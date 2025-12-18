Gino Iorgulescu, veşti triste despre starea lui Dan Petrescu: "E foarte grav! Se zbârleşte pielea pe mine" - Antena Sport

Gino Iorgulescu (69 de ani) a dat detalii despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu (57 de ani). Fostul antrenor al lui CFR Cluj urmează tratament pentru o boală foarte grea, iar veştile date de Gino Iorgulescu nu sunt bune.

Dan Petrescu era varianta de înlocuire a lui Andrea Mandorlini, dar tehnicianul român a refuzat oferta lui Neluţu Varga, invocând problemele de sănătate. Varga s-a reorientat şi l-a numit pe Daniel Pancu (48 de ani) pe banca echipei din Gruia.

Gino Iorgulescu, despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu: “Este foarte grav”

“Se zbârlește pielea pe mine (n.r: când vorbeşte despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu). Aveam și am o relație bună cu el! De când am aflat că e foarte grav, n-am mai vorbit. Nu știu ce să-i zic, e o situație delicată.

Doamne ajută să se facă bine, să fie un remediu. Exact diagnosticul nu îl știu, dar am înțeles că este foarte grav. Face chimioterapie”, a declarat Gino Iorgulescu pentru prosport.ro.

Antrenorul lui CFR Cluj, Daniel Pancu, dezvăluia că s-a întâlnit, recent, cu Dan Petrescu. Pancu declara că a fost plăcut surprins de cât de bine se prezenta Petrescu, în condiţiile în care s-a tot vorbit că tehnicianul este grav bolnav.