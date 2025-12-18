Gino Iorgulescu, veşti triste despre starea lui Dan Petrescu: "E foarte grav! Se zbârleşte pielea pe mine" - Antena Sport

Gino Iorgulescu (69 de ani) a dat detalii despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu (57 de ani). Fostul antrenor al lui CFR Cluj urmează tratament pentru o boală foarte grea, iar veştile date de Gino Iorgulescu nu sunt bune.
Dan Petrescu era varianta de înlocuire a lui Andrea Mandorlini, dar tehnicianul român a refuzat oferta lui Neluţu Varga, invocând problemele de sănătate. Varga s-a reorientat şi l-a numit pe Daniel Pancu (48 de ani) pe banca echipei din Gruia.
Gino Iorgulescu, despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu: “Este foarte grav”
“Se zbârlește pielea pe mine (n.r: când vorbeşte despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu). Aveam și am o relație bună cu el! De când am aflat că e foarte grav, n-am mai vorbit. Nu știu ce să-i zic, e o situație delicată.
Doamne ajută să se facă bine, să fie un remediu. Exact diagnosticul nu îl știu, dar am înțeles că este foarte grav. Face chimioterapie”, a declarat Gino Iorgulescu pentru prosport.ro.
Antrenorul lui CFR Cluj, Daniel Pancu, dezvăluia că s-a întâlnit, recent, cu Dan Petrescu. Pancu declara că a fost plăcut surprins de cât de bine se prezenta Petrescu, în condiţiile în care s-a tot vorbit că tehnicianul este grav bolnav.
Dan Petrescu a demisionat de la CFR Cluj la finalul lunii august. El și-a încheiat al patrulea mandat pe banca clujenilor după umilința cu Hacken din play-off-ul Conference League, scor 2-7.
Dan Petrescu a cucerit 4 titluri de campion al României, ca antrenor, cu CFR Cluj şi unul cu Unirea Urziceni. Dan Petrescu a preluat-o ultima oară pe CFR Cluj după ce se despărţise de formaţia sud-coreeană Jeonbuk.
- AEK Atena – Universitatea Craiova 0-1. Oltenii, în avantaj la pauză
- Iuliu Mureșan a confirmat transferul lui Lindon Emerllahu: „E un om de mare calitate”
- Maroc a cucerit dramatic Cupa Arabă, după prelungiri! Răsturnări de situaţie în finala cu Iordania
- Cătălin Cîrjan a spus ce rezultat își dorește la derby-ul FCSB – Rapid. Mesajul clar al căpitanului lui Dinamo
- Cristi Chivu, decizie surprinzătoare în privinţa competiţiei ce îi poate aduce primul trofeu pe banca Interului!