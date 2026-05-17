Florin Prunea a numit echipa favorită înaintea unui posibil baraj între Dinamo şi FCSB: “Au jucat la turaţie maximă”

Florin Prunea a numit echipa favorită înaintea unui posibil baraj de Conference League între Dinamo şi FCSB. Fostul internaţional consideră că echipa lui Zeljko Kopic va avea prima şansă în faţa marii rivale, roş-albaştrii urmând să se dueleze cu Botoşani, în primul baraj.
Dinamo a remizat cu CFR Cluj, scor 0-0, în etapa a noua de play-off, şi va încheia sezonul pe locul patru. Clujenii, de cealaltă parte, vor merge direct în preliminariile Conference League, fiind pe locul trei.
Florin Prunea, convins că Dinamo o poate elimina pe FCSB la un posibil baraj de Conference League
Florin Prunea a transmis că Dinamo va fi favorită în faţa FCSB-ului dacă Zeljko Kopic va avea la dispoziţie tot lotul. Fostul portar a transmis că diferenţa va fi făcută şi de faptul că roş-albaştrii nu au avut meciuri de intensitate maximă în play-out, aşa cum au avut “câinii”, în play-off.
“În primul rând, Dinamo a făcut o sumedenie de schimbări, multe forțate. Jucătorii care au venit de pe bancă nu au adus același plus și nu e prima dată când se întâmplă. Kopic a scos maximum din această echipă, a stors tot. E final de sezon, putem face o analiză.
Dacă vor reuși să câștige meciul de baraj, va fi o performanță enormă. Trebuie făcut tot ce e posibil pentru ca Dinamo să aibă cei mai buni jucători la dispoziție.
Dacă va avea tot lotul la meciul cu FCSB, Dinamo are șanse destul de mari să meargă mai departe. Prezența într-o cupă europeană, ar fi o mare performanță pentru ce lot are Dinamo acum.
Mi se pare că au un ritm de joc mai mare, au jucat într-o competiție, nu poți compara play-off-ul cu play-out-ul. FCSB a jucat într-o competiție cu alt ritm și s-a văzut la meciul cu Slobozia, iar Dinamo a jucat la turație maximă”, a declarat Florin Prunea, conform digisport.ro, după Dinamo – CFR Cluj 0-0.
