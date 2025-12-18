Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Fostul mijlocaș de la CFR Cluj și FCSB a ajuns să spele mașini de lux la 33 de ani: „Băi, cine ți-a dat ideea asta?” - Antena Sport

Home | Extra | Fostul mijlocaș de la CFR Cluj și FCSB a ajuns să spele mașini de lux la 33 de ani: „Băi, cine ți-a dat ideea asta?”

Fostul mijlocaș de la CFR Cluj și FCSB a ajuns să spele mașini de lux la 33 de ani: „Băi, cine ți-a dat ideea asta?”

Ionuţ Axinescu Publicat: 18 decembrie 2025, 14:10

Comentarii
Fostul mijlocaș de la CFR Cluj și FCSB a ajuns să spele mașini de lux la 33 de ani: Băi, cine ți-a dat ideea asta?”

Sulley Muniru, într-un podcast / Captură Gold Circle Podcast

Ajuns la 33 de ani, Sulley Muniru nu mai joacă fotbal din 2021. Mijlocașul ghanez a evoluat timp de patru sezoane în România, între 2013 și 2017. Doi ani la CFR Cluj, apoi doi la FCSB.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

După ce și-a încheiat contractul cu FC Minsk, în Belarus, Muniru nu și-a mai găsit nicio echipă, iar în 2024 s-a retras oficial. Astăzi, fostul mijlocaș este om de afaceri în Ghana, unde conduce o firmă de detailing auto. Este vorba despre un serviciu mobil, care se deplasează direct la clienți.

Sulley Muniru a ajuns antreprenor în Ghana

Recent, invitat la Gold Circle Podcast, în Ghana, Muniru a vorbit despre viața sa ca antreprenor. Firma pe care o conduce, aflată în capitala Accra, a pornit inițial din dorința sa de a avea o ocupație după ce și-a încheiat conturile cu fotbalul.

Între timp, 4 FK Detailing Gh a crescut, după ce a atras tot mai mulți clienți de lux. „Am început cu o mică spălătorie auto mobilă. Doar pentru distracție, ca să mă țin ocupat. Le-am spălat mașinile unor oameni importanți din Ghana. Și ori de câte ori eram cu ei, mă chemau în birourile lor și îmi ziceau: ‘Băi, cine ți-a dat ideea asta? E o idee super’”, a povestit Muniru.

Fostul jucător de la CFR și FCSB este și mentor în afaceri

În paralel cu viața de antreprenor, Sulley Muniru a devenit și mentor de afaceri pentru tinerii aflați la început de carieră. „Mereu le spun angajaților mei: ‘Nu e vorba doar despre bani. Toate mașinile astea trebuie să vă inspire, pentru că și ei au pornit de la nimic, la fel ca voi, și acum sunt unde sunt.’ Așa că e bine să lucrezi, dar în același timp să și înveți”, a mai spus fostul mijlocaș.

Reclamă
Reclamă

Sulley Muniru are în plan să dezvolte afacerea și în afara Ghanei și să devină cel mai mare antreprenor în detailing mobil din Africa. Sau „poate chiar din lume”, după cum a mărturisit.

A fost în probe la Real Madrid

Muniru a fost în probe la Real Madrid în 2010, dar nu a rămas în Spania. Ajuns în România în 2013, a semnat cu CFR Cluj și a jucat 56 de meciuri pentru ardeleni.

În 2015, FCSB a plătit 500.000 de euro pentru ghanez. Muniru a evoluat în 61 de meciuri la FCSB, pentru care a marcat și patru goluri. Din România a plecat în Portugalia, la Tondela, apoi a ajuns în Turcia, la Malatyaspor. Și-a încheiat cariera în Belarus, fără să mai impresioneze în ultimii ani, și din cauza unor accidentări repetate.

3.000 € salariu, fără diplome. Meseria la mare căutare în această perioadă în Franța3.000 € salariu, fără diplome. Meseria la mare căutare în această perioadă în Franța
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce echipă va încheia anul pe primul loc în Liga 1?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Femeia prinsă în braţele şefului la concertul Coldplay rupe tăcerea: "A fost primul şi singurul sărut"
Observator
Femeia prinsă în braţele şefului la concertul Coldplay rupe tăcerea: "A fost primul şi singurul sărut"
Ilie Năstase, primul mare sportiv al lumii care a semnat cu Nike. Cum l-a „furat” rivala Adidas pe „Nasty”
Fanatik.ro
Ilie Năstase, primul mare sportiv al lumii care a semnat cu Nike. Cum l-a „furat” rivala Adidas pe „Nasty”
18:00
FotoFinala pentru bronz a naţionalei lui Cosmin Olăroiu a fost anulată din cauza ploii torențiale! Imagini incredibile din Qatar
17:45
„O mare parte din merit îi revine lui”. Titularul lui Inter a dezvăluit ce s-a schimbat la echipă după venirea lui Cristi Chivu
17:36
Eintracht Frankfurt, pedepsită de UEFA pentru comportamentul fanilor pe Camp Nou! Sancțiuni uriașe pentru nemți
17:26
VideoAntena Sport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 18 decembrie
17:17
Dinamo vrea să-l transfere pe George Pușcaș. Zeljko Kopic a confirmat: „E pe lista noastră”
17:10
Daniel Pancu i-a cerut direct transferuri lui Neluţu Varga: “Şi în trecut au fost probleme”
Vezi toate știrile
1 FotoCine este marea dragoste a lui Mircea Lucescu. Anunţul făcut de Neli Lucescu după 58 de ani de căsnicie 2 Doliu în lumea fotbalului din România! Leontin Chiorpec a murit în accident 3 Pensia “ruşinoasă” pe care o primeşte Cornel Dinu. Dovada că România nu-şi respectă legendele: “Dreptate mioritică” 4 Reacţia categorică a lui Gigi Becali după ce Istvan Kovacs a fost delegat la FCSB – Rapid: “La revedere” 5 Claudiu Keșeru a plecat de la FC Bihor. De ce şi-a dat demisia 6 Valeriu Iftime anunţă primul plecat de la FCSB. Fotbalistul abia a semnat: “Vorbim din ianuarie”
Citește și
Cele mai citite
Imagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui InterImagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui Inter
Decăderea unui milionar al României. Cum a nenorocit 20 de milioane de euro. Meme Stoica: “Nu mai știu nimic de el”Decăderea unui milionar al României. Cum a nenorocit 20 de milioane de euro. Meme Stoica: “Nu mai știu nimic de el”
Anunţul făcut de UEFA despre Ștefan Târnovanu. Ce lovitură pentru portarul FCSB-uluiAnunţul făcut de UEFA despre Ștefan Târnovanu. Ce lovitură pentru portarul FCSB-ului
Cine este marea dragoste a lui Mircea Lucescu. Anunţul făcut de Neli Lucescu după 58 de ani de căsnicieCine este marea dragoste a lui Mircea Lucescu. Anunţul făcut de Neli Lucescu după 58 de ani de căsnicie