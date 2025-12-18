Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Gino Iorgulescu, veşti triste despre starea lui Dan Petrescu: "E foarte grav! Se zbârleşte pielea pe mine" - Antena Sport

Home | Fotbal | Gino Iorgulescu, veşti triste despre starea lui Dan Petrescu: “E foarte grav! Se zbârleşte pielea pe mine”

Gino Iorgulescu, veşti triste despre starea lui Dan Petrescu: “E foarte grav! Se zbârleşte pielea pe mine”

Bogdan Stănescu Publicat: 18 decembrie 2025, 22:41

Comentarii
Gino Iorgulescu, veşti triste despre starea lui Dan Petrescu: E foarte grav! Se zbârleşte pielea pe mine

Dan Petrescu, în perioada în care era antrenor la CFR / Profimedia Images

Gino Iorgulescu (69 de ani) a dat detalii despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu (57 de ani). Fostul antrenor al lui CFR Cluj urmează tratament pentru o boală foarte grea, iar veştile date de Gino Iorgulescu nu sunt bune.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Dan Petrescu era varianta de înlocuire a lui Andrea Mandorlini, dar tehnicianul român a refuzat oferta lui Neluţu Varga, invocând problemele de sănătate. Varga s-a reorientat şi l-a numit pe Daniel Pancu (48 de ani) pe banca echipei din Gruia.

Gino Iorgulescu, despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu: “Este foarte grav”

“Se zbârlește pielea pe mine (n.r: când vorbeşte despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu). Aveam și am o relație bună cu el! De când am aflat că e foarte grav, n-am mai vorbit. Nu știu ce să-i zic, e o situație delicată.

Doamne ajută să se facă bine, să fie un remediu. Exact diagnosticul nu îl știu, dar am înțeles că este foarte grav. Face chimioterapie”, a declarat Gino Iorgulescu pentru prosport.ro.

Antrenorul lui CFR Cluj, Daniel Pancu, dezvăluia că s-a întâlnit, recent, cu Dan Petrescu. Pancu declara că a fost plăcut surprins de cât de bine se prezenta Petrescu, în condiţiile în care s-a tot vorbit că tehnicianul este grav bolnav.

Reclamă
Reclamă

Dan Petrescu a demisionat de la CFR Cluj la finalul lunii august. El și-a încheiat al patrulea mandat pe banca clujenilor după umilința cu Hacken din play-off-ul Conference League, scor 2-7.

Dan Petrescu a cucerit 4 titluri de campion al României, ca antrenor, cu CFR Cluj şi unul cu Unirea Urziceni. Dan Petrescu a preluat-o ultima oară pe CFR Cluj după ce se despărţise de formaţia sud-coreeană Jeonbuk.

 

Turiştii străini, dezamăgiţi de o problemă a Bucureştiului. "Am văzut că nu este sigur"Turiştii străini, dezamăgiţi de o problemă a Bucureştiului. "Am văzut că nu este sigur"
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce echipă va încheia anul pe primul loc în Liga 1?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Micii, cea mai comandată masă pe platformele de livrări, peste shaorma şi burger. Cât costă o porţie
Observator
Micii, cea mai comandată masă pe platformele de livrări, peste shaorma şi burger. Cât costă o porţie
Dan Șucu, dezvăluiri neașteptate. Ce anomalii a observat milionarul în domeniul HoReCa
Fanatik.ro
Dan Șucu, dezvăluiri neașteptate. Ce anomalii a observat milionarul în domeniul HoReCa
22:47
LIVE TEXTAEK Atena – Universitatea Craiova 0-1. Oltenii, în avantaj la pauză
22:36
Iuliu Mureșan a confirmat transferul lui Lindon Emerllahu: „E un om de mare calitate”
22:07
Maroc a cucerit dramatic Cupa Arabă, după prelungiri! Răsturnări de situaţie în finala cu Iordania
21:53
Cătălin Cîrjan a spus ce rezultat își dorește la derby-ul FCSB – Rapid. Mesajul clar al căpitanului lui Dinamo
21:45
Cristi Chivu, decizie surprinzătoare în privinţa competiţiei ce îi poate aduce primul trofeu pe banca Interului!
21:21
VideoJurnal Antena Sport | Foștii steliști și dinamoviști au uitat de rivalități și i-au făcut fericiți pe copii
Vezi toate știrile
1 FotoCine este marea dragoste a lui Mircea Lucescu. Anunţul făcut de Neli Lucescu după 58 de ani de căsnicie 2 Pensia “ruşinoasă” pe care o primeşte Cornel Dinu. Dovada că România nu-şi respectă legendele: “Dreptate mioritică” 3 Doliu în lumea fotbalului din România! Leontin Chiorpec a murit în accident 4 Reacţia categorică a lui Gigi Becali după ce Istvan Kovacs a fost delegat la FCSB – Rapid: “La revedere” 5 Valeriu Iftime anunţă primul plecat de la FCSB. Fotbalistul abia a semnat: “Vorbim din ianuarie” 6 Claudiu Keșeru a plecat de la FC Bihor. De ce şi-a dat demisia
Citește și
Cele mai citite
Imagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui InterImagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui Inter
Decăderea unui milionar al României. Cum a nenorocit 20 de milioane de euro. Meme Stoica: “Nu mai știu nimic de el”Decăderea unui milionar al României. Cum a nenorocit 20 de milioane de euro. Meme Stoica: “Nu mai știu nimic de el”
Anunţul făcut de UEFA despre Ștefan Târnovanu. Ce lovitură pentru portarul FCSB-uluiAnunţul făcut de UEFA despre Ștefan Târnovanu. Ce lovitură pentru portarul FCSB-ului
Cine este marea dragoste a lui Mircea Lucescu. Anunţul făcut de Neli Lucescu după 58 de ani de căsnicieCine este marea dragoste a lui Mircea Lucescu. Anunţul făcut de Neli Lucescu după 58 de ani de căsnicie