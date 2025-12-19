Daniel Bîrligea a confirmat! Atacantul, gata să joace în derby-ul cu Rapid: "Am revenit mai repede" - Antena Sport

Daniel Bîrligea a oferit un interviu la câteva zile distanță după ce Mihai Stoica anunțase că jucătorul va putea fi apt pentru derby-ul cu Rapid de duminică. Atacantul FCSB-ului a spus cu cuvintele sale că se simte mult mai bine după entorsa la gleznă suferită pe final de noiembrie și că este gata să intre pe teren.

Daniel Bîrligea le-a oferit o veste extrem de bună suporterilor FCSB-ului înainte de meciul “de foc” cu Rapid din weekend. Jucătorul de 25 de ani a vorbit despre dorința sa imensă de a evolua contra giuleștenilor, dar și despre cum s-a refăcut mai devreme decât preconizau medicii.

Bîrligea joacă în derby-ul cu Rapid

Vârful de atac al lui Elias Charalambous a ratat ultimele cinci meciuri ale campioanei en-titre, respectiv trei din campionat, unul din Cupa României și unul din Europa League. În cel mai recent meci jucat, cel cu Steaua Roșie Belgrad, Bîrligea a evoluat deși a avut dureri, potrivit unor declarații făcute de Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al clubului.

Același oficial a fost cel care a dezvăluit că atacantul poate juca până la urmă cu Rapid. Recent, Bîrligea a confirmat și el acest lucru și a venit cu noi detalii.

“Mă simt bine. Am încercat să fiu aproape 100% refăcut, mai ales că-mi doresc să joc în acest meci foarte important. Recuperarea a început mai greu, cu o orteză, care nu m-a lăsat să fac activitate deloc, doar să merg.