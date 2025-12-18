Internaţionalul Mario Pineida a fost asasinat! Mama fotbalistului a fost şi ea atacată - Antena Sport

Închide meniul
Internaţionalul Mario Pineida a fost asasinat! Mama fotbalistului a fost şi ea atacată

Alex Masgras Publicat: 18 decembrie 2025, 10:46

Mario Pineida, în timpul unui meci de pe vremea când juca la Fluminense / Profimedia

Fundaşul internaţional ecuadorian Mario Pineida a fost ucis cu focuri de armă miercuri, în oraşul portuar Guayaquil, a anunţat clubul local de fotbal Barcelona SC, citat de AFP.

Pineida (33 ani) a evoluat pentru selecţionata Ecuadorului în preliminariile Cupelor Mondiale de fotbal din Rusia (2018) şi Qatar (2022). El a fost campion al Ecuadorului în 2016 cu Barcelona şi a mai jucat, de asemenea, la echipa braziliană Fluminense.

Maro Pineida a fost asasinat

Ministerul ecuadorian de Interne a confirmat asasinatul, adăugând că o unitate specială a poliţiei se ocupă în prezent de acest caz.

Conform presei ecuadoriene, Pineida a fost împuşcat de două persoane care se deplasau pe o motocicletă şi care au tras, de asemenea, asupra mamei fotbalistului şi a unei alte femei, fără să se precizeze dacă acesta au fost atinse de gloanţe.

Barcelona SC le-a cerut suporterilor săi, pe reţeaua X, “să se roage pentru odihna sufletului său şi pentru curajul întregii sale familii”.

Considerat mult timp un paradis al păcii în America Latină, Ecuadorul s-a confruntat în ultimii ani cu o creştere dramatică a violenţei, bandele rivale legate de cartelurile mexicane şi columbiene disputându-şi controlul asupra traficului de droguri.

Portul Guayaquil, unul dintre punctele de ieşire pentru cocaina produsă în ţările vecine Columbia şi Peru, este afectat în mod special de acest război între organizaţiile criminale.

USR va vota propunerea pentru Ministerul Apărării. Fritz: "Are greutate politică"USR va vota propunerea pentru Ministerul Apărării. Fritz: "Are greutate politică"
1 FotoCine este marea dragoste a lui Mircea Lucescu. Anunţul făcut de Neli Lucescu după 58 de ani de căsnicie 2 Doliu în lumea fotbalului din România! Leontin Chiorpec a murit în accident 3 Reacţia categorică a lui Gigi Becali după ce Istvan Kovacs a fost delegat la FCSB – Rapid: “La revedere” 4 Claudiu Keșeru a plecat de la FC Bihor. De ce şi-a dat demisia 5 Valeriu Iftime anunţă primul plecat de la FCSB. Fotbalistul abia a semnat: “Vorbim din ianuarie” 6 Pensia “ruşinoasă” pe care o primeşte Cornel Dinu. Dovada că România nu-şi respectă legendele: “Dreptate mioritică”
