să mă țin ocupat. Le-am spălat mașinile unor oameni importanți din Ghana. Și ori de câte ori eram cu ei, mă chemau în birourile lor și îmi ziceau: ‘Băi, cine ți-a dat ideea asta? E o idee super’”, a povestit Muniru.

Fostul jucător de la CFR și FCSB este și mentor în afaceri

În paralel cu viața de antreprenor, Sulley Muniru a devenit și mentor de afaceri pentru tinerii aflați la început de carieră. „Mereu le spun angajaților mei: ‘Nu e vorba doar despre bani. Toate mașinile astea trebuie să vă inspire, pentru că și ei au pornit de la nimic, la fel ca voi, și acum sunt unde sunt.’ Așa că e bine să lucrezi, dar în același timp să și înveți”, a mai spus fostul mijlocaș.