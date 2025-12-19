Daniel Bîrligea a confirmat! Atacantul, gata să joace în derby-ul cu Rapid: "Am revenit mai repede" - Antena Sport

Închide meniul
Antena
Daniel Bîrligea a confirmat! Atacantul, gata să joace în derby-ul cu Rapid: “Am revenit mai repede”

Andrei Nicolae Publicat: 19 decembrie 2025, 14:39

Daniel Bîrligea, în timpul unui meci / Sport Pictures

Daniel Bîrligea a oferit un interviu la câteva zile distanță după ce Mihai Stoica anunțase că jucătorul va putea fi apt pentru derby-ul cu Rapid de duminică. Atacantul FCSB-ului a spus cu cuvintele sale că se simte mult mai bine după entorsa la gleznă suferită pe final de noiembrie și că este gata să intre pe teren.

Daniel Bîrligea le-a oferit o veste extrem de bună suporterilor FCSB-ului înainte de meciul “de foc” cu Rapid din weekend. Jucătorul de 25 de ani a vorbit despre dorința sa imensă de a evolua contra giuleștenilor, dar și despre cum s-a refăcut mai devreme decât preconizau medicii.

Bîrligea joacă în derby-ul cu Rapid

Vârful de atac al lui Elias Charalambous a ratat ultimele cinci meciuri ale campioanei en-titre, respectiv trei din campionat, unul din Cupa României și unul din Europa League. În cel mai recent meci jucat, cel cu Steaua Roșie Belgrad, Bîrligea a evoluat deși a avut dureri, potrivit unor declarații făcute de Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al clubului.

Același oficial a fost cel care a dezvăluit că atacantul poate juca până la urmă cu Rapid. Recent, Bîrligea a confirmat și el acest lucru și a venit cu noi detalii.

Mă simt bine. Am încercat să fiu aproape 100% refăcut, mai ales că-mi doresc să joc în acest meci foarte important. Recuperarea a început mai greu, cu o orteză, care nu m-a lăsat să fac activitate deloc, doar să merg.

Au fost niște dureri la început, dar apoi a fost din ce în ce mai bine. După ce am scăpat de vânătăi și umflături, am început cu antrenamentele. Trebuia să stau între patru și șase săptămâni, dar am revenit mai repede.

Nu forțez nimic, mă simt foarte bine. Medicii spun mereu cât e maximul într-o astfel de situație, dar până la urmă fizicul decide“, a spus atacantul de la FCSB într-un interviu pentru digisport.ro.

Derby-ul de duminică dintre FCSB și Rapid se va disputa duminică, de la ora 20:00.

