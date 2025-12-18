Mirel Rădoi şi-a scos la vânzare maşina de lux. Cum arată bolidul pe care vrea 732.000 de euro - Antena Sport

Închide meniul
Mirel Rădoi şi-a scos la vânzare maşina de lux. Cum arată bolidul pe care vrea 732.000 de euro

Mirel Rădoi şi-a scos la vânzare maşina de lux. Cum arată bolidul pe care vrea 732.000 de euro
Mirel Rădoi şi-a scos la vânzare maşina de lux. Cum arată bolidul pe care vrea 732.000 de euro

Radu Constantin Publicat: 18 decembrie 2025, 13:50

Sursa foto: Autovit

Mirel Rădoi a plecat de la Universitatea Craiova şi nimeni nu a mai ştiut de el. Acum, fostul tehnician al Universităţii surprinde. El a decis să scoată la vânzare mașina, la prețul de 732.000 de euro, cu TVA inclus.

Este vorba despre un Rolls-Royce Cullinan ultra-luxury, cu 563 de cai putere, care ajunge la viteza maximă de 250 de km/h.

Scaunele au tapițerie din piele albă, iar locurile din spate asigură spațiu și un confort sporit pasagerilor. De asemenea, și exteriorul este complet alb.

Antrenorul deține mai multe maşini de lux. Printre altele, un Mercedes BRABUS 900 Rocket Edition și un Mercedes Benz AMG GT 63S, dar a condus și BMW X6, Aston Martin Rapide, Bentley Continental GT, Bentley Bentayga și Ferrari F12 Berlinetta.

Comentarii


