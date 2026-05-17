FIFA, anunţ despre situaţia Iranului, înainte de Cupa Mondială 2026! Ce se întâmplă cu participarea la turneul final

Secretarul general al FIFA, Mattias Grafstrom, a avut sâmbătă o întâlnire constructivă şi pozitivă cu preşedintele Federaţiei Iraniene de Fotbal (FFIRI), Mehdi Taj, a declarat acesta pentru Reuters, exprimându-şi încrederea în participarea ţării la Cupa Mondială din acest an.

Iranul are programate toate cele trei meciuri din grupă în Statele Unite, dar participarea echipei la turneul care se va desfăşura în perioada 11 iunie – 19 iulie a fost pusă sub semnul întrebării de când SUA şi Israelul au atacat Iranul la sfârşitul lunii februarie.

FIFA, după discuţiile cu reprezentanţii Iranului: “Aşteptăm cu nerăbdare să îi întâmpinăm la Cupa Mondială”

“Am avut o întâlnire excelentă şi constructivă cu Federaţia Iraniană de Fotbal”, a declarat Grafstrom în timpul unei vizite la Istanbul. “Colaborăm strâns şi aşteptăm cu nerăbdare să îi întâmpinăm la Cupa Mondială”

Au apărut şi mai multe întrebări după ce lui Taj, membru al FFIRI, i s-a refuzat intrarea în Canada pentru Congresul FIFA de la Vancouver din această lună, din cauza legăturilor sale cu Gărzile Revoluţionare Islamice (IRGC).

Statele Unite şi Canada, care găzduiesc Cupa Mondială împreună cu Mexicul, clasifică IRGC drept “entitate teroristă” şi au precizat clar că nu vor admite persoane cu legături cu această forţă militară de elită.