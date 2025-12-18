Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Dinamo a început negocierile pentru prima mutare a iernii. Anunțul lui Andrei Nicolescu: „Avem un atu în plus” - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Dinamo a început negocierile pentru prima mutare a iernii. Anunțul lui Andrei Nicolescu: „Avem un atu în plus”

Dinamo a început negocierile pentru prima mutare a iernii. Anunțul lui Andrei Nicolescu: „Avem un atu în plus”

Viviana Moraru Publicat: 18 decembrie 2025, 16:50

Comentarii
Dinamo a început negocierile pentru prima mutare a iernii. Anunțul lui Andrei Nicolescu: Avem un atu în plus”

Andrei Nicolescu / Profimedia

Dinamo a început negocierile pentru prima mutare a iernii. „Câinii” vor ca să-i prelungească înțelegerea lui Kennedy Boateng, fundașul mai având contract cu echipa lui Zeljko Kopic până la finalul sezonului. 

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Andrei Nicolescu a dezvăluit că au început negocierile cu Kennedy Boateng, fiind optimist că fundașul va accepta o nouă propunere din partea lui Dinamo. 

Dinamo a început negocierile pentru prima mutare a iernii: prelungirea contractului lui Kennedy Boateng 

Andrei Nicolescu a declarat, de asemenea, că atuul lui Dinamo la negocierile cu Kennedy Boateng îl reprezintă faptul că echipa are drept de participare în cupele europene, din sezonul viitor. 

„Lui Boateng îi expiră contractul actual la finalul sezonului. Negociem pentru un nou contract, vom vedea cât de curând. Sunt optimist-rezervat, pentru că întotdeauna fiecare parte își cunoaște interesele. De fiecare dată există negocieri care țin de detalii. 

El se simte bine aici, știe ce a făcut Dinamo pentru el, Dinamo știe ce poate să dea el, deci din punctul ăsta de vedere cred că avem un mare atu față de orice alte negocieri. 

Reclamă
Reclamă

Avem un atu în plus, ne gândim la modul real că participarea în cupele europene este importantă atât pentru jucători, cât și pentru club”, a declarat Andrei Nicolescu, conform gsp.ro. 

Kennedy Boateng este jucător de bază în echipa lui Zeljko Kopic. Fundașul de 29 de ani, cotat la suma de un milion de euro, a bifat 21 de meciuri pentru Dinamo în acest sezon, în toate competițiile, reușind să marcheze două goluri. 

3.000 € salariu, fără diplome. Meseria la mare căutare în această perioadă în Franța3.000 € salariu, fără diplome. Meseria la mare căutare în această perioadă în Franța
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce echipă va încheia anul pe primul loc în Liga 1?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Femeia prinsă în braţele şefului la concertul Coldplay rupe tăcerea: "A fost primul şi singurul sărut"
Observator
Femeia prinsă în braţele şefului la concertul Coldplay rupe tăcerea: "A fost primul şi singurul sărut"
Ilie Năstase, primul mare sportiv al lumii care a semnat cu Nike. Cum l-a „furat” rivala Adidas pe „Nasty”
Fanatik.ro
Ilie Năstase, primul mare sportiv al lumii care a semnat cu Nike. Cum l-a „furat” rivala Adidas pe „Nasty”
17:45
„O mare parte din merit îi revine lui”. Titularul lui Inter a dezvăluit ce s-a schimbat la echipă după venirea lui Cristi Chivu
17:36
Eintracht Frankfurt, pedepsită de UEFA pentru comportamentul fanilor pe Camp Nou! Sancțiuni uriașe pentru nemți
17:26
VideoAntena Sport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 18 decembrie
17:17
Dinamo vrea să-l transfere pe George Pușcaș. Zeljko Kopic a confirmat: „E pe lista noastră”
17:10
Daniel Pancu i-a cerut direct transferuri lui Neluţu Varga: “Şi în trecut au fost probleme”
16:57
Kylian Mbappe îi calcă pe urme lui Cristiano Ronaldo! Starul francez, la un gol de istorie
Vezi toate știrile
1 FotoCine este marea dragoste a lui Mircea Lucescu. Anunţul făcut de Neli Lucescu după 58 de ani de căsnicie 2 Doliu în lumea fotbalului din România! Leontin Chiorpec a murit în accident 3 Pensia “ruşinoasă” pe care o primeşte Cornel Dinu. Dovada că România nu-şi respectă legendele: “Dreptate mioritică” 4 Reacţia categorică a lui Gigi Becali după ce Istvan Kovacs a fost delegat la FCSB – Rapid: “La revedere” 5 Claudiu Keșeru a plecat de la FC Bihor. De ce şi-a dat demisia 6 Valeriu Iftime anunţă primul plecat de la FCSB. Fotbalistul abia a semnat: “Vorbim din ianuarie”
Citește și
Cele mai citite
Imagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui InterImagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui Inter
Decăderea unui milionar al României. Cum a nenorocit 20 de milioane de euro. Meme Stoica: “Nu mai știu nimic de el”Decăderea unui milionar al României. Cum a nenorocit 20 de milioane de euro. Meme Stoica: “Nu mai știu nimic de el”
Anunţul făcut de UEFA despre Ștefan Târnovanu. Ce lovitură pentru portarul FCSB-uluiAnunţul făcut de UEFA despre Ștefan Târnovanu. Ce lovitură pentru portarul FCSB-ului
Cine este marea dragoste a lui Mircea Lucescu. Anunţul făcut de Neli Lucescu după 58 de ani de căsnicieCine este marea dragoste a lui Mircea Lucescu. Anunţul făcut de Neli Lucescu după 58 de ani de căsnicie