Alex Masgras Publicat: 17 mai 2026, 8:58

Jose Mourinho, anunţ surprinzător despre venirea la Real Madrid: Nimeni dintre noi nu este naiv

Jose Mourinho / Profimedia

Jose Mourinho este dat de toate publicaţiile majore din Spania ca fiind noul antrenor al lui Real Madrid. În prezent la Benfica, “The Special One” a vorbit după ultimul meci al sezonului despre viitorul său. Portughezul a venit în faţa presei cu un discurs surprinzător, susţinând că sunt 99% şanse să rămână la echipa din Lisabona şi sezonul viitor.

De asemenea, el a dezvăluit că nu a existat nicio discuţie cu Florentino Perez, preşedintele lui Real Madrid, legat de posibilitatea de a se întoarce pe Santiago Bernabeu. De altfel, singura ofertă pe care “The Special One” o are în acest moment pe masă este cea de prelungire a contractului cu Benfica.

Jose Mourinho: “Nu au existat discuții între mine și președintele lui Real Madrid”

“Există posibilitatea să continui, da. Dorința mea este ca în această săptămână să văd exact ce am. Concret, am o propunere de prelungire de la Benfica, pentru care sunt recunoscător. Sunt la fel de recunoscător cum am fost și pentru oportunitatea de a antrena Benfica acum câteva luni, dar în ultimele săptămâni nu am vrut să mă concentrez asupra viitorului meu.

Ce se spune și ce nu se spune… nimeni dintre noi nu e naiv. Evident că există ceva. Dar nu există niciun contract și nu au existat discuții între mine și președintele lui Real Madrid sau cu persoane importante de la Benfica. Singurul lucru real este propunerea de a continua la Benfica, pentru care, din nou, sunt recunoscător.

Cred că în acest moment este 99% probabil să rămân la Benfica pentru că am contract cu Benfica și, pe lângă faptul că am contract, am o ofertă de prelungire pe care nu am văzut-o încă, dar agentul meu a spus că este o ofertă excelentă. Nu am auzit încă nimic de la Real Madrid, dar niciunul dintre noi nu este naiv, iar ceea ce există sunt conversații între Jorge, președintele, și conducerea clubului”, a declarat Jose Mourinho, potrivit record.pt.

Benfica a câştigat cu 3-1 meciul de pe terenul lui Estoril, din ultima etapă din Liga Portugal, campionat transmis în AntenaPLAY. Rios, Bah şi Rafa Silva au marcat cele trei goluri ale echipei lui Mourinho în primele 16 minute ale jocului, golul de onoare al oaspeţilor fiind marcat în primul minut al prelungirilor.

Sporting a câştigat cu 3-0 meciul din ultima etapă cu Gil Vicente şi a încheiat pe locul 2, ceea ce înseamnă că merge în preliminariile Champions League. De partea cealaltă, Benfica va juca sezonul viitor în Europa League.

