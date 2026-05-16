Xabi Alonso a acceptat oferta! Spaniolul a bătut palma cu o echipă de top din Premier League: “Here we go”

Alex Masgras Publicat: 16 mai 2026, 20:35

Xabi Alonso / Profimedia

Xabi Alonso a bătut palma cu Chelsea şi va semna cu formaţia de pe Stamford Bridge. Toate detaliile au fost stabilite şi spaniolul urmează să fie prezentat zilele următoare.

Antrenorul spaniol, care a scris istorie la Bayer Leverkusen, este fără angajament de la începutul acestui an. El a plecat de la Real Madrid după doar jumătate de sezon pe Bernabeu, imediat după înfrângerea din Supercupa Spaniei, cu Barcelona.

După câteva luni de pauză, departe de lumina reflectoarelor, Xabi Alonso este gata să revină în acţiune. Celebrul jurnalist italian Fabrizio Romano a confirmat şi el înţelegerea dintre Alonso şi Chelsea. Spaniolul revine astfel în Premier League, de data aceasta în postura de antrenor, după ce a mai fost la Liverpool, pe vremea când era jucător.

Vestea că Xabi Alonso s-a înţeles cu Chelsea şi a acceptat oferta londonezilor vine la doar câteva ore după înfrângerea formaţiei de pe Stamford Bridge din finala Cupei Angliei. Pe Wembley, Manchester City s-a impus cu 1-0, graţie unui gol superb marcat de Semenyo.

Xabi Alonso a ieşit în evidenţă ca antrenor la Bayer Leverkusen, în sezonul 2023/24, atunci când a câştigat titlul în Bundesliga fără să piardă vreun meci. Tot atunci, el a cucerit alături de Leverkusen şi Cupa Germaniei. A dus echipa şi în finala Europa League, acolo unde a pierdut în faţa Atalantei. Acela a fost singurul eşec al echipei în sezonul respectiv.

