A venit verdictul Curții de Apel! Ce s-a decis în procesul dintre Florin Manea și Rapid pentru un milion de euro - Antena Sport

Curtea de Apel București a oferit sentința în privința procesului pe care l-a intentat Florin Manea împotriva fostului club alături de care a colaborat, și anume Rapid.

Speța este legată de transferul lui Rareș Ilie de la Rapid la Nice, de pe urma căruia agentul consideră că ar fi trebuit să primească aproximativ un milion de euro.

Lovitură pentru Florin Manea. A pierdut definitiv procesul cu Rapid

Florin Manea și Rapid au aflat verdictul instanței în cazul procesului care se întinde deja de câțiva ani. Inițial, impresarul a pierdut procesul, după care a făcut apel, iar acum Curtea de Apel București a decis să dea câștig de cauză tot clubului din Giulești:

“Soluția pe scurt: Respinge apelul ca neîntemeiat. Definitivă. Pronunțată astăzi, 17.12.2025, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei“.

Procesul dintre cele două tabere a pornit de la transferul lui Rareș Ilie de la Rapid la Nice, atunci când jucătorul alb-vișiniilor a plecat pe 5 milioane de euro. Manea, deși era dat afară de la clubul din Giulești, susținea că trebuie să primească un comision de 30% din mutare potrivit contractului pe care l-a avut. Acest lucru i-ar fi pemis să primească un milion de euro.