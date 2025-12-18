Dinamo a început negocierile pentru prima mutare a iernii. Anunțul lui Andrei Nicolescu: „Avem un atu în plus” - Antena Sport

Dinamo a început negocierile pentru prima mutare a iernii. „Câinii” vor ca să-i prelungească înțelegerea lui Kennedy Boateng, fundașul mai având contract cu echipa lui Zeljko Kopic până la finalul sezonului.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Andrei Nicolescu a dezvăluit că au început negocierile cu Kennedy Boateng, fiind optimist că fundașul va accepta o nouă propunere din partea lui Dinamo.

Dinamo a început negocierile pentru prima mutare a iernii: prelungirea contractului lui Kennedy Boateng

Andrei Nicolescu a declarat, de asemenea, că atuul lui Dinamo la negocierile cu Kennedy Boateng îl reprezintă faptul că echipa are drept de participare în cupele europene, din sezonul viitor.

„Lui Boateng îi expiră contractul actual la finalul sezonului. Negociem pentru un nou contract, vom vedea cât de curând. Sunt optimist-rezervat, pentru că întotdeauna fiecare parte își cunoaște interesele. De fiecare dată există negocieri care țin de detalii.

El se simte bine aici, știe ce a făcut Dinamo pentru el, Dinamo știe ce poate să dea el, deci din punctul ăsta de vedere cred că avem un mare atu față de orice alte negocieri.