“Te mai retragi?” Răspunsul dat de Sorana Cîrstea. Ce urmează pentru ea, după parcursul de vis de la Roma

Sorana Cîrstea (36 de ani) a revenit în România, după parcursul de vis de la Roma. Românca a ajuns până în semifinale, unde a fost învinsă de Coco Gauff.
Sorana Cîrstea a dezvăluit că primeşte constant întrebări privind retragerea, ţinând cont că este la ultimul sezon din carieră. “Sori” a transmis că îşi doreşte să se retragă la finalul acestui an, deoarece va pune capăt unei cariere începute în urmă cu 20 de ani.
Sorana Cîrstea a revenit în ţară, după parcursul de la Roma
Sorana Cîrstea s-a declarat foarte mulţumită de rezultatele avute la Foro Italico, dezvăluind că victoria obţinută împotriva liderului WTA, Aryna Sabalenka, a fost extrem de plăcută. Ea a mai subliniat că va lua fiecare meci în parte, bucurându-se de tenis fără presiunea clasamentului.
Totodată, Cîrstea a transmis că va petrece în România doar trei zile, urmând să plece la Paris marţi. Românca va începe pregătirile pentru al doilea turneu de Grand Slam al anului, Roland Garros.
“A fost un turneu extrem de plăcut, foarte mulţumită de nivelul pe care l-am arătat şi de toate emoţiile şi de tot ce am trăit în aceste zile la Roma. (N.r. Spuneai că vrei un Top 20 anul acesta) Da, normal, îţi doreşti când eşti atât de aproape. Am început anul fără presiune din punct de vedere al clasamentului, presiunea a fost pe lucrurile de îmbunătăţit din punct de vedere al jocului. Încerc să continui în aceeaşi manieră, să nu mă gândesc la clasament şi să îmbunătăţesc lucrurile care depind de mine.
(N.r. Cum e să învingi liderul mondial) E plăcut, este un sentiment frumos şi cred că arată că ceea ce fac, cum muncesc şi cât de disciplinată şi profesionistă sunt, se vede. Aceasta e cea mai mare bucurie, că toată munca e încununată.
(N.r. Te mai retragi, de câte ori ai auzit asta) În fiecare zi aud asta, de la fiecare persoană. Aşa cum am spus, mă bucur de fiecare zi în parte, e un an extraordinar pentru mine, mult peste aşteptări şi mă bucur de ceea ce trăiesc. Sunt foarte recunoscătoare acestui sport şi suntem nici la jumătatea anului şi sper să continui aşa. Cel mai important este să fiu sănătoasă, că restul lucrurilor vor veni. Din nou, este un an extrem de frumos pentru mine, mă bucur de fiecare săptămână în parte, sunt alături de oameni care mă iubesc, tot ceea ce mi se întâmplă vine după foarte mulţi ani de muncă.
(N.r. Poţi depăşi sfertul din 2009 la Roland Garros) Orice e posibil, am făcut lucrurile într-o anumită manieră şi voi face la fel, fără să mă concentrez pe rezultat, cât pe ceea ce am de făcut zi de zi, pe muncă şi pe disciplină, şi rezultatele sunt o consecinţă a acestei munci.
(N.r. Ai intrat în tenisul mare acum 20 de ani, se închide un cerc) Acesta a fost alt motiv pentru care mi-am dorit să închei după 20 de ani, este un număr frumos, o carieră extrem de longegivă, nu mi-am închipuit niciodatî că la vârsta aceasta voi mai juca la acest nivel. Este o bucurie, iubesc tenisul, sunt extrem de aproape de acest sport, îmi place să-l văd, să-l trăiesc, să-l joc. Am avut rezultate în ultimii ani, probabil că acum această atenţie este şi datorită faptului că e ultimul meu an, de obicei lumea se retrage când nu mai joacă atât de bine.
Lucrurile nu au fost atât de diferite, sunt o persoană destul de retrasă, în banca mea, alături de oamenii care-mi sunt alături de ani de zile. Ce m-a bucurat enorm e iubirea românilor faţă de tenis şi faţă de mine, m-a impresionat afecţiunea primită din partea lor, de asta încă joc, pentru emoţii, ştiu că-mi vor lipsi.
(N.r. Ce i-ai spus Soranei de la 20 de ani) I-aş spune să zâmbească mai mult, să se bucure mai mult de tenis, că totul va fi bine, să continue să fie disciplinată, profesionistă, că toate sacrificiile merită. România e acasă, am doar trei zile, marţi voi pleca la Roland Garros, e o perioadă scurtă, dar e scurtă pentru că am jucat bine, mă bucură faptul că nu am timp de făcut multe lucruri, suntem înainte de un Grand Slam, toată atenţia e pe recuperare, să aducem corpul la 100%, vom începe antrenamentele acolo.
(N.r. Prezenţa la Turneul Campioanelor e un obiectiv pentru tine) E departe, orice e posibil în sport, dar e foarte departe”, a declarat Sorana Cîrstea, la sosirea în ţară.
- Elina Svitolina a câștigat turneul de la Roma. Succes în trei seturi în finala „de foc” cu Coco Gauff
- Cu cine va juca în finală Coco Gauff, după ce a eliminat-o pe Sorana Cîrstea
- Bilanțul Soranei Cîrstea după parcursul fantastic de la Roma! Ce loc va ocupa în clasamentul WTA și ce bani va încasa
- Sorana Cîrstea se oprește în semifinale la Roma! Gauff a fost prea puternică și ajunge în ultimul act
- Organizatorii au anunțat când se va disputa meciul Sorana Cîrstea – Coco Gauff. Românca, la un pas de finală la Roma