“Te mai retragi?” Răspunsul dat de Sorana Cîrstea. Ce urmează pentru ea, după parcursul de vis de la Roma

“A fost un turneu extrem de plăcut, foarte mulţumită de nivelul pe care l-am arătat şi de toate emoţiile şi de tot ce am trăit în aceste zile la Roma. (N.r. Spuneai că vrei un Top 20 anul acesta) Da, normal, îţi doreşti când eşti atât de aproape. Am început anul fără presiune din punct de vedere al clasamentului, presiunea a fost pe lucrurile de îmbunătăţit din punct de vedere al jocului. Încerc să continui în aceeaşi manieră, să nu mă gândesc la clasament şi să îmbunătăţesc lucrurile care depind de mine.

(N.r. Cum e să învingi liderul mondial) E plăcut, este un sentiment frumos şi cred că arată că ceea ce fac, cum muncesc şi cât de disciplinată şi profesionistă sunt, se vede. Aceasta e cea mai mare bucurie, că toată munca e încununată.

(N.r. Te mai retragi, de câte ori ai auzit asta) În fiecare zi aud asta, de la fiecare persoană. Aşa cum am spus, mă bucur de fiecare zi în parte, e un an extraordinar pentru mine, mult peste aşteptări şi mă bucur de ceea ce trăiesc. Sunt foarte recunoscătoare acestui sport şi suntem nici la jumătatea anului şi sper să continui aşa. Cel mai important este să fiu sănătoasă, că restul lucrurilor vor veni. Din nou, este un an extrem de frumos pentru mine, mă bucur de fiecare săptămână în parte, sunt alături de oameni care mă iubesc, tot ceea ce mi se întâmplă vine după foarte mulţi ani de muncă.

(N.r. Poţi depăşi sfertul din 2009 la Roland Garros) Orice e posibil, am făcut lucrurile într-o anumită manieră şi voi face la fel, fără să mă concentrez pe rezultat, cât pe ceea ce am de făcut zi de zi, pe muncă şi pe disciplină, şi rezultatele sunt o consecinţă a acestei munci.

(N.r. Ai intrat în tenisul mare acum 20 de ani, se închide un cerc) Acesta a fost alt motiv pentru care mi-am dorit să închei după 20 de ani, este un număr frumos, o carieră extrem de longegivă, nu mi-am închipuit niciodatî că la vârsta aceasta voi mai juca la acest nivel. Este o bucurie, iubesc tenisul, sunt extrem de aproape de acest sport, îmi place să-l văd, să-l trăiesc, să-l joc. Am avut rezultate în ultimii ani, probabil că acum această atenţie este şi datorită faptului că e ultimul meu an, de obicei lumea se retrage când nu mai joacă atât de bine.