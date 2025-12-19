Fostul coleg al lui Cristi Chivu de la Inter știe ce va decide semifinala Supercupei cu Bologna: "Ca o finală" - Antena Sport

Semifinala din Supercupa Italiei dintre Inter Milano și Bologna a fost prefațată de Julio Ricardo Cruz, fostul jucător al “nerazzurrilor” din perioada 2003-2009. Argentinianul a declarat că partida respectivă poate fi considerată drept o finală, după care a vorbit și despre cum s-a descurcat Cristi Chivu până acum pe Giuseppe Meazza.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Interul lui Cristi Chivu o întâlnește astăzi pe Bologna pe King Saud University Stadium, din Riad, de la ora 21:00. Înainte de duelul din Arabia Saudită, jurnaliștii de la Gazzetta dello Sport au realizat un interviu cu Julio Ricardo Cruz, un sud-american care a evoluat pentru ambele cluburi de-a lungul carierei sale.

Verdictul dat de fostul coleg al lui Cristi Chivu

Coechipier cu Cristi Chivu în vestiarul lui Inter timp de doi ani, argentinianul crede că echipa care va deschide scorul va fi și cea care se va califica în finala Supercupei.

“Un meci minunat din toate perspectivele. Cine îl va decide? Atacul: cine marchează primii câștigă. Mai spun ceva: e o semifinală, dar pentru mine se simte ca o finală“, a spus fostul fotbalist, potrivit gazzetta.it.

În același interviu, Cruz a vorbit și despre perioada cum s-a descurcat până acum Cristi Chivu la Inter și i-a oferit credite antrenorului român. Sud-americanul a venit inclusiv cu o replică pentru contestatarii care îl critică pe tehnicianul din Reșița pentru că nu a pierdut mare parte din derby-uri.