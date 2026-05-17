Home | Tenis | WTA | “Te mai retragi?” Răspunsul dat de Sorana Cîrstea. Ce urmează pentru ea, după parcursul de vis de la Roma

“Te mai retragi?” Răspunsul dat de Sorana Cîrstea. Ce urmează pentru ea, după parcursul de vis de la Roma

Viviana Moraru Publicat: 17 mai 2026, 9:15

Comentarii
Te mai retragi? Răspunsul dat de Sorana Cîrstea. Ce urmează pentru ea, după parcursul de vis de la Roma

Sorana Cîrstea, la aeroport, după turneul de la Roma/ AntenaSport

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Sorana Cîrstea (36 de ani) a revenit în România, după parcursul de vis de la Roma. Românca a ajuns până în semifinale, unde a fost învinsă de Coco Gauff.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Sorana Cîrstea a dezvăluit că primeşte constant întrebări privind retragerea, ţinând cont că este la ultimul sezon din carieră. “Sori” a transmis că îşi doreşte să se retragă la finalul acestui an, deoarece va pune capăt unei cariere începute în urmă cu 20 de ani.

Sorana Cîrstea a revenit în ţară, după parcursul de la Roma

Sorana Cîrstea s-a declarat foarte mulţumită de rezultatele avute la Foro Italico, dezvăluind că victoria obţinută împotriva liderului WTA, Aryna Sabalenka, a fost extrem de plăcută. Ea a mai subliniat că va lua fiecare meci în parte, bucurându-se de tenis fără presiunea clasamentului.

Totodată, Cîrstea a transmis că va petrece în România doar trei zile, urmând să plece la Paris marţi. Românca va începe pregătirile pentru al doilea turneu de Grand Slam al anului, Roland Garros.

“A fost un turneu extrem de plăcut, foarte mulţumită de nivelul pe care l-am arătat şi de toate emoţiile şi de tot ce am trăit în aceste zile la Roma. (N.r. Spuneai că vrei un Top 20 anul acesta) Da, normal, îţi doreşti când eşti atât de aproape. Am început anul fără presiune din punct de vedere al clasamentului, presiunea a fost pe lucrurile de îmbunătăţit din punct de vedere al jocului. Încerc să continui în aceeaşi manieră, să nu mă gândesc la clasament şi să îmbunătăţesc lucrurile care depind de mine.

Reclamă
Reclamă

(N.r. Cum e să învingi liderul mondial) E plăcut, este un sentiment frumos şi cred că arată că ceea ce fac, cum muncesc şi cât de disciplinată şi profesionistă sunt, se vede. Aceasta e cea mai mare bucurie, că toată munca e încununată.

(N.r. Te mai retragi, de câte ori ai auzit asta) În fiecare zi aud asta, de la fiecare persoană. Aşa cum am spus, mă bucur de fiecare zi în parte, e un an extraordinar pentru mine, mult peste aşteptări şi mă bucur de ceea ce trăiesc. Sunt foarte recunoscătoare acestui sport şi suntem nici la jumătatea anului şi sper să continui aşa. Cel mai important este să fiu sănătoasă, că restul lucrurilor vor veni. Din nou, este un an extrem de frumos pentru mine, mă bucur de fiecare săptămână în parte, sunt alături de oameni care mă iubesc, tot ceea ce mi se întâmplă vine după foarte mulţi ani de muncă.
(N.r. Poţi depăşi sfertul din 2009 la Roland Garros) Orice e posibil, am făcut lucrurile într-o anumită manieră şi voi face la fel, fără să mă concentrez pe rezultat, cât pe ceea ce am de făcut zi de zi, pe muncă şi pe disciplină, şi rezultatele sunt o consecinţă a acestei munci.

(N.r. Ai intrat în tenisul mare acum 20 de ani, se închide un cerc) Acesta a fost alt motiv pentru care mi-am dorit să închei după 20 de ani, este un număr frumos, o carieră extrem de longegivă, nu mi-am închipuit niciodatî că la vârsta aceasta voi mai juca la acest nivel. Este o bucurie, iubesc tenisul, sunt extrem de aproape de acest sport, îmi place să-l văd, să-l trăiesc, să-l joc. Am avut rezultate în ultimii ani, probabil că acum această atenţie este şi datorită faptului că e ultimul meu an, de obicei lumea se retrage când nu mai joacă atât de bine.

