A venit verdictul Curții de Apel! Ce s-a decis în procesul dintre Florin Manea și Rapid pentru un milion de euro - Antena Sport

Curtea de Apel București a oferit sentința în privința procesului pe care l-a intentat Florin Manea împotriva fostului club alături de care a colaborat, și anume Rapid.
Speța este legată de transferul lui Rareș Ilie de la Rapid la Nice, de pe urma căruia agentul consideră că ar fi trebuit să primească aproximativ un milion de euro.
Lovitură pentru Florin Manea. A pierdut definitiv procesul cu Rapid
Florin Manea și Rapid au aflat verdictul instanței în cazul procesului care se întinde deja de câțiva ani. Inițial, impresarul a pierdut procesul, după care a făcut apel, iar acum Curtea de Apel București a decis să dea câștig de cauză tot clubului din Giulești:
“Soluția pe scurt: Respinge apelul ca neîntemeiat. Definitivă. Pronunțată astăzi, 17.12.2025, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei“.
Procesul dintre cele două tabere a pornit de la transferul lui Rareș Ilie de la Rapid la Nice, atunci când jucătorul alb-vișiniilor a plecat pe 5 milioane de euro. Manea, deși era dat afară de la clubul din Giulești, susținea că trebuie să primească un comision de 30% din mutare potrivit contractului pe care l-a avut. Acest lucru i-ar fi pemis să primească un milion de euro.
Atunci când s-a parafat transferul lui Rareș Ilie de la Rapid la Nice, formația de sub podul Grant a dat un milion de euro către ACS Juniorul, clubul de la care guleștenii l-au luat pe jucător în schimbul a 70.000 de euro:
“Era Ovidiu Burcă, cu el l-am luat de la Juniorul București. Am văzut mai mulți juniori de la ei, am făcut referate, costau la pachet vreo 70.000 de euro. A trebuit să insist să achite această sumă. Cu chiu cu vai a dat banii Victor Angelescu și pe urmă a luat 5 milioane de euro pe el.
Angelescu consideră că nu mai trebuie să-mi dea banii, pentru că nu mai sunt la Rapid din 2020. Dar procentele astea au un efect permanent, nu cât durează contractul meu“, spunea în martie 2024 cel care îl reprezintă pe Radu Drăgușin.
