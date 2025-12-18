Internaţionalul Mario Pineida a fost asasinat! Mama fotbalistului a fost şi ea atacată - Antena Sport

Mario Pineida, în timpul unui meci de pe vremea când juca la Fluminense / Profimedia

Fundaşul internaţional ecuadorian Mario Pineida a fost ucis cu focuri de armă miercuri, în oraşul portuar Guayaquil, a anunţat clubul local de fotbal Barcelona SC, citat de AFP.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Pineida (33 ani) a evoluat pentru selecţionata Ecuadorului în preliminariile Cupelor Mondiale de fotbal din Rusia (2018) şi Qatar (2022). El a fost campion al Ecuadorului în 2016 cu Barcelona şi a mai jucat, de asemenea, la echipa braziliană Fluminense.

Maro Pineida a fost asasinat

Ministerul ecuadorian de Interne a confirmat asasinatul, adăugând că o unitate specială a poliţiei se ocupă în prezent de acest caz.

Conform presei ecuadoriene, Pineida a fost împuşcat de două persoane care se deplasau pe o motocicletă şi care au tras, de asemenea, asupra mamei fotbalistului şi a unei alte femei, fără să se precizeze dacă acesta au fost atinse de gloanţe.

Barcelona SC le-a cerut suporterilor săi, pe reţeaua X, “să se roage pentru odihna sufletului său şi pentru curajul întregii sale familii”.