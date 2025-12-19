Istorie și record doborât: polițistul de 44 de ani tocmai a devenit cel mai bătrân jucător din cupele europene - Antena Sport

La fel ca Universitatea Craiova, Lincoln Red Imps a ratat la limită calificarea în faza următoare a UEFA Conference League. Echipa din Gibraltar a pierdut în ultima rundă la Varșovia, 1-4 cu Legia, și a încheiat grupa pe locul 26, imediat sub formația olteană.

Lincoln Red Imps a părăsit Europa, însă a lăsat în urmă un record care va fi greu de egalat. În minutul 81 al meciului din Polonia, și-a făcut apariția pe teren Lee Casciaro, care a devenit cel mai în vârstă jucător care evoluează în cupele europene.

Lee Casciaro, în cupele europene la 44 de ani și trei luni!

Lee Casciaro are 44 de ani și trei luni și a jucat toată cariera pentru Lincoln Red Imps. Mai exact, a venit la club în 1988, când avea șapte ani, și nu a mai plecat niciodată. Atacant, Casciaro a marcat peste o sută de goluri pentru echipa din Gibraltar.

Mai mult, are în palmares un număr impresionant de trofee cucerite cu Lincoln Red Imps: 61! Printre altele, a luat campionatul de 22 de ori și Cupa Gibraltarului de 15. În plus, Casciaro are și 66 de selecții pentru naționala din Gibraltar.