Cum se antrenează viitorii polițiști și militari: "O secundă face diferența". Mii de posturi scoase la concursCum se antrenează viitorii polițiști și militari: "O secundă face diferența". Mii de posturi scoase la concurs
Reclamă

Lucrurile nu au fost atât de diferite, sunt o persoană destul de retrasă, în banca mea, alături de oamenii care-mi sunt alături de ani de zile. Ce m-a bucurat enorm e iubirea românilor faţă de tenis şi faţă de mine, m-a impresionat afecţiunea primită din partea lor, de asta încă joc, pentru emoţii, ştiu că-mi vor lipsi.

(N.r. Ce i-ai spus Soranei de la 20 de ani) I-aş spune să zâmbească mai mult, să se bucure mai mult de tenis, că totul va fi bine, să continue să fie disciplinată, profesionistă, că toate sacrificiile merită. România e acasă, am doar trei zile, marţi voi pleca la Roland Garros, e o perioadă scurtă, dar e scurtă pentru că am jucat bine, mă bucură faptul că nu am timp de făcut multe lucruri, suntem înainte de un Grand Slam, toată atenţia e pe recuperare, să aducem corpul la 100%, vom începe antrenamentele acolo.

(N.r. Prezenţa la Turneul Campioanelor e un obiectiv pentru tine) E departe, orice e posibil în sport, dar e foarte departe”, a declarat Sorana Cîrstea, la sosirea în ţară.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cum se va încheia „finala” de titlu Univ. Craiova - U Cluj?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Aurul nu mai e rege la amanet. Ce lasă românii gaj: "Avem inclusiv icoane"
Observator
Aurul nu mai e rege la amanet. Ce lasă românii gaj: "Avem inclusiv icoane"
Fără precedent! Suma colosală pe care o plătesc oltenii pentru testul antidoping comandat la finala SuperLigii cu U Cluj
Fanatik.ro
Fără precedent! Suma colosală pe care o plătesc oltenii pentru testul antidoping comandat la finala SuperLigii cu U Cluj
11:13

Surpriza pregătită de Filipe Coelho pentru primul 11 al Universităţii Craiova, la meciul de titlu cu U Cluj
10:43

“Au fost şase luni groaznice”. Condiţiile puse de Daniel Pancu, pentru a continua la CFR Cluj. Ce a spus despre Neluţu Varga
10:37

Universitatea Craiova – U Cluj LIVE TEXT (20:30). Finala pentru titlu se joacă pe Ion Oblemenco. Echipele probabile
10:30

Clubul de top din Europa care va urmări un jucător în “finala” de titlu din Liga 1. Gata să ofere un milion de euro
10:02

Patru români, campioni în Ungaria. Succes istoric, după o hegemonie de şapte ani a lui Ferencvaros
9:55

Revenire importantă la Dinamo, pentru barajul de Conference League. Anunţul lui Andrei Nicolescu, după remiza cu CFR Cluj
Vezi toate știrile
1 Thomas Neubert ştie noul antrenor de la FCSB: “Pe 21 mai vine” 2 Artista din România care i-a refuzat banii lui Gigi Becali. “Îi lăsasem vreo 20.000. Mi-era rușine că îi iau înapoi” 3 Cine ar fi crezut: Marius Şumudică a semnat cu FCSB! Gigi Becali a dezvăluit de ce mutarea a picat, în final 4 Jose Mourinho pregăteşte o adevărată bombă la Real Madrid! Vrea să “fure” un star de la Barcelona: “Şoc în fotbal!” 5 Xabi Alonso a acceptat oferta! Spaniolul a bătut palma cu o echipă de top din Premier League: “Here we go” 6 Lovitură teribilă pentru Dan Şucu! Îl pierde gratis pe jucătorul pe care s-au plătit 10 milioane de euro!
Citește și
Cele mai citite
Nou antrenor în Liga 1. Mutarea va fi oficializată la final de sezonNou antrenor în Liga 1. Mutarea va fi oficializată la final de sezon
Hermannstadt i-a găsit înlocuitor lui Dorinel Munteanu. Cine este favorit să preia gruparea sibianăHermannstadt i-a găsit înlocuitor lui Dorinel Munteanu. Cine este favorit să preia gruparea sibiană
Opriți jocul, PSG devine imposibil de oprit! Luis Enrique pregătește transferul cu care face echipa perfectăOpriți jocul, PSG devine imposibil de oprit! Luis Enrique pregătește transferul cu care face echipa perfectă
Cristi Chivu, gest de mare modestie la ceremonia de decernare a trofeului! Ce a făcut antrenorul românCristi Chivu, gest de mare modestie la ceremonia de decernare a trofeului! Ce a făcut antrenorul român