FIFA, anunţ despre situaţia Iranului, înainte de Cupa Mondială 2026! Ce se întâmplă cu participarea la turneul final

Alex Masgras Publicat: 17 mai 2026, 9:17

Gianni Infantino şi Mattias Grafstrom / Profimedia

Secretarul general al FIFA, Mattias Grafstrom, a avut sâmbătă o întâlnire constructivă şi pozitivă cu preşedintele Federaţiei Iraniene de Fotbal (FFIRI), Mehdi Taj, a declarat acesta pentru Reuters, exprimându-şi încrederea în participarea ţării la Cupa Mondială din acest an.

Iranul are programate toate cele trei meciuri din grupă în Statele Unite, dar participarea echipei la turneul care se va desfăşura în perioada 11 iunie – 19 iulie a fost pusă sub semnul întrebării de când SUA şi Israelul au atacat Iranul la sfârşitul lunii februarie.

FIFA, după discuţiile cu reprezentanţii Iranului: “Aşteptăm cu nerăbdare să îi întâmpinăm la Cupa Mondială”

“Am avut o întâlnire excelentă şi constructivă cu Federaţia Iraniană de Fotbal”, a declarat Grafstrom în timpul unei vizite la Istanbul. “Colaborăm strâns şi aşteptăm cu nerăbdare să îi întâmpinăm la Cupa Mondială”

Au apărut şi mai multe întrebări după ce lui Taj, membru al FFIRI, i s-a refuzat intrarea în Canada pentru Congresul FIFA de la Vancouver din această lună, din cauza legăturilor sale cu Gărzile Revoluţionare Islamice (IRGC).

Statele Unite şi Canada, care găzduiesc Cupa Mondială împreună cu Mexicul, clasifică IRGC drept “entitate teroristă” şi au precizat clar că nu vor admite persoane cu legături cu această forţă militară de elită.

Grafstrom a refuzat să ofere detalii cu privire la situaţia vizelor jucătorilor iranieni, dar a afirmat că cele două părţi au avut ocazia să discute unele aspecte operaţionale şi au avut un schimb de opinii pozitiv.

Taj a declarat pentru Reuters că FFIRI a avut o întâlnire foarte fructuoasă cu Grafstrom şi alţi oficiali ai FIFA.

“Per ansamblu, a fost o întâlnire foarte pozitivă”

“Mă bucur că au ascultat punctele de vedere ale Iranului, toate cele 10 puncte pe care le-am prezentat, şi că au oferit soluţii pentru fiecare dintre ele. Sper, cu voia lui Allah, ca echipa noastră naţională să poată participa la Cupa Mondială fără probleme şi să obţină rezultate foarte bune acolo”, a declarat el. Întrebat dacă FIFA a obţinut garanţii privind condiţiile de intrare şi vizele pentru jucătorii iranieni, Grafstrom a refuzat să ofere detalii.

“Am discutat toate aspectele relevante, dar cred că nu este locul potrivit pentru a intra în detalii”, a spus el. “Per ansamblu, a fost o întâlnire foarte pozitivă şi aşteptăm cu nerăbdare să continuăm dialogul.”

Iranul a solicitat ca meciurile sale din cadrul Cupei Mondiale să fie mutate în Mexic, însă preşedintele FIFA, Gianni Infantino, insistă ca toate partidele să se desfăşoare pe terenurile stabilite iniţial.

Echipa Iranului va pleca luni din Teheran pentru un cantonament în Turcia, înainte de a se deplasa la baza americană de la Complexul Sportiv Kino din Tucson, Arizona, la începutul lunii iunie.

Iranul urmează să-şi înceapă parcursul în Cupa Mondială împotriva Noii Zeelande, la Los Angeles, la 15 iunie. De asemenea, va juca împotriva Belgiei şi Egiptului în Grupa G.

