Marius Marin se transferă în La Liga! Anunţul presei din Spania: “Merge la vizita medicală”

Marius Marin, mijlocaşul naţionalei României, pleacă din Italia. Internaţionalul român este la un pas de a semna cu Sevilla, după ce va efectua vizita medicală. Contractul lui Marin cu Pisa expiră la finalul lunii iunie.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Clubul din Andaluzia a ajuns la un acord cu Marius Marin şi mijlocaşul lui Pisa va efectua săptămâna viitoare vizita medicală. Potrivit transfermarkt.com, toate detaliile sunt puse la punct, iar în cazul în care testele medicale vor ieşi bine, atunci Marin va semna contractul cu Sevilla. Antena Sport anunţa în exclusivitate oferta celor de la Sevilla pentru Marius Marin, în luna februarie.

Marius Marin va efectua vizita medicală la Sevilla! Anunţul făcut de Mundo Deportivo

“S-a ajuns la un acord cu Sevilla. Marius Marin, mijlocașul român al formației Pisa, va efectua săptămâna viitoare un control medical amănunțit care va stabili dacă va fi transferat pentru sezonul următor.

Marius Marin, mijlocașul român al formației italiene Pisa, va efectua săptămâna viitoare un control medical amănunțit care va stabili dacă va semna cu Sevilla pentru sezonul următor, club cu care are deja un precontract pentru o posibilă mutare, au confirmat surse apropiate operațiunii.

Marin, mijlocaș central în vârstă de 27 de ani și internațional român, a suferit o entorsă la genunchi la mijlocul lunii martie, accidentare care l-a ținut departe de teren timp de aproape două luni. El a fost totuși convocat pentru meciul de săptămâna trecută cu Cremonese, deși nu a evoluat, și este așteptat să revină în această duminică, în partida cu Napoli.