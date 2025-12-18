Internaţionalul Mario Pineida a fost asasinat! Mama fotbalistului a fost şi ea atacată - Antena Sport

Fundaşul internaţional ecuadorian Mario Pineida a fost ucis cu focuri de armă miercuri, în oraşul portuar Guayaquil, a anunţat clubul local de fotbal Barcelona SC, citat de AFP.
Pineida (33 ani) a evoluat pentru selecţionata Ecuadorului în preliminariile Cupelor Mondiale de fotbal din Rusia (2018) şi Qatar (2022). El a fost campion al Ecuadorului în 2016 cu Barcelona şi a mai jucat, de asemenea, la echipa braziliană Fluminense.
Maro Pineida a fost asasinat
Ministerul ecuadorian de Interne a confirmat asasinatul, adăugând că o unitate specială a poliţiei se ocupă în prezent de acest caz.
Conform presei ecuadoriene, Pineida a fost împuşcat de două persoane care se deplasau pe o motocicletă şi care au tras, de asemenea, asupra mamei fotbalistului şi a unei alte femei, fără să se precizeze dacă acesta au fost atinse de gloanţe.
Barcelona SC le-a cerut suporterilor săi, pe reţeaua X, “să se roage pentru odihna sufletului său şi pentru curajul întregii sale familii”.
Llegó en 2016. Hizo historia para siempre. 💛
2 títulos. 2 semifinales de Libertadores.
Con garra, entrega y amor por la amarilla.
Mario, se ganó ser parte eterna de la historia del Ídolo.
Por todo y más , te recordaremos siempre Marito pic.twitter.com/stLzxUkP2s
— BARCELONA S.C. (@BarcelonaSC) December 18, 2025
Considerat mult timp un paradis al păcii în America Latină, Ecuadorul s-a confruntat în ultimii ani cu o creştere dramatică a violenţei, bandele rivale legate de cartelurile mexicane şi columbiene disputându-şi controlul asupra traficului de droguri.
Portul Guayaquil, unul dintre punctele de ieşire pentru cocaina produsă în ţările vecine Columbia şi Peru, este afectat în mod special de acest război între organizaţiile criminale.
