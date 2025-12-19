Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Istorie și record doborât: polițistul de 44 de ani tocmai a devenit cel mai bătrân jucător din cupele europene - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Istorie și record doborât: polițistul de 44 de ani tocmai a devenit cel mai bătrân jucător din cupele europene

Istorie și record doborât: polițistul de 44 de ani tocmai a devenit cel mai bătrân jucător din cupele europene

Ionuţ Axinescu Publicat: 19 decembrie 2025, 13:55

Comentarii
Istorie și record doborât: polițistul de 44 de ani tocmai a devenit cel mai bătrân jucător din cupele europene

Lee Casciaro / Facebook Lincoln Red Imps

La fel ca Universitatea Craiova, Lincoln Red Imps a ratat la limită calificarea în faza următoare a UEFA Conference League. Echipa din Gibraltar a pierdut în ultima rundă la Varșovia, 1-4 cu Legia, și a încheiat grupa pe locul 26, imediat sub formația olteană.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Lincoln Red Imps a părăsit Europa, însă a lăsat în urmă un record care va fi greu de egalat. În minutul 81 al meciului din Polonia, și-a făcut apariția pe teren Lee Casciaro, care a devenit cel mai în vârstă jucător care evoluează în cupele europene.

Lee Casciaro, în cupele europene la 44 de ani și trei luni!

Lee Casciaro are 44 de ani și trei luni și a jucat toată cariera pentru Lincoln Red Imps. Mai exact, a venit la club în 1988, când avea șapte ani, și nu a mai plecat niciodată. Atacant, Casciaro a marcat peste o sută de goluri pentru echipa din Gibraltar.

Mai mult, are în palmares un număr impresionant de trofee cucerite cu Lincoln Red Imps: 61! Printre altele, a luat campionatul de 22 de ori și Cupa Gibraltarului de 15. În plus, Casciaro are și 66 de selecții pentru naționala din Gibraltar.

Reclamă
Reclamă
  • Casciaro a doborât recordul deținut de Marco Ballotta, care în 2007 a apărat poarta lui Lazio, la 43 de ani și 252 de zile.

Casciaro, polițist și legendă în Gibraltar

Ca mai toți jucătorii din Gibraltar, Lee Casciaro are și un alt job în afara fotbalului. Este polițist, angajat de 22 de ani la Ministerul Apărării din Gibraltar.

Casciaro este o legendă a fotbalului din Gibraltar. În martie 2015, a marcat primul gol oficial al Gibraltarului, într-un meci cu Scoția (1-6). În iulie 2016, a marcat golul unei victorii istorice obținute de Lincoln Red Imps în fața lui Celtic, 1-0, în preliminariile UEFA Champions League.

Europarlamentar român, despre negocierile de la Bruxelles: Viktor Orban şi Robert Fico ţin mai mult cu RusiaEuroparlamentar român, despre negocierile de la Bruxelles: Viktor Orban şi Robert Fico ţin mai mult cu Rusia
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce echipă va încheia anul pe primul loc în Liga 1?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Cât vor plăti românii în plus la întreținere în iarna asta. Facturi şi cu 30% mai mari
Observator
Cât vor plăti românii în plus la întreținere în iarna asta. Facturi şi cu 30% mai mari
Ultimele informaţii despre Daniel Bîrligea înaintea derby-ului FCSB – Rapid! Ce şanse are să intre titular. Exclusiv
Fanatik.ro
Ultimele informaţii despre Daniel Bîrligea înaintea derby-ului FCSB – Rapid! Ce şanse are să intre titular. Exclusiv
14:39
Daniel Bîrligea a confirmat! Atacantul, gata să joace în derby-ul cu Rapid: “Am revenit mai repede”
14:38
Juri Cisotti vrea să îşi încheie cariera la FCSB: “Aş fi foarte fericit”
14:21
Fostul coleg al lui Cristi Chivu de la Inter știe ce va decide semifinala Supercupei cu Bologna: “Ca o finală”
13:25
A venit verdictul Curții de Apel! Ce s-a decis în procesul dintre Florin Manea și Rapid pentru un milion de euro
13:11
VIDEOL-au lăsat cu mâna întinsă! Mai mulţi jucători din Iordania l-au ignorat pe selecţionerul Marocului
13:02
Dumitru Dragomir a răbufnit după ce a auzit “revoluţia” lui Gino Iorgulescu: “Băi, sunteţi bolnavi mintal?”
Vezi toate știrile
1 Pensia “ruşinoasă” pe care o primeşte Cornel Dinu. Dovada că România nu-şi respectă legendele: “Dreptate mioritică” 2 Gino Iorgulescu, veşti triste despre starea lui Dan Petrescu: “E foarte grav! Se zbârleşte pielea pe mine” 3 FotoCe a putut scrie pe TikTok monumentalul Claudiu Răducanu după ce şi-a dus soţia în Raiul Milionarilor 4 Fostul mijlocaș de la CFR Cluj și FCSB a ajuns să spele mașini de lux la 33 de ani: „Băi, cine ți-a dat ideea asta?” 5 Internaţionalul Mario Pineida a fost asasinat! Mama fotbalistului a fost şi ea atacată 6 Dinamo a început negocierile pentru prima mutare a iernii. Anunțul lui Andrei Nicolescu: „Avem un atu în plus”
Citește și
Cele mai citite
Imagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui InterImagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui Inter
Decăderea unui milionar al României. Cum a nenorocit 20 de milioane de euro. Meme Stoica: “Nu mai știu nimic de el”Decăderea unui milionar al României. Cum a nenorocit 20 de milioane de euro. Meme Stoica: “Nu mai știu nimic de el”
Anunţul făcut de UEFA despre Ștefan Târnovanu. Ce lovitură pentru portarul FCSB-uluiAnunţul făcut de UEFA despre Ștefan Târnovanu. Ce lovitură pentru portarul FCSB-ului
Pensia “ruşinoasă” pe care o primeşte Cornel Dinu. Dovada că România nu-şi respectă legendele: “Dreptate mioritică”Pensia “ruşinoasă” pe care o primeşte Cornel Dinu. Dovada că România nu-şi respectă legendele: “Dreptate mioritică”