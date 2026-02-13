Incident rar! Franco Colapinto era să îşi facă praf monopostul când ziua 3 a testelor din Bahrain se încheiase! - Antena Sport

Video Incident rar! Franco Colapinto era să îşi facă praf monopostul când ziua 3 a testelor din Bahrain se încheiase!

Un incident rar a avut loc după expirarea timpului din ziua a treia a testelor din Bahrain din Formula 1. Franco Colapinto s-a jucat şi a pierdut controlul monopostului, fiind aproape de a intra în parapet. S-a întâmplat în timp ce monoposturile se aliniau pentru repetiţia startului. Piloţii Mercedes, Kimi Antonelli şi George Russell au fost cei mai rapizi în ziua a treia a testelor. Lewis Hamilton, care a avut probleme cu monopostul, a avut al treilea timp. Colapinto a avut al optulea timp în ziua a treia a testelor din Bahrain.