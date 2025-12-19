Fostul coleg al lui Cristi Chivu de la Inter știe ce va decide semifinala Supercupei cu Bologna: "Ca o finală" - Antena Sport

Închide meniul
Fostul coleg al lui Cristi Chivu de la Inter știe ce va decide semifinala Supercupei cu Bologna: “Ca o finală”

Andrei Nicolae Publicat: 19 decembrie 2025, 14:21

Cristi Chivu, în timpul unei conferințe de presă / Profimedia

Semifinala din Supercupa Italiei dintre Inter Milano și Bologna a fost prefațată de Julio Ricardo Cruz, fostul jucător al “nerazzurrilor” din perioada 2003-2009. Argentinianul a declarat că partida respectivă poate fi considerată drept o finală, după care a vorbit și despre cum s-a descurcat Cristi Chivu până acum pe Giuseppe Meazza.

Interul lui Cristi Chivu o întâlnește astăzi pe Bologna pe King Saud University Stadium, din Riad, de la ora 21:00. Înainte de duelul din Arabia Saudită, jurnaliștii de la Gazzetta dello Sport au realizat un interviu cu Julio Ricardo Cruz, un sud-american care a evoluat pentru ambele cluburi de-a lungul carierei sale.

Verdictul dat de fostul coleg al lui Cristi Chivu

Coechipier cu Cristi Chivu în vestiarul lui Inter timp de doi ani, argentinianul crede că echipa care va deschide scorul va fi și cea care se va califica în finala Supercupei.

Un meci minunat din toate perspectivele. Cine îl va decide? Atacul: cine marchează primii câștigă. Mai spun ceva: e o semifinală, dar pentru mine se simte ca o finală“, a spus fostul fotbalist, potrivit gazzetta.it.

În același interviu, Cruz a vorbit și despre perioada cum s-a descurcat până acum Cristi Chivu la Inter și i-a oferit credite antrenorului român. Sud-americanul a venit inclusiv cu o replică pentru contestatarii care îl critică pe tehnicianul din Reșița pentru că nu a pierdut mare parte din derby-uri.

“O alegere perfectă făcută de Beppe Marotta, care chiar l-a vrut dintr-un anumit punct. O soluție câștigătoare. Cred că are o relație foarte bună cu echipa pe care a reușit să o revitalizeze.

Nu toată lumea își aduce aminte, dar Interul pe care l-a moștenit e cel care a pierdut finala Champions League cu un Inzaghi plecat. Riști să fii demoralizat lună de lună.

Mulți spun că a pierdut cu Juve, derby-ul, cu Napoli: doar cei care nu înțeleg fotbalul în profunzime spun că au fost înfrângeri urâte. De fapt, dacă te uiți la meciuri, Inter a fost mereu acolo, nu au fost eșecuri meritate, mai degrabă opusul“, a mai spus Cruz.

De-a lungul carierei sale, Julio Cruz a cucerit patru titluri de campion alături de Inter, două Cupe ale Italiei și patru Supercupe, trei dintre ele cu “nerazzurrii” și una cu Lazio.

