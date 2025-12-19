L-au lăsat cu mâna întinsă! Mai mulţi jucători din Iordania l-au ignorat pe selecţionerul Marocului - Antena Sport

Mai mulţi jucători ai Iordaniei nu i-au strâns mâna lui Tarik Sektioui, antrenorul Marocului, în momentul urcării pe podium după triumful marocanilor în finala Cupei Arabe, joi, la Doha.

Selecţionerul Marocului este în funcţie pentru CAN 2025 acasă (21 decembrie-18 ianuarie) şi Cupa Mondială 2026 (11 iunie-19 iulie) după o epopee fabuloasă la Mondialul 2022 (semifinala împotriva Bleus), Tarik Sektioui şi-a demonstrat din nou calităţile joi în Qatar.

Selecţionerul Marocului a fost ignorat de mai mulţi jucători din Iordania după finala FIFA Arab Cup

După ce a câştigat medalia de bronz la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024 anul trecut, el a condus echipa Marocului către un triumf sublim în Cupa Arabă.

În finală, echipa sa a învins Iordania cu 3-2, după prelungiri. O victorie care a fost evident greu de acceptat pentru unii jucători iordanieni, deoarece unii dintre ei l-au ignorat complet pe Tarik Sektioui în timpul protocolului de după meci.

Plusieurs joueurs jordaniens 𝗢𝗡𝗧 𝗥𝗘𝗙𝗨𝗦𝗘́ de serrer la main de Tarik Sektioui. 🇯🇴😳 pic.twitter.com/fj2h4Y1oqf

— ᴍᴏᴜɴᴛᴀᴋʜᴀʙ ғᴏᴏᴛ 🇲🇦 (@MountakhabFoot) December 18, 2025