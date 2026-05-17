Home | Fotbal | Liga 1 | Florin Prunea a numit echipa favorită înaintea unui posibil baraj între Dinamo şi FCSB: “Au jucat la turaţie maximă”

Florin Prunea a numit echipa favorită înaintea unui posibil baraj între Dinamo şi FCSB: “Au jucat la turaţie maximă”

Viviana Moraru Publicat: 17 mai 2026, 8:33

Comentarii
Florin Prunea a numit echipa favorită înaintea unui posibil baraj între Dinamo şi FCSB: Au jucat la turaţie maximă

Duel în FCSB - Dinamo/ Sport Pictures

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Florin Prunea a numit echipa favorită înaintea unui posibil baraj de Conference League între Dinamo şi FCSB. Fostul internaţional consideră că echipa lui Zeljko Kopic va avea prima şansă în faţa marii rivale, roş-albaştrii urmând să se dueleze cu Botoşani, în primul baraj.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Dinamo a remizat cu CFR Cluj, scor 0-0, în etapa a noua de play-off, şi va încheia sezonul pe locul patru. Clujenii, de cealaltă parte, vor merge direct în preliminariile Conference League, fiind pe locul trei.

Florin Prunea, convins că Dinamo o poate elimina pe FCSB la un posibil baraj de Conference League

Florin Prunea a transmis că Dinamo va fi favorită în faţa FCSB-ului dacă Zeljko Kopic va avea la dispoziţie tot lotul. Fostul portar a transmis că diferenţa va fi făcută şi de faptul că roş-albaştrii nu au avut meciuri de intensitate maximă în play-out, aşa cum au avut “câinii”, în play-off.

În primul rând, Dinamo a făcut o sumedenie de schimbări, multe forțate. Jucătorii care au venit de pe bancă nu au adus același plus și nu e prima dată când se întâmplă. Kopic a scos maximum din această echipă, a stors tot. E final de sezon, putem face o analiză.

Dacă vor reuși să câștige meciul de baraj, va fi o performanță enormă. Trebuie făcut tot ce e posibil pentru ca Dinamo să aibă cei mai buni jucători la dispoziție.

Reclamă
Reclamă

Dacă va avea tot lotul la meciul cu FCSB, Dinamo are șanse destul de mari să meargă mai departe. Prezența într-o cupă europeană, ar fi o mare performanță pentru ce lot are Dinamo acum.

Mi se pare că au un ritm de joc mai mare, au jucat într-o competiție, nu poți compara play-off-ul cu play-out-ul. FCSB a jucat într-o competiție cu alt ritm și s-a văzut la meciul cu Slobozia, iar Dinamo a jucat la turație maximă”, a declarat Florin Prunea, conform digisport.ro, după Dinamo – CFR Cluj 0-0.

Prima reacţie a Alexandrei Căpitănescu după ce a adus România pe podiumul Eurovision: "Am făcut asta împreună"Prima reacţie a Alexandrei Căpitănescu după ce a adus România pe podiumul Eurovision: "Am făcut asta împreună"
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cum se va încheia „finala” de titlu Univ. Craiova - U Cluj?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
România a obţinut cel mai bun scor din istoria Eurovision. Alexandra Căpitănescu a adus 296 de puncte
Observator
România a obţinut cel mai bun scor din istoria Eurovision. Alexandra Căpitănescu a adus 296 de puncte
Universitatea Craiova îl umple de bani pe fotbalistul de națională! Va câștiga 1,3 milioane de euro în Bănie
Fanatik.ro
Universitatea Craiova îl umple de bani pe fotbalistul de națională! Va câștiga 1,3 milioane de euro în Bănie
11:30

VIDEOBuffalo Sabres – Montreal Canadiens 8-3. Buffalo a înscris 7 goluri la rând şi a trimis seria în meciul 7
11:27

UPDATEXabi Alonso a semnat şi a fost prezentat oficial la Chelsea. Când va prelua echipa
11:13

Surpriza pregătită de Filipe Coelho pentru primul 11 al Universităţii Craiova, la meciul de titlu cu U Cluj
10:43

“Au fost şase luni groaznice”. Condiţiile puse de Daniel Pancu, pentru a continua la CFR Cluj. Ce a spus despre Neluţu Varga
10:37

Universitatea Craiova – U Cluj LIVE TEXT (20:30). Finala pentru titlu se joacă pe Ion Oblemenco. Echipele probabile
10:30

Clubul de top din Europa care va urmări un jucător în “finala” de titlu din Liga 1. Gata să ofere un milion de euro
Vezi toate știrile
1 Thomas Neubert ştie noul antrenor de la FCSB: “Pe 21 mai vine” 2 Artista din România care i-a refuzat banii lui Gigi Becali. “Îi lăsasem vreo 20.000. Mi-era rușine că îi iau înapoi” 3 Cine ar fi crezut: Marius Şumudică a semnat cu FCSB! Gigi Becali a dezvăluit de ce mutarea a picat, în final 4 Jose Mourinho pregăteşte o adevărată bombă la Real Madrid! Vrea să “fure” un star de la Barcelona: “Şoc în fotbal!” 5 Lovitură teribilă pentru Dan Şucu! Îl pierde gratis pe jucătorul pe care s-au plătit 10 milioane de euro! 6 Cristiano Ronaldo nu ştie să piardă! Moment ruşinos după finala Ligii Campionilor Asiei 2
Citește și
Cele mai citite
Nou antrenor în Liga 1. Mutarea va fi oficializată la final de sezonNou antrenor în Liga 1. Mutarea va fi oficializată la final de sezon
Hermannstadt i-a găsit înlocuitor lui Dorinel Munteanu. Cine este favorit să preia gruparea sibianăHermannstadt i-a găsit înlocuitor lui Dorinel Munteanu. Cine este favorit să preia gruparea sibiană
Opriți jocul, PSG devine imposibil de oprit! Luis Enrique pregătește transferul cu care face echipa perfectăOpriți jocul, PSG devine imposibil de oprit! Luis Enrique pregătește transferul cu care face echipa perfectă
Cristi Chivu, gest de mare modestie la ceremonia de decernare a trofeului! Ce a făcut antrenorul românCristi Chivu, gest de mare modestie la ceremonia de decernare a trofeului! Ce a făcut antrenorul român