Jose Mourinho pregăteşte o adevărată bombă la Real Madrid! Vrea să “fure” un star de la Barcelona: “Şoc în fotbal!”

Jose Mourinho este tot mai aproape de a reveni la Real Madrid, după un sezon de coşmar al formaţiei de pe Bernabeu. Florentino Perez, preşedintele lui Real, crede că “The Special One”, care a cucerit titlul la Madrid în 2012, este omul potrivit pentru a redresa situaţia.

Pentru acest lucru este nevoie de o reconstrucţie, iar portughezul va avea nevoie de întăriri la vară. Mourinho vrea să dea o lovitură uriaşă pe piaţa transferurilor.

Jose Mourinho pregăteşte o adevărată bombă la Real Madrid! Îl vrea pe Marcus Rashford

Potrivit englezilor de la sportbible.com, Mourinho are deja o primă ţintă în minte. Este vorba despre Marcus Rashford, atacantul lui Manchester United împrumutat în acest sezon la Barcelona. Cei doi au lucrat împreună pe Old Trafford, în perioada 2016-2019, iar portughezil a fost foarte încântat de atacantul englez în acea perioadă.

Mai mult, Rashford a avut un sezon bun în La Liga şi s-a adaptat rapid în Spania. El a marcat şi în El Clasico, duminică seară, când a înscris dintr-o lovitură liberă superbă.

Mourinho şi-ar dori să dea peste cap atmosfera la Barcelona şi, în acelaşi timp, să aducă întăriri la Real Madrid. “The Special One” vrea să profite şi de faptul că Rashford nu mai este dorit pe Old Trafford, dar şi de faptul că negocierile Barcelonei pentru un transfer definitiv nu avansează.